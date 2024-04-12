富士胶片参展CMEF 2024，智慧影像融合构筑全景解决方案

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月11日至4月14日，第89届CMEF中国国际医疗器械（春季）博览会在上海国家会展中心隆重举行。今年正值集团成立90周年，富士胶片以"中国智造聚合影像、早筛早诊护航健康"为参展主题，集结旗下广泛产品线，以整合模式打造智慧医疗多主题综合解决方案，吸引众多行业客商的关注咨询。

4+7+1，打破常规，"整合模式"全景解读富士胶片医疗系统综合解决方案

2024年，富士胶片集团成立90周年。在"为世界绽放更多笑容"的集团使命之下，富士胶片亦紧跟政策趋势、行业生态、技术需求的飞速变化，以"图像技术、早筛早诊、中国智造、影像融合"为关键词，打破以往展出惯例，紧扣时代命题，亮出崭新理念。

走进今年的展台，会发现富士胶片医疗设有多个主题展区，同时将各大产品系列，以主题综合解决方案的形式进行融合展出，让来访者身临其境感受匠心设计的同时，系统又宏观地了解富士胶片在真实世界临床应用场景下的综合解决方案。四大主题展区分别为：

关爱女性健康：富士胶片特别推出女性健康综合解决方案"INNOMUSE"——Innovation for all women。围绕女性在乳腺检查、产检、妇科检查、骨密度检测等生命周期检测上的需求，集结了公司旗下星奕、奥觅A、Arrietta 65、SYNAPSE等品牌，通过结合乳腺DR、超声、骨密度仪等设备和PACS图像存储与传输系统，为不同生命阶段面临健康问题的女性提供多方位的关爱和支持；

呵护肠胃健康：覆盖从发现、诊断到治疗的全流程解决方案，包括消化道早癌、胆胰等全消化道内镜诊疗整体解决方案，满足医生高效、安全的临床需求的同时，致力于提高患者就诊的舒适感；

守护呼吸健康：将呼吸内镜、呼吸超声以及基于医疗影像的三维重建整合应用，满足介入呼吸病学诊疗所需，旨在以整体解决方案，助力健康呼吸；

智慧影像融合：现场展示了可互动体验的超声产品ARIETTA 850和ARIETTA 750SE，以应用和术式合理化分类，支持常规检查、介入消融、腹腔镜微创、开放性手术、机器人手术等各类辅助诊断的超声探头群，以及可满足三维重建术前规划需求的SYNAPSE 3D解决方案，再加上多影像融合介入导航系统等技术的加持，在早筛早检、术前术中、及不同临床学科的多元场景中，满足医生可视化精准诊疗等多样需求。

同时，展台另设7个明星产品解决方案：展示放射诊疗、全院自助打印、即时检测、临床POC、Vevo小动物影像、内镜中心、智慧医疗解决方案，将广泛的业务领域中积累的影像价值和信息化等技术相结合，形成多领域的产品线解决方案，不断创造新价值。

此外，以"智慧医疗，从医师培训开始"为主题的教育培训展区内介绍了富士胶片在华多个长期公益培训项目。富士胶片希望通过前沿技术分享，逐渐缩小地区间医疗水平差异，让更多患者和医师受益，履行企业社会责任。

中国智造，也是此次展台的核心主题之一。富士胶片医疗立足中国市场，已推出多款国产化产品。本次展台上也是新品齐发、精彩纷呈。智慧影像融合区域带来了即将国产化的超声产品ARIETTA 750SE，该产品根据诊断超声市场的临床需求设计，旨在打造适用于不同临床学科的超声平台。而在呵护肠胃健康区域，全新国产数字化X射线透视摄影系统CUREVISTA Open首次亮相，这款系统将融入到胆胰超声内镜诊疗解决方案中，协助更高效、更安全地完成内镜下对于胆胰疾病的诊治，守护国民健康，富士胶片砥砺前行。除此之外，索诺声超声推出国产化主力机型PX（注册中）、Edge II、M-Turbo，打造面向中国市场的临床POC可视化解决方案。

富士胶片以匠心的展台设计、多层次互动性的方案展现，让来访者全方位清晰了解富士胶片的品牌理念，以及旗下产品和解决方案在真实医疗场景里的应用。

2天5场前沿产品技术发布，与时共进，以技术之"智"赋能医疗之"治"

在此次CMEF上，富士胶片重点聚焦国产化、早癌筛查、前沿技术缩小地区间医疗水平差异等关键课题。展会期间，富士胶片计划举办包括"面向未来，大放奕彩"、"全消化道内镜诊疗整体解决方案"和"国产智造-超声产品介绍"在内的5场前沿产品发布和技术分享活动。这些活动旨在与来访者共同探讨交流富士胶片在医疗领域的研发成果和心得，为参会者带来崭新的视野和理念，推动医疗技术的发展，促进行业内的合作与创新。

90年来，富士胶片致力于释放影像价值。在进入中国医疗市场以后，富士胶片深耕健康领域，推动信息化发展，关注真实需求。富士胶片希望通过旗下医疗设备助力医疗设施及医师便捷、精准诊疗的同时，为患者带来健康，为世界绽放更多笑容。

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