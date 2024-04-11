蜗牛游戏宣布备受期待的新游戏Bellwright发布日期

加利福尼亚库尔弗城2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL) (以下简称"蜗牛"或"公司"）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布其备受期待的新作Bellwright（颂钟长鸣）将于2024年4月23日中午12:00世界协调时间（UTC）在Steam平台上推出抢先体验版（Early Access）。

Bellwright预计将成为蜗牛游戏的产品组合中的备具突破性的新游戏，将提供超越传统游戏的沉浸式游戏体验。Bellwright是一款集城市建设、角色扮演和生存策略于一体的游戏，玩家将在游戏中扮演革命的领袖和推动者角色。设定在一个充满复杂故事情节和创新游戏机制的丰富动态世界中，Bellwright将为游戏界展现其独特性。

继蜗牛游戏最近成功推出方舟：生存飞升（ARK Survival Ascended）的"焦土（Scorched Earth）"扩展地图和"鲍勃的奇谈（Bob’s Tall Tales）"DLC后，蜗牛游戏将在进入2024年第二季度之际，继续保持其发展势头。方舟：生存飞升的扩展地图和"鲍勃的奇谈"在推出时，该游戏本体和DLC在Steam平台上均跻身软件销量前三名。这些成就为蜗牛游戏主要游戏之一带来了玩家数量约400%的增长，证明了蜗牛游戏始终致力于提供能引起玩家共鸣的沉浸式体验。

Bellwright于上个月进行了抢先体验创作者beta测试，获得参与者了非常积极的反馈。这次成功的beta测试进一步增强了蜗牛游戏对于游戏与玩家产生共鸣的潜力的信心。"我觉得我们会更多地玩这款游戏。初体验已经很不错，但随着我们继续游玩，它会变得更加吸引人。" – Raptor（流媒体和YouTube创作者）

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai表示道："我们非常高兴向世界介绍Bellwright。我们相信，凭借其引人入胜的叙述和沉浸式游戏玩法，Bellwright非常有潜力吸引住广大玩家并取得长期的成功。"

随着Bellwright官方发布日期的临近，蜗牛游戏将继续致力于为股东们创造价值。

欲了解更多信息，请访问蜗牛游戏。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如"预期"、"相信"、"可以"、"预期"、"应该"、"计划"、" 打算"、"可能"、"预测"、"继续"、"估计"和"潜力"，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 蜗牛游戏的意图、信念或当前期望的陈述，包括 Bellwright 的预定发布日期以及玩家对 Bellwright 的总体接受程度和积极反馈。这些前瞻性陈述包括有关蜗牛游戏业务、财务状况、运营结果、流动资金、计划和目标的可能或假定未来结果的信息。您应仔细考虑公司于 2024 年 4 月 1 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表年报中 "风险因素 "部分所述的风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。公司不承担也不接受任何义务公开发布对任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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