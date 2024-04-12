第89届CMEF启幕！开立医疗构建智慧医疗创新标杆

上海2024年4月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月11日至14日，第89届中国国际医疗器械（春季）博览会（以下简称CMEF）在上海国家会展中心举行。开立医疗聚焦超声医学影像、内镜诊疗、微创外科和心血管介入等领域，围绕"以科技之力，智造更多可能"这一主题，全方位展示多款前沿科技成果，带来科技与人文、现在与未来的碰撞。

智启超声影像新时代

天工开物 智见苍穹

开展首日，开立医疗搭载全新一代C-Field+天工智能平台的超高端智能妇产超声产品梦溪P80受到格外关注。全新一代天工智能平台大幅提升了超声前端信号处理能力，围绕精准与智能带来特色技术，为临床提供多科室智能解决方案。

超声影像的未来将走向何方？开立医疗展出的全球首款基于动态图像对标准切面自动抓取的高端产科智能技术——凤眼S-Fetus5.0给出了答案。该项技术基于权威标准切面大数据，可全自动精确识别30+切面，一键快速获取13个项目的自动智能测量，借助切面标准化、规范化的抓取，有效提升质控效率，助力国家相关政策落地，为妇产医疗带来更多可能。

深耕超声医学影像20余载，基于长期的技术沉淀和持续的创新跃进，开立医疗致力于打造满足行业需求的超声解决方案，让智慧未来照进现实。

国产高端内镜标杆引领

镜之所及 芯之所向

作为国产高端内镜标杆引领者，开立医疗积极推动内镜临床诊疗技术的发展与普及，为提升医疗科技创新水平贡献力量。此次CMEF展会，开立医疗展出新一代全高清电子内镜系统极影HD-580系列，产品在实现临床图像和产品操控性能全面提升的同时，也为临床医生提供了更加强有力的诊疗利器，揭开国产内镜产品的全新篇章。

开立医疗是国内唯一一家同时掌握内镜和超声核心技术并实现自主研发生产的企业。开立医疗推出的环阵超声内镜EG-UR5、凸阵超声内镜EG-UC5T和超声小探头系列等前沿产品也吸引了众多参会专家的目光。

面对不断增长的内镜诊疗需求，开立医疗打造全高清电子内镜系统和系列产品矩阵，镜体涵盖超声内镜、光学放大内镜、经鼻胃镜、超细肠镜、刚度可调肠镜、电子十二指肠镜、超声微探头等多款高端镜种，为临床科室提供消化系统疾病、呼吸系统疾病、胆胰系统疾病等整体化解决方案，实现多科室覆盖。

领航微创外科精准诊疗新标准

创新协奏 精准护航

在微创外科领域，开立医疗凭借在超声、内镜、数字化领域深厚的技术积淀，坚持临床导向，发挥多学科协同优势，提供超腹联合、多镜联合、智荟手术室等外科创新解决方案，领航微创外科精准诊疗新标准。

"超腹联合（术中超声联合腹腔镜）"已成为微创外科领域，特别是肝脏外科腹腔镜肝切手术的"金标准"。两种技术的强强联手弥补了不能进行触诊、探查显露受限等缺点，提高临床手术的安全性、精准性和可靠性，助力微创外科手术的精准化发展。

展会期间，开立医疗推出的两套平台化软硬镜摄像系统4K100系列与X-2500系列也亮相CMEF。4K腹腔镜与消化内镜、超声内镜以及外科软镜的联合应用，整合了外科众多科室或同期或分期、或术中或围术期等使用不同镜种的需求，助力精准、高效的手术诊疗。

方寸之间，彰显智荟。开立智荟手术室解决方案聚焦"诊疗精准化"、"运营智慧化"、"服务新质化"等目标，利用高度集成的核心平台，实现从单一患者的诊疗路径到管理者回顾视角的覆盖，实现手术室内外全方位、智能化整合，推动迈向微创精准化、诊疗个体化的新时代。

打破心血管介入诊疗痛点

智慧赋能 宽频心声

心血管疾病在我国患病人口庞大，是影响国民健康的重要因素。经皮冠状动脉介入治疗（以下简称PCI）是心脏冠状动脉疾病治疗的主要手段，而血管内超声（以下简称IVUS）作为精准PCI的"金标准"，为医生提供了腔内影像解决方案，对于改善临床预后有重要价值。

作为IVUS国家技术标准制定的唯一企业单位，开立医疗也是国内首家IVUS产品获准进入"创新医疗器械"绿色通道的企业，始终坚持推动满足临床需求的产品革新，赋能更高效的临床体验。开立医疗在行业内首次推出超宽频IVUS成像系统和单晶复合材料IVUS导管，切实解决了临床需求，提供优异分辨力的同时可以保证充足的穿透深度，全面推动血管内超声成像技术步入"宽频心声代"。

此次展会，开立医疗展出了心血管介入腔内影像整体解决方案，V-reader系列丰富的产品组合在满足导管室不同配置硬件需求的基础上，革命性地升级了多模态影像同步等临床应用功能，缩短学习曲线，为医生带来更高效便捷的使用体验，促进精准介入技术的发展和优质医疗资源下沉。

共走医疗创新发展"快车道"

科技驱动，创变前行

数字技术正以前所未有的方式颠覆医疗未来。人工智能技术作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，重塑医疗行业的同时更孕育着新的变革。作为一家创新引领企业，开立医疗早在多年前便布局智慧医疗领域，持续投入研发力量，加速推进创新产品和关键技术的开发应用，探索未来医疗创新发展范式。

在新一轮科技变革浪潮下，开立医疗正紧紧抓住创新这一引领发展的"第一动力"，以创新研发为抓手，赋能多元医疗场景应用，以科技创新焕发行业高质量发展动力，让智慧医疗触手可及。

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