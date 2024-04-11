浪潮信息携手SAP，护航玉柴集团数字化转型"三级跳"

北京2024年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 迈数字化转型是制造企业实现高质量发展的重要抓手，也是我国打造新质生产力的重要途径。玉柴集团经历了信息化、数字化到智能化的转型升级"三级跳"，在这个过程中，SAP、浪潮信息等国际一流厂商发挥着至关重要的作用。

数字玉柴的三次转型：信息化、数字化、智能化

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年，是一家以动力系统为圆心、实施同心多元化发展的国有大型企业集团。年营业收入近500亿元，涉及发动机制造及其产业链、物流及供应链服务，新能源产业及相关服务等三大产业板块，并在多个相关领域位列中国市场的前列。

作为传统制造业的"老"牌企业，玉柴集团能够在中国市场屹立70多年不倒的根本，就在于不断走向变革。

早在2004年，玉柴集团就已经上线了SAP ERP。到2016年，玉柴集团着手启动集团层面第一阶段的信息化转型，本着顶级企业匹配顶级数字服务商的原则，"并借助国外优秀软件伙伴的能力，快速把国内传统制造业的能力拉起来。"玉柴集团在ERP选型方面持续信任SAP。

这次转型，玉柴集团将要从传统制造业向全面自动化进阶，在基础设施层也要突破性能瓶颈，以做到支持玉柴的ERP、CRM、SRM、MES等系统的测试和升级，面临的压力不可谓不大。因此，玉柴集团通过对比选型，选择了浪潮信息HANA一体机产品全面支撑玉柴集团前端业务系统运行。

第一次与浪潮信息的"结缘"，埋下了"信任"的种子。



广西玉柴集团信息部副部长韦炜

2019年，玉柴集团开始进入关键的数字化转型第二阶段，开始迈入数字化转型的深水区。按照韦炜的话说，"这个阶段也是整个玉柴集团业务战略的拓展期，布局燃油和新能源动力两大赛道，业务与市场发展态势高度吻合，数字化要融入到企业的每个环节，所以整个公司从组织结构开始全员打散、重组、变革。并要做到组织变革、流程变革和薪酬变革‘三位一体’的变革。"

变革驱动下的无人化"黑灯工厂"，实现全线订单与工艺、设备与物流的自动识别换型、自动协作的可视化透明管理，让产线人员由原来的83人减少为7人。这种变革的成果，落到产线上，演化成了实实在在的效率提升和成本降低。



玉柴集团无人值守生产线

如今玉柴集团的数字化转型已经走进了"智能化提升"的第三阶段。新的转型将会承接玉柴集团新的战略目标，通过数字化赋能上下游合作伙伴，通过智能化能力外溢，拓展整个产业链。

与此相应的，为了满足智能化对更高算力及新增海量存储的需求，玉柴在此选择了浪潮信息新一代8路服务器，提升基础架构支撑能力。

前后跨越8年的数字化转型，让玉柴集团收获了业务转型，看到了更高的市场目标。作为其基础架构层面的合作伙伴，浪潮信息的产品贯穿了始终，并成为玉柴集团转型曲线中不可缺少的算力支柱。

浪潮信息为玉柴转型全程提供算力"动力"

事实上，在玉柴集团与SAP和浪潮信息的长期合作中，有一些细节非常值得思考。

比如韦炜提到，"在玉柴集团转型的初期，HANA计算还是一个比较新的概念，但是经过测试后发现结果的提升肉眼可见，比如从数据库拿到月报的时间周期从过去的三天缩短为十几分钟，这种决策的速度是上百倍的提升。"

这是玉柴集团决定全部采用HANA一体机最根本的驱动，而浪潮信息的8路服务器，经过了SAP HANA严格的测试，同时具备可靠的设计，超强扩展能力应用广泛，监控管理简易便捷等特点，且在测试性能上遥遥领先，完全能够满足玉柴集团数字化转型几个阶段的演进需要。

乃至"最后在玉柴集团数字化转型的几个阶段中，我们在基础设施层一直是全线的浪潮信息产品。"韦炜说。

这种信任的背后，侧面反应了浪潮信息在高端服务器领域的技术能力与核心地位。

最新的SAP BWH Benchmark基准测试中，浪潮信息NF8480G7四路HANA一体机以每小时执行17044次查询的成绩，刷新该测试最高纪录。同时，在最新SAP SD基准测试中，浪潮信息TS860G7八路服务器创下1,659,970 SAPS的最高性能成绩。

