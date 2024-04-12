万邦泛亚联盟集团重启曹宝记（TPC）品牌，开启历史性变革征程

造福生命福祉，同时创造财富

新加坡2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月12日，在苏州音昱水中天举办的第四届合一国际文化节期间，新加坡万邦泛亚联盟集团（IMC Pan Asia Alliance）成功举行了曹宝记（TPC）品牌揭幕仪式，由第四代掌门人曹慰德先生掌舵的曹氏家族企业，从这一历史性的时刻开始，将重新以曹宝记（TPC）的身份开启变革性的发展征程。



TPC (Tsao Pao Chee Group) Chairman, Chavalit Frederick Tsao

曹宝记（TPC）是曹氏家族于19世纪末期的清朝在上海创立的品牌，历经120年跨越四代的传承之旅，已从传统的航运公司发展成为大型的、多元业务的跨国巨擘。第四代接班人曹慰德先生，出生成长于东方，受教见理于西方，历经深刻的文化浸润。在近30年对于家族传承和人类可持续发展的探索与推广中，逐渐构筑起东西方文化交流的桥梁。本次重启家族创业初期的曹宝记（TPC）品牌，既是对家族历史的寻根溯源，也将助力中华文化在的全球的崛起。这份致敬时间的不凡沉淀，将鼓舞整个集团公司全力投身于影响力投资与可持续发展的领域，并以全新的身份进入觉醒与幸福时代。

"这不仅是一页新的篇章，更是一种初心的回归。寻找我们的根源，我们的文化，我们中国人自己的道德传统，唤醒爱的本源。我决定恢复曾祖父创业时期的商业名称，这是我们家族的根基所在，也是品牌的价值所在"，曹慰德先生说。

过去几年，集团公司在中国的投资团队在直接投资和基金投资领域，一直关注具有可持续发展和ESG属性的绿色科技（新能源、农业科技、合成生物、医疗健康等），以及健康生活方式消费标的，并在绿色科技及大健康等具有深厚影响力领域的基金中累计投资超过8000万美元，并与国内一线财务及战略投资机构建立了深厚的合作关系。

本次集团战略重组后，曹宝记（TPC）将作为一家投资控股集团在全球化的崛起中扮演更重要的角色，通过两个核心业务部门：万邦工业集团和音昱集团，实现业务的全面增长和可持续发展，并加速商业向善的整体转型。同时，为了加大企业慈善活动的力度，曹宝记（TPC）还成立了两个新的非营利基金会，即No. 17基金会和Restore Nature基金会。曹宝记（TPC）投资部门近期计划向增进人类福祉的善经济领域定向投资3.2亿美元。该战略调整使得集团未来能够驾驭现代世界的复杂性，并开辟新的途径去扩大影响力和促成积极的变革。

曹宝记（TPC）的全新品牌标识将英文和中文字融合为了一个整体，象征着东西方文化的融合，"觉醒红"的标识颜色，寓意觉醒与幸福时代的到来。曹宝记（TPC）的品牌色为翡翠绿，这是一种对自然及生命之源的致敬，而清晰流动的几何形状，象征着人类在不断进化过程中的开放与流动状态。

曹宝记（TPC）呼吁全球的企业家、投资者、经济学家和具有觉醒意识的领导者加入我们，共同创造一个兼具使命与成就的商业共同体，并通过创新、勇气与彼此赋能的协作，促进人类乃至所有生命的整体繁荣。

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