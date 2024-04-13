飞利浦首次参展中国国际消费品博览会，拥抱中国市场新机遇

"飞利浦健康生活Lab"王牌新品齐亮相，打造健康科技新体验

海口2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月13日，全球健康科技领导者荷兰皇家飞利浦首度亮相第四届中国国际消费品博览会（以下简称"消博会"）。多年来，飞利浦深耕个人健康领域，致力于以科技创新提升消费者的日常生活品质，而这正与消博会主题"共享开放机遇，共创美好生活"不谋而合。此次受邀参展，飞利浦将充分展示在健康科技领域的领导力，借消博会的国际化平台拥抱崭新机遇，彰显对中国市场的承诺。

"飞利浦植根于科技与创新，凭借数十年在个护品类的专业积淀，推出了一系列突破性产品。同时，我们深入洞察本土的前沿趋势与实际需求，为消费者的健康生活提供多样化的解决方案。"飞利浦大中华区高级副总裁、健康生活事业群总经理程凝表示，"通过消博会这一国际性开放平台，我们将以最新的研发成果为消费者点亮健康生活灵感，为中国消费市场扩容注入新的活力。"

飞利浦首次参展消博会，以"创新赋能健康生活"为主题，聚焦男士理容、口腔健康及女士美姿等多元关护场景，带来各品类首发、首展的最新产品，并以全面产品矩阵浓缩呈现"飞利浦健康生活Lab"的个人健康产品与解决方案。



飞利浦参展第四届中国国际消费品博览会

创新赋能健康生活， 共享中国市场机遇

以国际视野谋划科技革新，以本土智慧满足中国需求，飞利浦在全球建立创新网络，并加强本土研发能力，在中国建立起三大创新中心。以"全球化"和"本土化"的组合拳，为消费者带来更丰富的产品组合和产品线。

自1939 年发明世界上第一把旋转式电动剃须刀起，飞利浦始终深入洞察并积极满足消费者日新月异的理容需求，不断探索更智能化、个性化的男士理容解决方案。本届消博会上，飞利浦展出的奢享9系剃须刀，为消费者营造更净彻、舒适的理容体验。该款剃须刀整机荷兰进口，采用全新"微提切科技" ——先把胡须轻轻"提起"再"快速切剃"，让切剃趋近于0.0微米，贴肤净剃，高效去除残留胡渣，与玛莎拉蒂联合推出的联名限定款也以焕新设计耀目亮相；而为庆贺甲辰龙年，飞利浦更特别推出龙年限定款9系剃须刀，汲取千年龙壁灵感，镌刻飞龙、祥云、智水三大吉瑞之象，祈愿乘龙立业、扶云直上、遇水而发，为礼赠时刻增添祥瑞如意的国风仪式感。

此外，中国首秀的飞利浦Sonicare钻石3系电动牙刷成为一大亮点。作为全球牙医推荐NO.1的声波电动牙刷品牌[1]，飞利浦基于30余年在口腔护理领域的专业积淀，专为本土市场研发了这一新品。这是一款上手即专业的电动牙刷，其搭载创新微泡水流黑科技，利用黄金震频和震幅组合驱动水流深入齿缝，可以清除5倍牙菌斑[2]，有效达到深层清洁目的；专研的"巴氏"手柄设计，使刷毛45°自然贴合牙龈线，在日常使用过程中培养科学刷牙习惯。此外，"新手"模式结合智能压力感应科技，温和呵护牙龈，助力实现高效便捷、轻松舒适的口腔护理。

同时，女士美姿产品飞利浦脉冲光脱毛仪也于消博会迎来其中国首秀。作为源自欧洲专研26年的女士脱毛专业品牌，针对中国消费者需求推出全新一代脉冲光脱毛仪，高能根源脱毛不反复，助力拥有持久光滑美肌。其搭载Power Light超能舱及CoolTouch蓝宝石冰触科技，舒适度更好的同时减少脱毛频率，仅需2周1次，让脱毛体验更简单，用户更能轻松坚持；SenseIQ智慧护肤科技，可根据肤色和毛发情况自动匹配强度。更有皮肤检测装置，三点贴肤不漏光更护眼，结合小巧机身，让使用更安全便捷。[3]

洞悉前沿消费趋势，构筑蓬勃行业生态

作为全球健康科技创新的引领者，飞利浦健康生活坚持"年轻化、价值化、专业化"的价值理念，携手消费者探索更具科技感的生活方式，塑造更积极舒畅的身心状态。为此，飞利浦始终将消费者洞察视为产品革新的重要引擎，密切关注不同人群的健康理念和由此带来的消费行为改变。

近期，飞利浦对包括中国在内的六个国家的Z世代女性开展调研，预测了这一群体的2024年健康焦点趋势。调研结果显示，心理健康是全球及中国受访者最关注的健康方面，其次是皮肤健康（全球）和口腔健康（中国）。这恰恰呼应了飞利浦在口腔健康和女士皮肤管理领域的深耕。同时，超过九成的中国受访者表示在健康消费中注重可持续性。

为进一步满足中国消费者日益多元化、可持续的健康消费需求，飞利浦健康生活于2024年1月启动了"辞旧焕新"计划。消费者可访问"飞利浦健康生活Lab" 微信小程序的活动页面参与，通过将符合要求的飞利浦口腔健康、男士理容及女士美姿主品旧机交由品牌回收，可兑换优惠券以享受新机购买折扣，以更高性价比体验最新产品。这一举措也响应了国务院对消费品以旧换新的号召，有助于激发高品质消费潜力，同时推动绿色循环经济发展。

此外，结合紧密的消费者沟通、敏锐的战略眼光和前沿的科技革新，"飞利浦健康生活Lab"全球首家线下体验中心已于2022年11月在上海张园•丰盛里开业，以此连通线上线下、联动多元品牌、渗透广泛场景，打造出别具一格的健康消费体验，不断引领和推动大众的"健康生活方式"。

耕耘中国市场百余年，如今，中国已成为飞利浦全球第二大市场。消博会作为全球消费精品展示和交易的重大国际性展会，为共同探讨中国市场前景、实现共赢搭建了宝贵平台。通过不断发挥全球优势、夯实本土战略，飞利浦将以更开放的姿态，联合更多志同道合的伙伴，进一步打造更成熟、高品质的健康生活生态，促进消费市场蓬勃发展。

欢迎莅临飞利浦展台——数字和服务消费展区 （1馆）1A10，或访问"飞利浦健康生活Lab"微信官方小程序，了解更多精彩内容。

[1] 基于第三方调研机构于2021-2023年的调查结论，在全球十二个主要国家：美国、加拿大、中国、日本、韩国、澳大利亚、英国、德国、瑞士、意大利、奥地利、比利时，飞利浦Sonicare电动牙刷是牙医推荐率第一的声波电动牙刷品牌。电动牙刷非医疗器械产品，不能治疗患者与牙齿牙龈相关疾病。 [2] 使用实验室中培养的牙菌斑生物膜进行体外实验。在体外研究中和实验室条件下，实际结果可能会有所不同。来自飞利浦内部实验室数据，试验结果因人而异。以上不构成我们对效果的承诺。 [3] 脱毛仪介绍资料仅限于中国国际消费品博览会使用

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