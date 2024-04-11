zuMedia Inc. 推出开创性全新广告和广播平台，旨在利用广告收入来推动财富新平衡

纽约2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ZuMedia Inc. 于今日正式宣布推出 Backskin.com，其中包含了专有软件，能够为美国国库注入大量美元。

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=” 当萌生推广的念头时，就让你的 Backskin 动起来吧！ jwplayer(‘myplayer1’).setup({file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4?p=thumbnail’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’});

作为一项开创性的服务，Backskin 允许任何社交媒体平台从会员个人资料照片背后的空间中获取利润。任何人都可以成为广告商，只需选择加入 Backskin，就可以通过招募广告商来展示其信息、广告或广播，并从中赚取收入。其待批专利技术中的关键机制，为平台和个人资料页面的相应所有者提供了一种公平和平等的创收手段。（社交、电子商务、手机等）

全新在线广告工具将提供一种新的商业模式，旨在扩大潜在广告机会的范围，并以较低的成本创造收入来源。它还致力于在全球范围内为社交媒体用户赋能，通过公平公正地分享广告收入的途径，以多种方式让普通人更好地控制其个人资料：选择是否在自己的个人资料上展示广告以及展示何种广告；不仅能为社交媒体内容创作者，更能为我们所有人创造新的收入来源；并以一己之力实现广告、广播和在线互联网行业的民主化。

每个人都可以从 Backskin 广告中获益。平台则通过实现额外的广告收入而获益。平台成员可通过将 Backskin 媒体空间变现可观的收入而从中获益。广告商能够更有效地使用广告收入，更精准地将广告定位到相应的受众群体，确保更好的预算分配和投资回报率，从而获益。

Backskin 用户只需最少的工作量和少量的 Backskin 租金，便可获得可观的收入。每位用户在每个地区每天可获得 8640 个 10 秒的 Backskin 广告空间。如果用户每天仅向单一地区预订 Backskin 时段总额的 10％，而每个时段的费率仅为一美元，则每年可获得约 13.4 万美元的总收入。

互联网和移动设备上有无数的 Backskin，这使得 Backskin Inc. 将成为有史以来首家能够向美国和全球经济贡献巨额税款的公司。

DMDb.com 是社交媒体领域的新晋平台，并准备正式推出，由于 DMDb 旨在成为所有媒体传播的全新黄金标准，Backskin 广告和广播租赁服务目前已在该平台上提供试用。

广告商现在能够探索、定位和创建自己的受众群体，在广告的个性化以及受众和市场如何接纳和消费广告方面，Backskin.com 精心设计了一条能够直达目标的路线。这种创新的渠道和流程可以更深入地触及受众，引导其关注广告信息，从而实现定向及自愿参与，而非被动接受。

其创始人 Phyllis Jager 和 Barry Terach、主要投资方 Mark Cuban 以及 Backskin 首席开发团队 Salvatore Saccoccio、Jason Berlin、Daniel Terach、Mark Wegener、Korin Berlin、Nykiah Morgan、首席程序员 Kishan Kachhadiya 和首席法务官 Mark Rosenberg 都坚信，Backskin 有实力解决包括广告成本过高、广告投放不当，错误信息和虚假信息通过广告传播流通，广告支出浪费和投资回报率不佳，强制观看不想看的广告内容，在多个层面上剥削平台用户，以及让用户成为平台和营销机构买卖的对象在内的当前存在的诸多问题。

Backskin.com 和 DMDb.com 只是其母公司 ZuMedia Inc. 所创建的众多创新项目中的两个。这些项目包括备受关注的 TikTok 红人 fatSu，用户可以在 @HappenstanceManor (PJ) 上欣赏其视频，以及即将推出的项目，例如旨在改变房地产行业的 PropertyDuds 和供用户参与各种话题（从全球政治活动到个人家居小贴士）讨论的平台 Feudr，所有这些都表明了 ZuMedia 致力于为社会整体进步提供产品和服务。

能够将公司项目组合揉合在一起的共同点是，其具有对开发创新技术坚定不移的承诺，致力于为消费者创造公平的竞争环境，同时培养有趣的幸福感，并提供机会将收入的很大一部分用于支持人道主义事业。

欲了解有关 ZuMedia Inc. 及其创新举措的更多信息，请访问其网站 www.zuinc.com。欲咨询或了解更多信息，请通过[email protected] 与 Phyllis Jager 联系

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com