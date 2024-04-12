索迪斯出席2024智能医疗器械与装备创新发展大会，推动产教融合

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球可持续餐饮和价值体验的领导者，索迪斯受邀出席2024智能医疗器械与装备创新发展大会并与上海健康医学院正式达成战略合作。

为加快发展"新质生产力"，更好服务"健康中国"战略，由上海健康医学院、国药控股、国药励展、上海市医学装备协会医疗器械监管科学分会、中国食药促进会医院装备创新转化分会等共同举办的"2024智能医疗器械与装备创新发展大会"于4月11日在上海国家会展中心顺利举行。本次大会围绕"面向融合•面向应用"的主题，聚焦医工融合技术创新、产教融合协同育人、基层医疗中的创新、慢病管理、临床转化应用等，共同探讨行业发展趋势，提升智能医工学科在全国医疗器械领域的学术影响力，推动智能医工学科的高质量发展。

索迪斯大中华区董事总经理韩意莎（Isabelle HANNEDOUCHE）女士、索迪斯旗下上海拓美医疗管理有限公司副总经理邹航（Hang ZOU）先生、索迪斯医疗事业部总监沈培贤（Leisa SHEN）女士受邀出席了本次大会。会议上，索迪斯拓美与上海健康医学院正式开启了战略合作，并进行产教融合创新实践基地揭牌仪式和医疗器械类校企合作教材启动仪式。基于双方共同的使命和愿景，推动产教融合，提高医学人才培养质量，为医疗器械装备的创新发展注入新的动力，为推动医疗健康产业迈向更高水平贡献力量。

作为全球可持续餐饮和价值体验的领导者，索迪斯自1995年进入中国市场后，不断结合本土消费者的需求变化，形成了以工商企业、医疗养老、教育和体育赛事与休闲娱乐为主的多个专业化客户服务团队，为客户和消费者提供餐饮、综合设施管理、生活便利、业务支持等服务。目前分布在950多个营运点，每天为120万名消费者提供服务。索迪斯拓美专注于医疗设备的全生命周期管理服务，是中国较早一批从事医疗设备运维管理的服务商，助力医院构建可持续发展的医疗设备智慧管理新模式。此次与上海健康医学院建立战略合作关系，双方将共同推进、协同创新科研及学术品牌的建设，深化人才培养，共创信息技术平台，努力发展医疗设备维保服务并开展国际化合作，为支持中国医疗器械事业的高质量发展贡献力量。

索迪斯大中华区董事总经理韩意莎（Isabelle HANNEDOUCHE）女士表示："非常荣幸参加今天的盛会，与上海健康医学院正式达成合作。恰逢今年是中法建交60周年，我们将坚定"立足中国，服务中国"的信念，积极打破学校及产业间的壁垒，促进多元化创新，为高水平大学的建设添砖加瓦。并切实解决医疗服务中的实际问题，提高医疗服务的质量和效率。"

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com