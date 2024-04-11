CSafe 推出顶尖创新技术，旨在满足冷链客户需求

该公司将在即将举行的 LogiPharma 2024 展览会中发布三项新技术

俄亥俄州门罗2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 生物制药行业领先的主动和被动温控运输解决方案提供商 CSafe 宣布，将在 4 月 16 日至 18 日在法国里昂举行的2024 年生命科学和医疗保健展 (LogiPharma 2024) 上发布三项新技术。这些产品基于 CSafe 综合的、数据驱动的解决方案组合，整合了实时数据跟踪，旨在确保在运输过程中获得最大的透明度和可信度。

CSafe 首席执行官 Patrick Schafer 表示："2024 年对于 CSafe 来说是勇于创新的一年，我们正在重塑冷链物流的格局。我们始终在倾听客户的意见，确保我们能够满足其当前需求，预测和应对其未来的挑战。"

CSafe 的全新技术解决了制药公司和冷链行业其他重要企业当今所面临的最紧迫的挑战。

CSafe 的多用途杜瓦瓶是 CGT Cryo 系列的首款，旨在服务于迅速增长的细胞和基因治疗市场。这些可重复使用的低温杜瓦瓶可保持这市场上任何杜瓦瓶中最低的温度范围记录，即 -150°C 或更低。这项前沿技术采用液氮干蒸发单元，并装有内置的 TracSafe RLT 实时数据跟踪装置。

CSafe Connect Control Tower 是公司推出的全新高端货运监控服务，可让客户了解实时航运数据，包括 GPS 位置、货物温度等。公司的专业服务团队全年无休全天候监控货物运输，旨在识别潜在的温度偏差或问题并将其传达至相关利益方。此服务还包括货件创建和预处理，以及货件送达后的报告。

作为 CSafe 最新的可重复使用的运输解决方案，Silverpod MAX RE 旨在帮助客户实现其可持续发展目标。Silverpod MAX RE 是 CSafe 旗舰产品 Silverpod 技术的演进，是一款完全由可重复使用的组件制成的高度耐用的托盘运送装置。其采用高效、可回收的 PCM 冷却剂，可确保在运输前后实现安全储存，并提供 120 小时以上的合规保温运输。一体化的实时跟踪设备为客户提供了货物运输可见性的最终解决方案。

温控和数字解决方案提供商 CSafe 以其可靠性著称，这些解决方案可帮助生命科学组织在全球任何地方保护和运输关键的、改善生活的产品。其最新产品的引入强化了其全面的产品组合，并彰显了其通过创造性解决方案满足客户需求的承诺。

CSafe 首席运营官兼首席技术官 Tom Weir 表示："我们正在开创行业高标准解决方案的先河，尤其是在提升客户体验方面。这些新品昭示着着我们正在迎接下一个创新。"

该公司拥有大量专利，其最新一轮的创新不断突破界限，使其从竞争对手中脱颖而出。最近，CSafe 的空运货柜的专利设计已得到美国专利商标局 (USPTO) 的认可，再次证明了 CSafe 发明的新颖和创新性质。

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全球营销副总裁

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