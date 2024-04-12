苏州乐珠制药携全线眼科产品亮相乌镇健康大会，现场斩获多项大奖

北京2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下为全民健康网报道：

4月8日至12日，以“韧性•驭变”为主题的2024乌镇健康大会在乌镇盛大举行。此次大会不仅汇聚了健康领域的院士专家、企业领袖、行业精英、医院院长以及跨界企业家、科技及营销专家等众多翘楚，还吸引了国内一大批知名媒体的竞相报道，共同为健康产业的繁荣发展贡献智慧与力量。苏州乐珠制药携全线眼科产品重磅亮相，并斩获多项殊荣！

继4月8日苏州乐珠制药（原苏州天龙制药）旗下-乐珠®珍珠明目滴眼液（胶体溶液）斩获“西湖奖•最受药店欢迎明星单品”奖后，苏州乐珠制药凭借“无体验不营销”乐珠®护眼体验活动斩获“西湖奖•创新营销案例”奖。公司与产品双双获奖，无疑彰显了苏州乐珠制药的品牌和产品实力。

本轮奖项是从实战角度出发，对以创新形式帮助企业实现市场的巨大突破和品牌提升的营销事件给予表彰鼓励，以此树立行业标杆，推动医药企业创新营销模式和方法的升级，促进企业竞争力的提升，推动行业的发展。

苏州乐珠制药闪耀亮相2024乌镇健康大会

大会期间，苏州乐珠制药在B27-28展位现场展示了抗视疲劳、干眼治疗、抗菌消炎、抗青光眼四大核心眼科品类产品，优质的产品吸引了来自全国各地的业界精英前来参观、咨询和交流。其中明星产品乐珠®珍珠明目滴眼液（胶体溶液）更是受到了众多同行业者的称赞。另外盐酸奥洛他定滴眼药、复方门冬维甘滴眼药等新开发产品也备受关注。

每一次的展会都是品牌推广和建立合作的平台，也是企业塑造品牌形象、进行市场调查的好时机。通过这次乌镇健康大会，苏州乐珠制药与来自全国各地的专业观众进行了深度的交流学习，与新老客户进行了精准对接和渠道拓展。

客户的厚爱是企业前进的动力。苏州乐珠制药方面表示，未来企业将继续秉持“质量是生命，创新是追求”的价值观，与广大客户朋友精诚合作，为守护国人眼健康事业作出更多贡献。

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