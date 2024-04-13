"圆梦未来•无限可能"公益项目启动仪式在山东举行

山东淄博2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月12日，由中国儿童少年基金会（以下简称中国儿基会）、阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称阿迪达斯）共同发起的"圆梦未来•无限可能"公益项目在山东省淄博市正式启动。中国儿基会秘书长李忠明，山东省妇联主席孙丰华、副主席李丽、省体育局二级巡视员关萍，淄博市人民政府副市长毕红卫，阿迪达斯大中华区政府关系副总裁王若海出席，受助女子运动队代表、受助儿童代表以及媒体代表约100人参加。仪式由山东省淄博市妇联党组书记、主席成文主持。

仪式现场，中国儿基会、阿迪达斯向女子足球队、女子篮球队、女子排球队、女子田径队代表分别捐赠发展资金。与会嘉宾向受助女童代表发放助学金，并共同启动"圆梦未来•无限可能"公益项目。

李忠明代表中国儿基会向阿迪达斯心系儿童健康成长的爱心善举表示衷心感谢。他表示，启动"圆梦未来•无限可能"公益项目是践行为党育人、为国育才的使命，落实立德树人根本任务的具体举措。该项目将为山东、河北、云南、贵州、辽宁、内蒙古、宁夏7省(区)共10支"圆梦未来"女子运动队提供发展资金，为1170名困难家庭的中小学生、200名大龄女童职业教育提供助学金帮扶，并将组织开展儿童交流交往与社会实践等活动，多角度、多举措助力广大儿童接受良好教育、拥有梦想成真的机会。



中国儿基会秘书长李忠明现场致辞

孙丰华表示，"圆梦未来•无限可能"公益项目的启动实施，对于弘扬体育精神、传承运动文化、促进儿童健康成长和全面发展具有重要意义。她希望同学们刻苦学习知识，坚定理想信念，磨练坚强意志，锻炼强健体魄，努力成长为建设家乡、报效祖国、回馈社会的有用之才，期望社会各界共同关心关爱儿童，助力更多儿童实现人生梦想、拥有美好未来。

受阿迪达斯大中华区董事总经理萧家乐委托，王若海表示，少年儿童是美好世界与未来的希望，阿迪达斯将始终秉承"通过运动改变生活"的初心，坚守对运动的热爱，利用国际资源和专业优势，与中国儿基会携手共同促进中国少年儿童的体育运动发展，让丰富多样的体育活动陪伴中国少年儿童健康快乐成长，拥抱精彩人生。



阿迪达斯大中华区政府关系副总裁王若海现场致辞

仪式后，受到项目资助的淄博市临淄区雪宫中学女子篮球队进行了一场精彩的友谊赛，与会嘉宾及各项目省运动队代表共同参与其中，播撒运动热情，燃动体育精神。运动员们纷纷表示，社会的关爱和帮助，将激励自己勇于追逐体育梦想，传承体育精神，为建设体育强国贡献青春力量！

当天，李忠明、王若海一行还深入2名受助女童家中看望慰问，鼓励她们勇于克服困难，树立远大志向，刻苦学习知识，锻炼强健体魄，努力成长为能够建设家乡、报效祖国、回馈社会的有用之才。

阿迪达斯向中国儿基会捐赠1000万元实施"圆梦未来•无限可能"公益项目以来，已向甘青地震受灾困境儿童捐赠资金100万元，为他们提供助学帮扶，帮助他们渡过难关，增强战胜困难的信心和力量。

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