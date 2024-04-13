尚泰普吉购物中心盛邀宾客体验"泰国制造狂欢泼水节"

共庆独一无二的泰国新年

泰国普吉市2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 备受赞誉的尚泰普吉购物中心，作为普吉岛知名的豪华生活方式地标，荣幸宣布将举办名为"泰国制造狂欢泼水节"的庆祝活动。尚泰普吉购物中心诚挚邀请各位在2024年4月期间参与丰富多彩的活动，并享受特别促销优惠。泼水节，作为泰国最具标志性的节日之一，又被称为"泰国新年"。每年四月，全国人民共庆此节。在这个充满欢乐的节日里，人们以泼水为乐，参拜寺庙，并与亲朋好友团聚。尚泰普吉购物中心期待与顾客一同感受泼水节的独特魅力，共同创造难忘的回忆。

今年，尚泰普吉购物中心将以传统泰式风格盛大举行泼水节庆祝活动。在泼水节期间，购物中心将呈现多项精彩纷呈的活动。其中包括向佛像浇水的传统仪式，这不仅是一种宗教习俗，更象征着迎接新的开始和好运的降临。此外，超过100家专注于美容与健康的水疗机构将齐聚一堂，为宾客提供全方位的休闲与健康服务。为了让宾客更深入地体验泰式传统，现场还将开设工作坊，展示香薰蜡烛制作、泰式按摩演示以及面部水疗等精彩活动，并提供一站式全包水疗套餐。尚泰普吉购物中心热烈欢迎每一位宾客莅临，共同感受这一传统泰式节日的非凡氛围。

此外，尚泰普吉购物中心还特别邀请宾客们前来观赏皇家泰式表演，深度体验泰国四大地区的文化魅力，并聆听传统泰乐与国际钢琴的美妙融合。同时，购物中心还将隆重举办"泼水节小姐"选美大赛，这一精彩纷呈的赛事不仅展示了美丽与才华，更致力于传承和弘扬泰国的文化遗产。

同时，尚泰普吉购物中心精心策划了户外电影之夜，为宾客们带来一场别开生面的通宵电影马拉松。在这里，宾客可以尽情沉浸在经典泰式电影的怀旧氛围中，重温那些美好的童年回忆，深刻感受泰国文化的独特韵味。在这个临时搭建的露天电影院中，您还可以尽情品味地道的泰国美食与饮品，让味蕾与视觉一同享受这场盛宴。

尚泰普吉购物中心盛邀宾客参与一场精彩绝伦的泼水大战——Bikibi海滩狂欢。尚泰将倾心打造一个水上乐园，营造出海滨度假的惬意氛围，让宾客在此尽情嬉戏，畅享欢乐时光。活动期间，特邀国际知名DJ现场献艺，为您带来动感十足的音乐盛宴，让宾客随着节拍舞动，感受音乐的魅力。4月13日至15日，连续三天的泼水节Bikibi海滩狂欢，将以璀璨的灯光、震撼的音响效果、活力的音乐和清凉的泼水活动，为宾客带来前所未有的刺激与享受。

尚泰普吉购物中心为宾客们带来独特的购物、餐饮和娱乐体验。尚泰精心挑选了一系列全球知名品牌和美食餐厅，让宾客在这里尽情享受探索的乐趣。尚泰普吉内汇聚了超过500个时尚品牌和生活方式店铺，其中包括亚历山大麦昆 Alexander McQueen、巴黎世家 Balenciaga、杰尼亚 Zegna、古驰 Gucci、爱马仕 Hermès、路易威登 Louis Vuitton、圣罗兰 Saint Laurent等国际大牌，以及新开业的博柏利 Burberry 和范思哲 Versace 等品牌。在这里，宾客可以尽情品味时尚的魅力，享受无与伦比的购物体验。

探索位于尚泰普吉购物中心内的全新旗舰店——Good Goods最新分店。这家分店汇聚了众多手工制品、精美工艺品和由社区设计的独家产品，为顾客带来前所未有的购物体验。顾客可以在此品尝有机咖啡及各式饮品，同时享受悠闲的购物时光。在Good Goods，每一刻都洋溢着幸福与愉悦。此外，这家旗舰店还提供一站式购物服务，让顾客的假期更加精彩纷呈，充满休闲与乐趣。

国际顾客专享福利来袭，请在兑换柜台注册成为The1游客会员，即可领取价值高达10,000泰铢的尊享礼品及迎新大礼包。即日起至5月19日，在尚泰购物中心消费满5,000泰铢，即可获赠Good Goods购物袋（价值210泰铢）。4月6日至30日，身穿传统泰式服装并在尚泰购物中心消费满1,000泰铢的顾客，还将额外获得100泰铢的礼品券。如需了解更多信息，请前往服务台咨询。活动须遵守相关规定。

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