应科院智慧城市科技亮相国际创科展

香港2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港应用科技研究院(应科院)积极参与创新科技及工业局举办的“ 国际创科营商周 ”，包括由香港特区政府资助的旗舰活动“ 数字经济峰会 ”和“ 香港国际创科展 ”(InnoEX)。这两项国际创科盛事现正于香港会议展览中心举行，应科院于InnoEX展出多项备受瞩目的创新科技，让未来智慧城市活现眼前；更分别与智慧城市联盟及数码港于峰会中合办“能源、环境与出⾏论坛”和“智慧⾦融论坛”，合共吸引了超过500名来自各地的创科界翘楚、企业家、意见领袖和投资者参与。

开创智慧出行与永续发展的未来蓝图

“能源、环境与出⾏论坛”旨在探索如何融合创新科技为智慧出行释放变革潜力，促进节能实践，打造更绿色的环境。

应科院行政总裁叶成辉博士致辞时说：“应科院矢志成为接通尖端科技与实践应用的桥梁，我们致力研发驱动经济向前发展的解决方案，建设更智慧的城市，改善市民生活。为了实现这个愿景，我们深明与科技生态圈不同持份者紧密合作的重要性，携手并进共同探索技术商业化机遇，推动香港经济腾飞，为社会带来裨益。”

AECOM 先进移动、支付系统及自动化技术副总裁 Suzanne Murtha女士、NVIDIA 亚太区开发者发展总监李铭博士应邀发表主题演讲，介绍“eVTOL – 以飞行器谱写空中交通的未来”，以及“NVIDIA Grace赋能新能源增长”。此外，应科院的创新思维首席总监陈建龙先生、智慧出行总监苏栋哲先生，以及金融科技、房地产科技、艺术科技高级总监李汉恩先生，在专题讨论环节与多位行业领袖深入探讨电动车与自动驾驶汽车、智慧交通系统及可持续基建设施的最新发展，并讨论如何应用科技以优化交通网络、减少碳排放及提高能源效益。

聚焦车联网、数字孪生及生成式人工智能

应科院以未来智慧城市为主题，在InnoEX展出车联网和无人车技术，参观者可以透过虚拟无人车游戏，以互动方式体验车联网技术带来的道路安全及便利。展览更展示了数字孪生机械臂，极端天气数码管理平台MetaBrain及生成式人工智能等技术，从新型工业化、数字城市政策及管理、艺术创作等不同层面，全面构建智慧城市，为未来发展奠下基础。

“数字经济峰会”(4月12-13日)由香港特区政府及数码港主办，应科院是合办机构之一，今年的主题是“智创无限 成就可持续未来”。而“香港国际创科展”(4月13-16日)由香港特区政府及香港贸易发展局主办，应科院的展位位于香港会议展览中心3C展览厅C02展位。

关于香港应用科技研究院

香港应用科技研究院（应科院）由香港特别行政区政府于2000年成立，其使命是透过应用科技研究提升香港的竞争力。应科院的主要科技研发领域可归纳于五个技术部门，包括：先进电子元件及系统、人工智能及可信技术、通讯技术、创新思维、物联网感测与人工智能技术。而技术研发主要应用在六项重点范畴：智慧城市、金融科技、新型工业化及智能制造、数码健康科技、专用集成电路及元宇宙。

多年来，应科院致力培养研究及创科人才，并凭着其技术创新及对工商业界和社区的杰出贡献而屡获国际殊荣。应科院至今已将逾1,400项技术转让给业界，并于中国内地、美国及其他国家获授超过1,050项专利。如欲查阅更多资讯，请浏览 www.astri.org 。

图片下载： https://bit.ly/3vGpZFN

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com