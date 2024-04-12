融入自然，向绿而生，新天地引领全新绿色生活方式

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — XINTIANDI新天地在旗下鸿寿坊围绕"融入自然，向绿而生"主题与可持续生活方式媒体LOHAS乐活携手举办"春日树下谈"分享会，由此揭开2024"天地绿动生活节"的序幕。立足于瑞安集团"5C"可持续发展战略，"天地绿动生活节"将透过绿色生态伙伴联动、线上线下共同赋能、消费场景融合传递"向绿而生"理念，强化"可持续社区"共建，持续引领可持续生活方式。

"春日树下谈"亮相鸿寿坊，点燃绿色灵感想象

春日伊始，万物向绿而生。"春日树下谈"分享会亮相鸿寿坊，邀请瑞安新天地高级商业总监雷艳卿、瑞安新天地鸿寿坊总经理王莹、《周末画报-LOHAS Paper》出版人令狐磊、演员、沪语推广人徐祥、生活美学家唐七、抱朴再生BOTTLOOP创始人兼CEO刘学颂、鸿寿坊食集设计方Linehouse联图联合创始人Alex Mok等嘉宾共同参与，捕捉都市灵感，共话坊间绿生活。雷艳卿女士表示："很开心看到可持续从一部分人的倡导，慢慢转变为更多人生活方式的选择。XINTIANDI新天地在过去通过推出《绿色公约 Green Pledge》、「绿色餐厅大赏」，上线iTiandi‘绿心社区’等实践，透过多元场景倡导可持续生活方式。2024年XINTIANDI新天地将透过"融入自然，向绿而生"的理念与更多绿色生态伙伴携手共创，深度链接社交体验，共同探索线下商业与消费场景的更多绿色可能。"

此外，XINTIANDI新天地还与《周末画报-LOHAS Paper》共同打造了包括永续风车、植艺新生、都市报亭等在内的系列可持续装置，将自然之景与日常结合，注入绿色希望至每一个角落，为绿色都市生活带来更多想象。

构筑绿色生活全景，赋能可持续社区共建

立足于瑞安集团"5C"可持续发展战略，XINTIANDI新天地持续拓展可持续场景的边界。3月23日，品牌连续第二年携旗下五城十座响应WWF"地球一小时"倡议，为地球献出一小时；"天地绿动生活节"期间，多个项目将上线绿心社区"绿动打卡"专属页面，链接包括步行减碳、自带杯打卡、光盘行动等多元消费场景，打造品牌专属可持续生活方式阵地。此外，XINTIANDI新天地还将联合可持续生活方式品牌抱朴再生BOTTLOOP、减少食品浪费平台惜食魔法袋、Nike旧鞋新生公益项目及碳普惠平台绿喵等绿色生态伙伴展开系列合作；期间更有虹桥天地循循有新环保艺术装置展、瑞虹天地趣游嘉年华、上海新天地碰头可持续时尚市集、鸿寿坊半马苏河光明生活节等丰富活动陆续亮相，为消费者全方位呈现 "向绿而生"的场景体验。



XINTIANDI新天地为消费者全方位呈现 “向绿而生”的场景体验

瑞安"5C"可持续战略从整体规划设计、建造到运营的全周期绿色投入与实践正持续落地生根。2023年，瑞安新天地荣获RICS中国奖年度可持续发展成就优秀奖，并位列2023彭博绿金ESG50杰出榜单，旗下上海、武汉等地多个项目亦先后荣获众多具有行业影响力的可持续认证：

– 鸿寿坊、太平洋新天地商业中心、武汉光谷创新天地荣获LEED CS金级认证

– 太平洋新天地商业中心荣获WELL Core铂金级认证

– 武汉光谷创新天地荣获WELL Core金级预认证及中国绿色建筑标识二星级认证

– 蟠龙天地荣获LEED ND v4社区开发建成阶段金级认证



各项目获得多项可持续认证

作为可持续生活方式的倡导者和践行者，XINTIANDI新天地将继续秉持"融入自然，向绿而生"的理念，坚持拓展绿色场景边界，为线下商业注入绿色活力，构筑可持续生活社区，打造绿色、低碳、健康、活力的文化及社交目的地。

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