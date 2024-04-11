乐高集团发布最新全球调研成果，鼓励女孩在玩乐中发挥创意和建立自信

上海2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，乐高集团发布最新全球调研结果，聚焦社会趋势如何影响儿童的创意自信，旨在呼吁关注女孩创意自信的发展，并从日常沟通开始改变，为女孩们的创造力喝彩，鼓励她们在自己感兴趣的领域中自由探索，释放无限潜力。

女孩们天生自信，希望在多个领域绽放自我

2024年，乐高集团面向36个国家和地区的超过6万多名儿童及家长展开调研，了解影响女孩们创意自信的因素。调研结果显示，76%的五岁女孩对自己的创造力充满信心。她们不仅有着广泛的兴趣爱好，在运动、设计、工程和科学等领域有着很好的表现，更期待能够从事相关领域工作。

从五岁起，女孩们的创意自信随着年龄的增长而逐渐减少，71%的女孩表示会为分享自己的想法感到焦虑。而保持完美的压力和犯错的恐惧更是加剧了这种焦虑。71%的家长也认同出于这些压力的影响，女孩们会表现得更不愿意发表自己的想法。

毕业于哈佛大学的育儿专家及畅销书作家 Jennifer Wallace指出："如果孩子们害怕失败，就会阻碍他们探索和跳出既定框架进行思考的意愿。这也会影响他们的创意自信，并且会一直延续到成年。创意自信是一种自我肯定，能够驱动新想法的产生并且以不惧怕失败的心态去面对风险和挑战，产出独特的解决方案。世界经济论坛发布的报告显示，创意自信是构成身心健康的基础之一，能够有效提升人的自尊感、缓解压力的焦虑、增加幸福感，因此也是未来职场所需的重要技能。有超过四分之三的女孩表达了希望从事创意相关产业的意愿，这也凸显了变革的迫切需要。"

对完美结果的追求和语言沟通中的性别偏见，阻碍女孩创意自信的发展

在全球范围内，73%的儿童认为自己需要在各方面保持完美，而在中国，这一比例为88%，在所有受访国家中排名第二。除此之外，家长和儿童还意识到女孩们往往面临着更多对完美的期待——分别有75%的家长和62%的儿童认为，女孩比男孩承受着更多追求完美的压力。

值得注意的是，家长们的言辞也会在不经意间加深这一压力。研究表明，不合适的语言对女孩自由、创造性地表达自己起到了抑制作用。71%的女孩表示日常生活中听到的评价让她们对犯错感到焦虑，认为自己不应该尝试，或是强化了她们对完美结果的追求。

此外，日常言辞中隐形的社会偏见也会影响女孩们的自我表达。除了使用性别化的描述来评价男女创作者的创作成果，更有56%的儿童认为家长们更愿意倾听男孩的创意。而在中国，则有81%的儿童认同这一观点。

在乐高集团全新发布的短片"不止完美"中，乐高集团探索了来自不同文化背景的女孩们表达自我时，她们的自信会受到哪些因素影响，并以试验观察的方式展现了她们在不同语言引导下，表现出了不一样的创造力和自信心——当被要求拼搭完美的作品时，她们往往顾虑颇多，且不容许自己犯错；而当她们在自由玩乐时，便能够自信地拼搭出具有想象力的作品。家长们在陪伴和鼓励女孩自由玩乐的过程中，也意识到日常的言辞方式对女孩们自信心的影响。

女孩们表示如果犯错被更多地当作学习机会，她们就不会那么害怕尝试新事物；如果家长们更多地与孩子探讨创作的过程而不是最终成果，她们的自信心会得到增强；"富有想象力"、"有勇气"和"很有启发性"等赞美的词汇也会更加激励女孩们继续尝试和创造。

简单心理平台创始人简里里女士指出："在女孩成长的过程中，社会、家庭和学校的评价对她们建立自我意识、培养自信心、激发创造力等有着重要的影响作用。作为在生活中与女孩们朝夕相处的群体，家长们和看护人更应该在日常生活中做出改变，有意识地调整和她们沟通的方式，给予女孩更多的探索空间，让女孩们拥有释放创造力的舞台。"

重视玩乐的力量，鼓励女孩在玩乐中发展创意自信，释放多元可能

除了改变和孩子们沟通的方式外，玩乐对于女孩们创意自信的建立也非常重要。作为儿童认知世界、学习重要技能的最有效方式之一，玩乐培养了孩子们的沟通能力、自信心、团队合作能力及创造力等关键技能，促进了各个方面的学习、发展和成长。

乐高®专业认证拼砌大师侯唯唯女士表示："孩子们可以在玩乐中尽情地尝试，这对于增强她们的创造力至关重要。玩乐不仅能够帮助孩子们更好地自我表达，更为她们提供了一个可以不惧失败，自由探索的空间。"

85%的儿童认为可以在玩乐过程中表现真实的自己，不用担心犯错和被评论，88%的儿童在玩乐时也更有信心分享自己的想法和创意作品。同时超过80%的家长们肯定了玩乐对女孩自信心的积极影响，特别是乐高玩乐。

以乐高积木颗粒为基础的乐高玩乐系统，能够在自由地拼搭、重建、拆解的过程中，让女孩们不惧失败，尽情发挥想象力，探索所有的可能性。也正因如此，90%的女孩肯定了在乐高玩乐中，她们可以更勇于将自己的想法付诸行动。与此同时，也有91%的女孩表示通过乐高玩乐，她们对自己的创造力更有信心；84%的女孩认为在乐高玩乐中，她们认识到在过程中获得进步比取得完美的结果更重要；82%的女孩认为乐高玩乐有助于她们克服对犯错的恐惧。

乐高集团为女孩们的自信心和创造力喝彩

乐高集团中国区市场部副总裁沈明岚女士表示："通过创意玩乐启迪和培养未来的建设者是乐高集团的使命。成立90多年来，我们一直为此不懈努力。不论是男孩还是女孩，我们希望帮助他们在玩乐中学习和发展各项技能，释放自身的潜力，更好地去适应未来的发展，去创造更加美好的世界。"



乐高集团中国区市场部副总裁沈明岚女士表示乐高集团为女孩们的自信心和创造力喝彩

基于公司的企业使命，乐高集团开展了诸多全球性的消费者调研，深入了解孩子、家长以及社会对于玩乐的需求和认识，从而更好地推进"在玩乐中学习和发展"的理念。

近期的调查研究表明，女孩比男孩拥有更广泛的兴趣爱好，而这些兴趣爱好也成为了激发她们的潜能，引领她们成长的重要驱动因素。与此同时，社会对于性别的固有思维会对女孩的成长和发展构成一定的负面影响，尤其是在创造力和自信心方面。

因此，乐高集团在去年启动了全新的品牌项目"Play Unstoppable"，希望能够展示女孩们丰富多彩的创意，鼓励她们不给自己设限，勇敢探索，大胆尝试，在玩乐中释放无限潜力。今年，该项目更加聚焦女孩们的创造力和自信心。除了发布2024年《乐高玩乐报告》，集团还与毕业于哈佛大学的育儿专家及畅销书作家Jennifer Wallace合作，推出"提升创意自信的十大步骤"，并在线上和线下开展了一系列鼓励女孩自由玩乐、自信创作的活动。

此外，乐高集团也将在今年继续与救助儿童会携手，在全球范围内开展多个专门面向女孩们的试点项目，中国也将成为项目落地的重点国家。此项合作的目标在于将玩乐中学习和发展的机会带给更多女孩，帮助她们勇敢地应对社会压力，全面地认知自我，自信地健康成长。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com