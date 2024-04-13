首届IOT Data Hackathon赛果出炉 – 数据驱动经济 释放无限可能

香港2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由香港货品编码协会（GS1HK）主办，香港数码港管理有限公司和香港科技园公司协办的 IOT Data Hackathon 2024（物联网数据黑客松 ）于今日迎来最高潮，各奖项花落谁家，隆重揭晓。

本届黑客松获得热烈回响，报名情况踊跃，吸引了超过80支本地专上学院学生和专业人士团队参与，运用物联网 （IOT）数据和替代数据解决围绕“智慧城市”和“智慧供应链”领域的挑战题目。历时近三个月的赛程中，各参赛队伍携手合作、构思、开发并展示创新解决方案，竞逐奖项。

比赛期间，主办方为参赛队伍提供一系列赛前培训工作坊，涵盖行业知识、科技趋势、数据分析、设计思维、解决问题能力、创业技巧和永续发展等范畴，培养参赛者的创意思维，提升知识和技能，以完善其方案和概念。经过激烈的初赛竞争后，共有22支队伍成功晋级到决赛阶段，并获22位来自不同专业领域的导师提供支援。

IOT Data Hackathon 2024颁奖典礼今天在亚洲创新科技旗舰盛事“2024数字经济峰会”的“精英创新者论坛”中隆重举行，来自各行各业的嘉宾和参与者聚首一堂，共同见证获奖队伍的卓越成就。典礼共颁发10个奖项，表扬得奖队伍的杰出表现和不懈努力。

IOT Data Hackathon 2024（物联网数据黑客松 ）得奖名单如下：

学生组

冠军： CHML – Renovation of In-Store Inventory System

CHML – Renovation of In-Store Inventory System 亚军： Roomates – Smart Charge

Roomates – Smart Charge 季军：TEAM CITYU – SparkLink

专业组

冠军： TriTerra Technology Limited – Car Park Load Shifting Charging System

TriTerra Technology Limited – Car Park Load Shifting Charging System 亚军： Reunion – Smart Plug

– Smart Plug 季军：DevAdventurers – All-In-One Monitoring & Predictive Maintenance Platform

除了前三名得奖队伍外，大会还颁发了特别奖给在特定领域表现优秀的队伍：

最佳 ESG成就奖 : CECAS – AIOT Lift & Escalator Maintenance System

CECAS – AIOT Lift & Escalator Maintenance System Innovator of Secure by Design: RightPick Technology Limited – Cybersecurity Solution

RightPick Technology Limited – Cybersecurity Solution Smart IoT Solutions Award for EV Charging (学生组) : TEAM CITYU – SparkLink

TEAM CITYU – SparkLink Smart IoT Solutions Award for EV Charging (专业组): Reunion – Smart Plug

本届颁奖典礼充分体现了整个物联网数据黑客松团体，包括参赛者、评审、导师、合作伙伴、赞助商和支持机构等的凝聚力和合作精神，协力推动物联网数据应用，为智慧城市和智慧供应链带来创新突破。

GS1HK总裁林洁贻女士（荣誉勋章，太平绅士）表示：“这次IoT Data Hackathon的参赛作品，无论是创意、应用、市场潜力都十分出色，令人惊喜。参赛团队展现了卓越的技术能力和创新思维，为物联网和数据科技的发展带来新的启发和可能性。我们非常自豪能够提供一个鼓励合作交流和激发创意的平台，共同推动科技创新和数字经济。”

有关IOT Data Hackathon 2024的详细资讯和得奖名单，请浏览www.gs1hk.org/iotdatahackathon。如有查询，请联系[email protected] / (852) 2861 2819。

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