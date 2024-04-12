雀巢咖啡年度六大新品齐亮相，聚焦消费者体验的新旅程

北京2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 面对中国咖啡消费市场的不断升级与变革，雀巢咖啡于4月11日在云南普洱宣布品牌焕新与产品升级。在"提醒每一天"的品牌主张基础上，雀巢咖啡此次全新的产品布局以更沉浸咖啡消费场景为重心，围绕持久提神、沉浸体验、融合风味以及健康自律四大产品体验，带领消费者探索更有趣的咖啡旅程。此次发布的橙C美式、柑橘乌龙拿铁、超浓缩咖啡液、冰袭拿铁、冰椰美式、燕麦拿铁以及中国市场首个咖啡果茶——果然轻咖等六大系列新品，均从关注产品转为更关注人的体验，力求将消费者的咖啡体验推向全新的高度。

咖啡消费市场变化，雀巢持续探索"下一杯有趣的咖啡"

在极具活力的市场增长环境下，中国正在形成自己独特且不断更新的咖啡消费趋势，消费者口味需求、饮用场景变得更加多元。CBNdata前瞻经济学人研究显示，基于咖啡提神醒脑的功能属性、兼具精致生活的文化属性以及"第三空间"的社交属性，咖啡消费的背后链接的更是情绪价值的需求。中国消费者对于咖啡的需求，已然从为功能性买单走向为精神愉悦支付，"放松舒缓"成为消费者购买的最主要因素。

基于对中国本土咖啡市场的洞察，雀巢咖啡结合饮用场景及目标人群重新布局产品线，将探索脚步落在"下一杯有趣的咖啡"在哪里，进行本地创新与场景拓展，力求以更多更好的产品覆盖消费者的需求痛点，引领咖啡消费全面进入"3.0产品体验驱动时代"。

全系新品重磅登场，满足四大消费体验

雀巢大中华大区咖啡业务单元高级副总裁Alfonso Troisi在品牌焕新理念分享时强调，雀巢咖啡围绕消费者的需求，持续打磨持久提神、沉浸体验、融合风味和健康自律四大产品体验，推出六大新品以满足消费者多元化需求。



图2：雀巢大中华大区咖啡业务单元高级副总裁Alfonso Troisi

在沉浸体验上，瞄准高线白领人群，联合多国咖啡大师共同开发的15倍浓缩液，匠心研制还原咖啡好风味。根据本土场景研发的特调系列，推出了添加真实橙汁的橙C美式和柑橘乌龙拿铁，通过"咖啡+万物"的方式为消费者带了更多融合风味的产品体验。全新冰感配方的冰袭拿铁，不含任何反式脂肪，在饮用上做到冷水即溶，打破了速溶咖啡对于冲泡水温的局限。

植物基饮品兼备营养、美味、环保等多重优势，越来越受到年轻消费者的青睐，此次雀巢咖啡也推出了两款植物基咖啡——燕麦拿铁和冰椰美式，通过更高阶的营养搭配重塑植物基定位，低糖低脂，完美平衡了美味和健康 。

基于对咖啡产业的可持续化发展承诺，雀巢咖啡不断延展咖啡原豆的价值曲线，推出了中国市场首个咖啡果茶产品——果然轻咖，将宝藏咖啡果皮挖掘出具有经济价值的咖啡"新物种"，0糖0脂肪，风味新颖，口感清新，少量咖啡因让人们从轻疲惫中清爽充能。果然轻咖兼具健康与环保属性，不仅为追求健康好喝产品的消费者提供了独特体验与新选择，同时也将引领风味潮流，引导消费者成为绿色生活的倡导者、可持续发展生活方式的践行者。

咖啡果茶的推出不仅为市场带来了更多活力，延长了云南咖啡的产业链，也体现了雀巢咖啡在云南坚持可持续发展的初心：雀巢积极拥抱循环经济理念，大规模推动再生食物体系。果然轻咖的创新是这个理念的典型应用，一是前端原料的升级利用，通过创新实现价值最大化转换，避免了食物链上的损失。二是以再生农业的方式生产原料，作为雀巢咖啡2030计划的重要支柱，这种方式通过以改善土壤健康和肥力为核心的再生农业实践，在大幅增加固碳能力，减少温室气体排放，提高气候韧性的同时，改善水循环，增加生物多样性，最终实现整体提高作物产量，提升农户的收入。

享誉百年的雀巢，一以贯之将创新视为发展内驱力。根据尼尔森IQ发布的《2024中国饮料行业趋势与展望》分析，消费者更偏好为自己带来实质性收益，或对健康、体魄有利，亦或是符合饮食需求的产品。雀巢咖啡本次发布的新品毫无疑问再次站在了饮品细分赛道的风口上。早在2023年尼尔森IQ BASES发布的获奖名单中，雀巢咖啡的"燃魂"和"绝对深黑"系列两款产品赫然在列：从风味开发到健康代谢，二者在引领风尚和创新力中双管齐下，击中情绪需求的场景消费以及更多元的消费选择，这也早就预示着雀巢咖啡本土化的创新脚步正在加速。

雀巢咖啡中国传播及创新总监赵雪玫指出，雀巢咖啡通过品牌形象的视觉升级、全家族包装的焕新，打造统一的品牌形象，并通过统一的品牌形象和多元的产品切面，共同构筑丰富、有品质的咖啡探索之旅。本次产品升级在延续"提醒每一天"的品牌价值主张的同时，力求通过全新升级的产品，让消费者在不同场景都能享受到符合自己生活方式的品质咖啡体验，以活力和热情迎接全新的每一天。

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