做为商业智能领域应用最广泛、最具影响力的基准之一，BWH Benchmark测试模拟了一个典型的商业数据仓库系统（BW）对销售订单进行年度分析查询的业务，包括数据加载、转换、查询等方面，旨在全面评估一体机承载SAP BW工作负载的能力。

浪潮信息产品方案开发部总经理魏健表示，"Benchmark测试相当于为服务器设计的马拉松，浪潮信息也是通过很多的努力，在这场‘马拉松’的过程中逐渐具备了这些能力。它是一个全流程的模拟，包括多用户并发的情况下，对订单数量的支持，所以无论是整机的设计能力，包括内存、网络、板卡乃至HANA数据库本身的支撑能力都是严苛的考验。"

也正因为如此，很多SAP客户都会将Benchmark测试的结果，作为选择BW/4HANA应用及硬件平台的重要依据，它可以帮助客户了解SAP BW/4HANA的应用特点和性能优势，从而选择最适合自身业务需求的商业数据仓库软硬件解决方案。浪潮信息在Benchmark测试中的表现，足以证明其在支持HANA应用方面的价值。

打破算力"延迟"挑战，做到与时俱进

魏健提出了一个"算力延迟"的思考，随着数字化转型进入深水区，大型企业的数据处理要求越来越高，算力需求越来越大，就有可能出现算力延迟。

反过来看，企业对算力的追逐，也并不是唯性能论，而是业务驱动的。以玉柴集团为例，韦炜也提到，玉柴集团并不是为了换代而换代，而是为了追求更高的算力而换代，追求更高算力的原因是因为现在支撑的客户群更贴近终端，有海量的数据，同时要实现对市场需求的及时响应，因此系统的效率比以前要大幅提升。"

这样的诉求，实际上与HANA内存数据库特别匹配，其可支持企业近乎零延迟地处理海量数据，即时查询数据，并真正实现由数据驱动，因此HANA一体机才被广泛应用于制造、零售、金融、能源等多个行业。

这两年大模型的风潮，增加了企业对商业智能的期待值。魏健表示，"商业智能是一种通过信息化的技术和数据分析的技术，支持企业决策的一个过程或者方法，包括数据的收集、分析、整理、呈现，能够帮助企业的管理者和决策者更好地了解企业的经营状况、发展趋势，从而做出一个有效的决策。"

如今随着商业智能的需求不断衍生，HANA解决方案也要做到与时俱进。



浪潮信息产品方案开发部总经理魏健

就在不久前，浪潮信息推出了全球首个单存储即可支持16节点的SAP HANA集群方案，最大可支持HANA集群服务器节点数量实现翻倍，从而大幅提升商业智能算力性能，以优异的性能和成本为企业创建大规模、易扩展、高稳定的业务数据处理能力。

据了解，新的集群从高性能、高可靠、智能化三个方面进行了创新：

在高性能方面：与传统的8节点方案相比，浪潮信息新一代集群解决方案最高可扩展至16节点，并通过多节点并行处理技术，集群查询和分析能力提升近一倍，同时利用集群的计算存储分离架构，充分利用CPU关键资源，CPU利用率从通常的92%提升至99%，彻底释放计算能力。

在高可靠方面，采用了可靠性、可用性和可服务性（RAS）的设计，使得服务器在苛刻的物理环境下也能确保企业关键应用的持续运行。特别针对SAP HANA所需大内存的特性，浪潮信息利用DDR5内存技术并采用多项内存隔离及修复策略，并且率先实现了基于AI的内存故障预测功能，显著提升系统稳定性，可将因内存故障造成系统停机的概率降低95%。

在智能化方面，浪潮信息自研了SAP HANA智能监控平台，全面监控底层硬件基础设施、操作系统和HANA数据库，降低了系统和基础设施管理的难度，减少40%以上的运维工作量，使得企业能够将更多的精力投入到核心业务和创新上。

与时俱进，是每家企业不断向前、穿越发展周期的信念，所以坚定的数字化转型赋予了玉柴集团新的"身份"；与时俱进，也是技术型企业保持创新活力，持续为客户提供好产品、新技术的准则，所以有了浪潮信息在HANA服务器上的突破、演进和创新。

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