Internet Society Foundation 宣布提供逾 450 万美元的资金，旨在支持针对互联网未来的研究

弗吉尼亚州雷斯顿2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Internet Society Foundation 于今日宣布，2024 年研究补助计划申请周期开始。该计划提供高达 50 万美元的补助资金，旨在支持全球各地正在探讨互联网未来和可持续性关键问题的研究人员。

Internet Society Foundation 鼓励全球各地的独立研究人员、非营利组织和公共研究机构提交涉及以下主题领域的提案：

可信赖互联网

互联网非殖民化

绿化互联网

互联网经济

Internet Society Foundation 执行董事 Sarah Armstrong 表示："通过严谨的研究，创造新知，对于确保互联网的长期健康至关重要。支持不同领域的研究人员，有助于我们更深入地了解互联网对社会的影响，并可以利用这些证据来打造更加公平和可持续的未来。"

"我们的研究涉及技术性工作、实地考察和与农村用户的合作研讨会。在南半球，尤其是农村地区，对环境十分依赖。如果科技与用户没有关联，像大型科技公司那样构建科技可能效果不佳，因为用户不会使用它。如果没有 Internet Society Foundation 的资助，将无法进行这项研究。" – Francis Saa-Dittoh，加纳 University for Development Studies。（详细了解 Francis 通过 AI 促进数字包容性的研究 ）。

独立研究人员可获得高达 20 万美元的资助，而组织和机构可获得高达 50 万美元的资助。

2024 年研究补助金计划的申请窗口于 4 月 3 日开放，并将于 2024 年 5 月 14 日世界标准时 21 点关闭。

Internet Society Foundation 致力于开放性研究。所有获资助的项目必须公开发表，并免费向公众提供。该计划还强烈建议研究界的弱势群体提出申请。

欲了解有关该计划的更多信息并提交申请，请访问 Internet Society Foundation 网站：https://isoc.pub/ResearchGrant。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com