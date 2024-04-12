2024CMEF｜鱼跃医疗又获CE授证 加速布局海外市场

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月11日—14日，被誉为全球医疗"风向标"的中国国际医疗器械博览会（CMEF）在上海国家会展中心举办，全球众多医疗器械企业携新技术和创新科技产品亮相于此，为全球健康产业带来了一场高端才智交融、前沿观点碰撞的思想大会。

本届CMEF现场，作为主馆的医学影像馆一如既往盛况空前，其中，鱼跃展区凭借独特的外观设计成为本次展会"新焦点"，吸引国内外观展人员驻足。记者来到鱼跃展台前，此时正举行鱼跃血糖产品的欧盟CE证书颁证仪式，欧盟权威公告机构BSI中国区负责人亲临现场，为鱼跃凯立特颁发4张证书：CGM持续葡萄糖监测系统 MDR证书，BGM氧化酶、脱氢酶 IVDR证书以及生产体系考核认证证书。

CE认证是欧盟强制性安全认证，也是企业进入欧洲市场的门槛和通行证，意味着获证产品符合欧洲法律法规的安全、卫生和环境要求。在3月，鱼跃就已集中获批了包括电子血压计、指夹式脉搏血氧仪、制氧机在内的共计34款产品的MDR证书。

授证现场，鱼跃医疗副总经理、鱼跃凯立特董事长王丽华表示，此次获证，不仅是鱼跃研发和生产能力的强有力证明，也是一个新的起点，意味着鱼跃的血糖业务在海外拓展开启了全新征程。鱼跃将一如既往，基于海外市场需求，做好产品创新，提供卓越质量和售后服务。

布局海外业务近20年，鱼跃医疗已先后拓展东南亚、中东北非、独联体东欧、拉美、西欧、北美等地区渠道代理商50余家，在泰国、意大利、德国、美国等地成立分子公司及办事处。除此之外，鱼跃还在德国、意大利等地建立了研发中心。完整的全球研发、生产、营销、服务网络，覆盖海外131个国家和地区，让鱼跃品牌更高效地扎根全球市场。

在全球医疗器械产业稳健增长的态势下，面对机遇与挑战，鱼跃医疗持续推动产业技术创新，打造出海新质生产力。鱼跃医疗刚于医博会前夕启动2026年海外新品亿级计划，基于不同国家和地区的用户需求，不断完善海外属地化团队建设，推进技术迭代和产品个性化定制，强化品牌影响力，通过多维举措，复制海外小鱼跃。

依托亿万用户的强大驱动力，鱼跃加速走向全球。未来，鱼跃仍将与世界医疗器械行业同频共振，以国际化视野谋划医疗生态创新，以持续创新引领行业变革！

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