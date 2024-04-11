上海2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月9日，国内首次绿色甲醇船舶燃料在上海洋山港顺利加注完成，SGS应邀为项目提供绿色甲醇检验测试服务，项目标志着上海洋山港跻身国内助推远洋航运清洁能源补给服务的第一大港，也标志着SGS在航运业各环节深受信赖，足以在各种重大项目中传递信任。



SGS助力国内首次船用绿色甲醇燃料加注顺利完成

近年来，航运业积极推进绿色燃料替代，通过LNG石化燃料作为过渡选项，推进绿色燃料的使用，最终实现船运行业净零排放的目标。MAERSK等国际航运企业作为大宗消费品物流运输的主力单位，其发展、应用可持续燃料，为实现终端产品从摇篮到坟墓的全生命周期的净零排放付诸的努力，在为客户产品赋能的同时，也为自身高质量可持续发展奠定了更深远的基础。

上海洋山港也一直对实现运输行业低碳发展非常重视，目前已是全球第二大的LNG"船对船"加注港口，自去年就开始准备甲醇燃料的加注，并在今年2月进行了演习，加注作业的顺利完成，是洋山港对可持续船舶燃料补给服务积极发展和对行业服务标准不懈探索的体现，此次加注不仅填补了国内新能源燃料标准的空白，也对行业进步起到了重要推动作用。

SGS绿色甲醇认证检测服务

作为深受全球合作伙伴信赖的产品质量与安全的基准，SGS一直持续关注新能源行业的发展与消费端需求，致力于为产业端上下游客户提供全方位的可持续安全发展解决方案。

SGS根据客户需求，提供定制化、多维度品质保证的一站式测试认证解决方案，服务涵盖货物危险分类/特性鉴定、目标市场货物理化特性（SDS）编制、货物生物质含量检测、绿色甲醇ISCC 认证、生产工厂的组织碳管理、绿色甲醇生命周期认证、物流环节的品质数量安全管理以及最终消费端的加注服务等方面，能助力新能源产品安全快速的进入目标市场。

作为行业的先行者，SGS也参与了产品行业标准的建立，能够为行业伙伴争取国家政策法规支持，抢占国际市场先机，实现新产品更好、更快的发展。

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