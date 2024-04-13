立足高远，新质生产力赋能下的国产高端医学影像新锐

上海2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11日，第89届中国国际医疗器械博览会（CMEF）在上海隆重启幕，先导医疗作为国产高端医学影像新锐，以其独特的魅力和前瞻性的规划，首次独立亮相便吸引了业界的广泛关注。

当前，医学影像行业正迎来前所未有的快速发展黄金时期。据权威市场研究机构数据显示，全球医学影像设备市场规模正逐年攀升，医学影像设备领域每年平均增速达到10%-20%，预计在未来几年内将保持稳定的增长态势。

同时，国家政策的大力支持为国产医学影像品牌提供了广阔的发展空间。"加快发展新质生产力"成为今年热议的焦点，摆脱传统劳动密集型产业，以科技创新为第一生产力成为当下主旋律。

医学影像作为推动医疗行业发展的关键之一，集合了多种学科和技术创新，无疑是新质生产力的标杆领域。然而，面对国内外众多品牌的激烈竞争，先导医疗如何在新质生产力的赋能下脱颖而出？

立足高远

前瞻性产品布局为技术创新提供强劲引擎

不断拓宽医械探索的边界

技术创新是新质生产力倡导的关键，也是先导医疗的核心竞争力之一。此次在CMEF亮相的一众前瞻性在研产品中，光子计数CT（Photo Counting CT，PCCT）——VITA PCCT是当仁不让的万众焦点。作为医学影像领域公认的"下一代CT成像技术"，PCCT毫无疑问代表了未来影像技术的发展趋势。



先导医疗 VITA PCCT

与传统CT技术不同，PCCT采用了基于光子计数的断层扫描技术，使用CZT（Cadmium Zinc Telluride，CdZnTe，碲锌镉）探测器进行光子计数和能量分析，能够精确测量和记录每个穿过的X射线光子，从而获得物体内部的组织结构信息。这种直接成像技术消除了传统CT中的串扰问题、电子噪声和能量混杂，使得PCCT的图像分辨率相对传统CT显著提高，对微小病变的检测具有非常重要意义。同时，由于其高灵敏度和精确的光子计数能力，PCCT在成像过程中所需的辐射剂量相对较低，有助于降低患者接受检查时面临的辐射风险。

此外，PCCT可以实现真正意义上的多能谱成像。通过区分不同能量的光子，准确地识别不同的物质和组织，有助于医生对复杂疾病进行更精确的诊断和评估，从而提高诊断的准确性和安全性。

CMEF现场，先导医疗展出在研的VITA 7.0T超高场磁共振、VITA PET/CT，以及投入临床的ASTA 1.5T 超导磁共振同样令人瞩目。这些产品凭借各自独特的优势，能够为疾病的早期发现和精确诊断提供有力支持。

脚踏实地

上下游环环相扣赋能医械产业蝶变铸造通向未来的不凡之路

除了技术创新，先导医疗的市场竞争力同样不容小觑。作为先导科技集团的第五个核心业务，先导医疗深谙市场需求，紧密关注行业动态，通过精准的市场定位和灵活的市场策略，成功抢占医学影像市场的制高点。

先导医疗依托先导科技集团的成熟资源，已快速布局全球网络，在中国长三角、大湾区、中西部地区分别设立中央研究院、材料/部件基地、系统研产基地等。并在欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等地区同步设立研发中心以及服务中心，辐射全球重点国家及地区。

同时，先导医疗凭借集团强大的技术研发内核，以及在核心原材、器件、模组、系统研发等领域具备的丰富经验，不仅在材料科学、MEMS集成电路研发、芯片制造、CZT探测器等方面掌握核心技术，更通过拓展人工智能的全方位应用，打造全产业链自主可控。在助力我国医学影像产品数智化发展的同时，通过全产业链优势降低医疗成本，使高端医学影像技术能够真正普惠于民。

在这个充满变革与创新的时代，我们深知，国产高端医学影像的发展之路充满机遇与挑战。先导医疗将积极响应国家政策号召，在新质生产力的全面赋能下，继续加大研发投入，加强与国内外合作伙伴的互利共赢，携手所有志同道合的伙伴，为国产高端医学影像事业的发展贡献力量。

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