应科院智慧城市科技亮相国际创科展
香港2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港应用科技研究院(应科院)积极参与创新科技及工业局举办的“国际创科营商周”，包括由香港特区政府资助的旗舰活动“数字经济峰会”和“香港国际创科展”(InnoEX)。这两项国际创科盛事现正于香港会议展览中心举行，应科院于InnoEX展出多项备受瞩目的创新科技，让未来智慧城市活现眼前；更分别与智慧城市联盟及数码港于峰会中合办“能源、环境与出⾏论坛”和“智慧⾦融论坛”，合共吸引了超过500名来自各地的创科界翘楚、企业家、意见领袖和投资者参与。
开创智慧出行与永续发展的未来蓝图
“能源、环境与出⾏论坛”旨在探索如何融合创新科技为智慧出行释放变革潜力，促进节能实践，打造更绿色的环境。
应科院行政总裁叶成辉博士致辞时说：“应科院矢志成为接通尖端科技与实践应用的桥梁，我们致力研发驱动经济向前发展的解决方案，建设更智慧的城市，改善市民生活。为了实现这个愿景，我们深明与科技生态圈不同持份者紧密合作的重要性，携手并进共同探索技术商业化机遇，推动香港经济腾飞，为社会带来裨益。”
AECOM 先进移动、支付系统及自动化技术副总裁 Suzanne Murtha女士、NVIDIA 亚太区开发者发展总监李铭博士应邀发表主题演讲，介绍“eVTOL – 以飞行器谱写空中交通的未来”，以及“NVIDIA Grace赋能新能源增长”。此外，应科院的创新思维首席总监陈建龙先生、智慧出行总监苏栋哲先生，以及金融科技、房地产科技、艺术科技高级总监李汉恩先生，在专题讨论环节与多位行业领袖深入探讨电动车与自动驾驶汽车、智慧交通系统及可持续基建设施的最新发展，并讨论如何应用科技以优化交通网络、减少碳排放及提高能源效益。
聚焦车联网、数字孪生及生成式人工智能
应科院以未来智慧城市为主题，在InnoEX展出车联网和无人车技术，参观者可以透过虚拟无人车游戏，以互动方式体验车联网技术带来的道路安全及便利。展览更展示了数字孪生机械臂，极端天气数码管理平台MetaBrain及生成式人工智能等技术，从新型工业化、数字城市政策及管理、艺术创作等不同层面，全面构建智慧城市，为未来发展奠下基础。
“数字经济峰会”(4月12-13日)由香港特区政府及数码港主办，应科院是合办机构之一，今年的主题是“智创无限 成就可持续未来”。而“香港国际创科展”(4月13-16日)由香港特区政府及香港贸易发展局主办，应科院的展位位于香港会议展览中心3C展览厅C02展位。
关于香港应用科技研究院
香港应用科技研究院（应科院）由香港特别行政区政府于2000年成立，其使命是透过应用科技研究提升香港的竞争力。应科院的主要科技研发领域可归纳于五个技术部门，包括：先进电子元件及系统、人工智能及可信技术、通讯技术、创新思维、物联网感测与人工智能技术。而技术研发主要应用在六项重点范畴：智慧城市、金融科技、新型工业化及智能制造、数码健康科技、专用集成电路及元宇宙。
多年来，应科院致力培养研究及创科人才，并凭着其技术创新及对工商业界和社区的杰出贡献而屡获国际殊荣。应科院至今已将逾1,400项技术转让给业界，并于中国内地、美国及其他国家获授超过1,050项专利。如欲查阅更多资讯，请浏览www.astri.org。
创新科技及工业局局长孙东教授、政府资讯科技总监黄志光工程师、创新科技及工业局副局长张曼莉女士及香港贸发局总裁方舜文女士参观应科院于“香港国际创科展”的展位，体验车联网和无人车技术带来的道路安全及便利。
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