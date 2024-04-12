华大电子获评2024年度优秀智能汽车信息安全解决方案提供商

亮相AutoSec&AutoCS

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月12日，中国汽车网络安全及数据安全合规峰会（以下简称"AutoSec"）与2024智能汽车信息安全大会暨展览会（以下简称"AutoCS"）在上海同期举行。在AutoCS展会ArtiAuto Award颁奖典礼上，华大电子以汽车电子安全芯片——CIU98_B，从众多芯片产品中脱颖而出，获评"2024年度优秀智能汽车信息安全解决方案提供商"。

本次AutoSec与AutoCS展会，华大电子携汽车电子安全芯片及应用于数字车钥匙、C-V2X、ETC、T-BOX等领域的全面解决方案精彩亮相，吸引了众多行业专家、学者及媒体的热烈关注与深入交流。

随着汽车新四化趋势的持续加深，在智能化和网联化的驱动下，车钥匙进入了数字化时代。此次展出的数字车钥匙安全解决方案，包含车端安全模块和车钥匙卡。在展会现场，参观者可以亲身感受数字车钥匙的便捷操作，通过手机或车钥匙卡，轻松实现车辆的解锁、关锁和授权分享，体验到了真正的"无钥匙"出行。

该系列产品满足CCC/ICCE/ICCOA数字车钥匙标准，并通过AEC-Q100、商密二级、EAL5+、银联芯片安全、中汽中心汽车芯片安全芯片信息安全等测试，目前已导入数十家主机厂和Tier1，并实现规模量产装车。

华大电子面向V2X领域提供完善的安全解决方案，产品涵盖车规通用安全芯片、车规高速安全芯片等系列，安全服务能力满足上述两类不同的V2X安全需求。同时，在域集中、域融合及中央超算等电子电气架构的飞速演进过程中，安全芯片借助其高安全的防护能力、强大而完备的密码算法、安全解耦易移植的特点，为智能座舱、智能驾驶、中央控制单元等各类车载终端，提供通信安全、OTA安全、数据安全等更为丰富的信息安全支撑。

此外，华大电子在ETC和T-BOX等领域也展现了其领先的技术实力和创新能力。在高速公路ETC解决方案的车载单元OBU、CPC卡和路侧单元RSU中，采用了对称加密算法或非对称加密算法对传输的数据进行加密，多层面保障数据传输的安全；在T-BOX解决方案中，通过实时安全收集和处理车辆数据，为车辆提供了高效、安全、便捷的智能化服务。

未来，华大电子将持续在智能网联车信息安全领域深耕，以数智赋能新质生产力，筑牢信息安全基础，协同产业合作伙伴，助力中国汽车芯片产业高质量发展。

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