博西家用电器集团2023财年营收达148亿欧元，以高投资和创纪录的研发投入赋能未来发展提升竞争力

首席执行官迈致远博士：“ 我们有一个明确的发展蓝图，以确保在这个充满挑战的市场环境中取得持续的成功：激发消费者幸福感，并引领我们的客户走向成功。”

首席财务官戴巴赫博士：“ 高投资将助力博西家电赋能未来发展提升竞争力。我们以创纪录的 8.5 亿欧元研发投入为实现远大的增长目标奠定了坚实的基础。”

慕尼黑2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 博西家用电器集团今日宣布其2023财年的营收达148亿欧元，调整汇率影响后，营收与前一年基本持平。正如预期，市场需求在经历了全球疫情后的爆发式增长之后有所下降，因此博西家电的营收与前一年相比下降了7%。尽管一些地区的家电市场整体呈下行趋势，博西家电仍在一些国家提升了销售额并增长了市场份额，包括洗涤产品领域。博西家用电器集团首席执行官迈致远博士强调：“我们正遵循着一条明确的未来发展路径，这不仅让我们能够应对当前的挑战，还能进一步扩大我们的优势。”

与整体家电行业一样，作为欧洲领先的家电制造商，博西家电经历了充满挑战的一年。地缘政治危机、全球经济形势严峻，以及由此导致的全球家电市场不景气，给博西家电的发展带来了诸多挑战。过去几年疫情相关的消费品业务增长，博西家电业务也因此受益，但高通胀、利率大幅上升，以及由此导致的全球房地产市场低迷，给2023年的消费环境带来了重大影响。“持续的全球经济和地缘政治危机彻底改变了整个家电行业的格局。为了进一步增强博西家电的竞争力并为必要的投资提供资金，我们需要密切关注成本状况，并面向未来进行相应的人员规划。”迈致远博士解释道，“在充满挑战的环境中，博西家电再次展现出了强大的企业韧性，整体表现明显优于市场，这主要归功于我们在全球约6万名员工的敬业奉献。”

汇率效应给所有地区的营收都带来影响

尽管市场份额保持稳定，但受需求疲软和竞争环境的主要影响，博西家电在北美地区（美国/加拿大）的营收下降了11.3%。

博西家电大中华区的营收下降了10.5%，这一趋势主要受不利汇率效应和中国经济增速放缓的影响。虽然面临来自亚洲家电制造商的激烈价格博弈，博西家电在中国市场仍保持着领先的外资家电制造商的地位。

同时，由于房地产市场的低迷及其对重要的嵌入式家电业务带来的影响，博西家电在欧洲地区的家电销量也有所下降，得益于在高端品类的价格优势其营收降幅控制在6.3%。尽管业绩表现有所下降，特别是在德国本土市场，但博西家电在诸如南欧地区实现了营收的增长，取得了积极的成果。

在新兴市场地区，包括东欧、中东和非洲大陆的营收略降了2.2%。除去全面退出俄罗斯市场的影响，博西家电在土耳其市场的业务发展势头强劲，助推新兴市场地区营收实现了小幅增长。

面向未来明确的发展蓝图和所有地区的增长目标

博西家电对未来充满信心。“我们的目标非常明确：凭借卓越的品牌组合，功能强大、创新耐用的高品质产品，我们希望能够激发消费者幸福感，同时引领我们的客户和零售合作伙伴取得成功，”迈致远博士强调，“为此，我们制定了明确的未来战略路径：我们希望在博西家电所有地区继续取得成功增长，我们正在进一步扩大在当地市场的业务布局。除了研发针对不同市场需求的创新产品，我们在土耳其投资建立了新的服务与物流中心，在埃及新建了一家供应非洲市场的烤箱工厂。此外，在位于墨西哥的新工厂，预计年中将开始生产首批供应北美市场的制冷产品。在我们北美多个城市的品牌灵感体验中心，为消费者提供了更多了解我们品牌和产品的体验机会，并积极支持我们的客户和合作伙伴，比如房地产开发商、设计师和建筑师。我们还在全球其他地区全面推进了卓有成效的营销策略，以成功拓展我们和房地产商的业务合作。”



博西家电迈阿密品牌灵感体验中心

洗涤产品品类和客户服务业务取得增长

去年因房地产交易量的减少导致厨房产品相关的销售显著下降，也因此影响了家电产品的整体需求，特别是在嵌入式领域。这尤其体现在厨电产品，换句话说，包括烤箱和灶具，以及制冷产品和洗碗机。

