雀巢咖啡全面焕新：新形象、新产品卷起本土新体验

北京2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 雀巢咖啡今日于“中国咖啡之都”云南普洱举行品牌焕新暨新品发布会，官宣全新品牌形象，将所有子品牌整合为“雀巢咖啡”这一母品牌，以统一的形象在中国市场开启崭新的故事篇章。发布会现场，包括中国首款咖啡果茶“果然轻咖”在内的六大系列新品悉数亮相，雀巢咖啡通过全家族产品包装焕新和产品升级将携手消费者开启一段更加丰富多元的全新旅程。

形象产品双升级 焕新点亮咖啡奇遇

今年是雀巢咖啡进入中国的第36年，在此期间，雀巢咖啡将关怀融进每一杯咖啡里，以不断丰富的创新产品回应消费者的期待。此次焕新，雀巢将重心从产品转移到消费者的体验上，追求并创造与消费者之间更深层次的情感联结，让咖啡迸发出更缤纷的可能。

在品牌视觉上，雀巢咖啡继续致力于以更加年轻现代的视觉符号与消费者进行沟通，升级后“雀巢咖啡”的品牌名称更大更醒目，并辅以标志性的雀巢咖啡元素符号，以提升品牌在中国消费市场的辨识度，迎合年轻化的视觉“姿态”，传递积极向上的品牌态度。今年3月至6月，雀巢咖啡将全家族产品陆续进行包装的焕新，以更简洁、年轻化的形象上市，满足现代消费者对产品视觉体验的期待。

产品升级方面，雀巢咖啡则深度挖掘各类消费人群的不同产品需求，瞄准了消费者对持久提神、沉浸体验、融合风味、健康自律的四大产品体验的偏好，重磅推出橙C美式、冰袭拿铁、柑橘乌龙拿铁、超浓缩咖啡液等新品，致力于从饮用口感上、风味体感上、营养摄入价值上为消费者提供多元的、丰富的咖啡体验。

针对愈发流行的植物基饮食趋势，雀巢咖啡创新地推出了“冰椰美式”与“燕麦拿铁”。这两款新品混合了东南亚的热带风情和健康植物基元素，不仅丰富了消费者的健康选择，也为追求自然风味的人群提供了新鲜的替代品。

另外，雀巢咖啡还在发布会上重磅推出了团队十余年投入、研发而成的匠心之作——中国市场首款咖啡果茶“果然轻咖”，为咖啡行业跨品类带来新突破，开辟了咖啡产业的新赛道。这款饮品含少量咖啡因、0糖0脂肪，兼具健康与环保可持续属性，不仅为追求健康好喝产品的消费者提供了独特体验与新选择，同时也将引领风味潮流与新风向，引导他们成为绿色生活的倡导者、可持续发展生活方式的践行者。

雀巢积极拥抱循环经济理念，积极推动再生食物体系。“果然轻咖”的创新是这个理念的典型应用：一是前端原料的升级利用，通过创新实现价值最大化转换，避免了食物链上的损失。二是以再生农业的方式生产原料，作为雀巢咖啡2030计划的重要支柱，这种方式通过以改善土壤健康和肥力为核心的再生农业实践，在大幅增加固碳能力，减少温室气体排放，提高气候韧性的同时，改善水循环，增加生物多样性，最终实现整体提高作物产量，提升农户的收入。

品牌迭代发展 雀巢咖啡锐意求变

品牌焕新的背后，是中国咖啡市场展现的显著增长和多样化趋势。《2023中国城市咖啡发展报告》显示，中国咖啡作为咖啡消费新兴力量，发展潜力巨大。咖啡需求侧不断延展的消费触点链接更多的场景化诉求，以及趋于多元化的本土饮用咖啡的习惯，随着“咖啡+万物”趋势兴起，个性化体验成为年轻消费者的重点需求。

雀巢咖啡凭借其对市场敏感的捕捉及对消费者需求的深刻理解，推出的新品正是响应了市场的变化——从功能性饮品到提供身心愉悦的全方位体验，亦代表着雀巢咖啡对消费者口味、健康趋势以及品质生活的全方位考量。

这并非雀巢咖啡的首次焕新，而是其在36年深耕中不断自我蜕变的缩影——根据行业趋势调整发展策略、锐意求变，对自身品牌进行主动迭代，以更好陪伴未来的消费者成长。雀巢咖啡坚持践行集团“以消费者为中心，创新为驱动力”的根本策略，聚焦优化产品组合，以持续上新与升级来履行对消费者的承诺。



图4：雀巢大中华大区咖啡业务单元高级副总裁Alfonso Troisi

“提醒每一天”作为雀巢咖啡的品牌价值主张，是雀巢咖啡对于新潮流趋势的体悟与洞察，也是雀巢咖啡陪伴消费者的独有方式。雀巢大中华大区咖啡业务单元高级副总裁Alfonso Troisi在发布会表示：“雀巢咖啡始终把咖啡的体验放在第一位，希望每一次在品质、口味、形态上的创新，都能给每一个人带来专属的美好体验，让每一位中国消费者都能享受到符合自己期待的咖啡生活。”

未来，雀巢咖啡将继续以不断完善的产品矩阵满足中国消费者的多元化需求，同时赋能云南咖啡产业再升级，为中国消费者提供更高品质的咖啡产品，带来更美好的咖啡体验。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com