尽管如此，博西家电的洗涤产品和客户服务业务凭借其全面的服务组合，取得了积极的业绩表现。

在生活电器领域，即小家电产品的营收下降了7.2%，这是由于博西家电在斯洛文尼亚纳扎列（Nazarje）的生产基地因洪水造成生产中断等因素所导致。博西家电的交付能力现已全面恢复。

为消费者带来真正有附加值的创新产品

依托旗下强大的品牌组合，博西家电在2023年向全球市场展示并推出了多款创新产品，这些产品为满足消费者的个性化需求而研发。

这一点在博世Cookit智能烹饪机的市场成功方面得以证明。在2023年底，这款产品被德国权威消费者组织Stiftung Warentest评为带有烹饪功能的最佳厨房设备。



博世Cookit智能烹饪机被评为带有烹饪功能的最佳厨房设备

西门子家电最新推出的高端嵌入式烤箱系列，为实现完美的烘焙和烤制效果提供了解决方案，该烤箱采用人工智能AI技术和内置摄像头可以自动识别菜肴，并为消费者推荐最佳的烹饪设置。

博西家电始终坚持高标准的设计，将奢华厨房的简约趋势推向了新的高度。以旗下顶奢品牌嘉格纳电磁灶为例，其独特设计与超薄Dekton台面完美融合，隐于无形，为建筑师和设计师们增添了全新的创意可能。



嘉格纳电磁灶通过创新技术与超薄Dekton台面完美融合

高投资和创纪录的研发投入是实现增长目标的坚实基础

得益于前瞻性的规划，即使在充满挑战的时期，博西家电依然稳扎稳打建立了坚实的经济基础，可以继续进行有针对性的投资赋能未来发展。博西家电的资本性支出达到了6亿欧元，约占总营收的4%，这些投资重点用于全球范围内的产品和增长战略。博西家用电器集团首席财务官戴巴赫博士表示：“我们在研发方面的投资总额创纪录达到约8.5亿欧元，比以往任何时候都要多，这为我们作为全球领先的家用电器制造商之一实现远大增长目标奠定了基础。”

聚焦可持续发展的产品和生产过程

博西家电持续在可持续发展领域加大投资。仅在过去一年，博西家电已投资超过1千万欧元并实施了超过270项节能措施，从而在生产中节约了约35千兆瓦时的能耗。举例而言，博西家电在德国金根（Giengen）的制冷工厂安装了热回收系统，并在中国建设了整个博世集团最大的光伏系统。

博西家电已经在研发和生产过程中使用尽可能环保的材料且发挥了重要作用：自2023年9月起，博西家电德国迪林根（Dillingen）生产基地的洗碗机，使用了部分比传统不锈钢碳足迹低47%[1]的不锈钢制造。这种不锈钢被用于整个欧洲A级和B级能耗洗碗机产品中。

此外，博西家电始终注重产品的品质和耐用性。为了提供可持续的选择，博西家电去年将大家电的备件供应期延长至15年，小家电的备件供应期延长至10年[2]。对于大多数消费者而言，可以确保自购买之日起获得更长时间的备件供应保障。在这方面，博西家电的举措远远超出了欧盟的法律要求。



博西家电德国迪林根洗碗机生产基地

2024 财年未来展望

尽管过去一年充满挑战，但博西家电对未来充满信心。迈致远博士强调：“我们集团公司已成功走过了超过55年的历程，在当前的经济环境中处于强劲的地位——我们拥有明确的发展蓝图、卓越的品牌、令人信服的创新和一支强大的团队。我们再次期待在2024年积极参与塑造市场，通过激发消费者幸福感和引领客户的成功，以实现在全球各个地区的盈利增长。”

2024年是博西家电植根中国30周年的重要里程碑。凭借强大的企业韧性和创新发展，未来，博西家电仍将致力于在中国的长期可持续发展，并通过持续的研发投入和领先的产品实力不断提升消费者的家居生活品质，为他们带来超越期待的满意度和幸福感。

[1] 在生产过程中，减少CO2排放的不锈钢与传统不锈钢混合使用。

[2] 这里指所有在2023年1月1日之后生产的家电中功能相关且可储存的部件。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com