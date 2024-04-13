国免"免税+健康" 乐享健康美好生活 助力第四届消博会

海口2024年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为唯一一家以“免税+健康”为经营特色的免税企业，国药集团旗下免税品牌国药中服免税（国免）与兄弟单位国药大健康、国药康养共同亮相第四届中国国际消费品博览会（消博会）。此次参展携手全球合作伙伴带来22个品牌100款免税产品和20个品牌200余款全球甄选健康产品与精彩活动，为广大消费者带来“免税+健康”的全新参展消费体验。

免税热门商品与健康产品齐聚，引领健康美好生活消费

在此次消博会展品方面，国免以"热门商品与特色商品"为思路，精选深受消费者喜爱的化妆品、酒水以及玩具工艺品等商品。以化妆品为例，在展出雅诗兰黛、SKII、汤姆福特等国际知名品牌的同时，还特别甄选以天然成分著称，深受孕敏人群喜爱的国际品牌，如欧舒丹、娇韵诗等。在酒水方面，国免联合帝佛卡、拉菲罗斯柴尔德、奔富、汾酒、 怀茅等国内外知名品牌带来微醺品鉴沙龙，参展观众现场可享数十种葡萄酒、烈酒、白酒。此外，英国国宝瓷器—威奇伍德以及近年来火爆出圈的萌宠玩具澳洲英乔羊驼也在国免展位与消费者相见，让大家乐享美好生活。

除常售免税商品外，依托国药集团在健康领域的优势，国免展位带来包括 Fancl、Swisse、Unimat、Youguth等国际知名品牌外，还有国药大健康自有品牌仙晏、深度逆转、寿元畅等，涵盖"功能保健食品、一般健康食品与饮品、滋补营养品、特医食品、疾病康复营养品"全线健康产品，积极为广大消费者的健康赋能，提供更科学、更健康的生活选择。此外，将在本届消博会新品发布会上发布数款重磅新品，包括国药自有品牌瑞拓龄、4thMeal、百穗、仙晏，国药代理品牌FANCL、KAYAJ、禾宝蓝等。

此外，为满足消费者对中式养生健康的体验需求，国免特别针对当前季节气候特点及不同类型人群健康需求， 甄选"去黄补气元气茶 "" 山楂普洱茶 "等国免定制健康茶饮，参展观众可现场体验中式健康茶饮魅力。

助力消博会，国免三重豪礼系列活动让消费者乐享健康美好生活

为助力消博会，国免三亚免税店在消博会期间推出系列优惠购和尊享服务。海南政府在派发最高立减2500元的大额消费券基础上，还追加了凭参展/观展证明到店可领取满4130元立减413元优惠券的重磅福利，国免还在线上线下分别发放价值1580元的消博会定制专属优惠券包，多重优惠叠加让消费者全方位乐享离岛免税的超值体验。此外，参展观众可持消博会门票及参展相关证件，在国免三亚免税店享全场抄底折扣、多倍积分、折后再享满减，香化低至4折，黄金定价饰品部分低至两件9.5折，精品、腕表、首饰低至5折等消博会专属优惠。

消博会期间店内还迎来了欧珑香水全系列换新升级、兰蔻全新黑金护肤系列、植村秀焕颜臻黑洁颜油，以及巴黎欧莱雅网红"小蜜罐"套装限时特惠。

除"免税+健康"特色，国免致力于打造优质服务的差异化体验。消博会期间，参展嘉宾凭消博会门票及参展相关证件，即可在国免三亚店金牌服务区享受包括"特调饮品""专车接送""金牌导购""美妆体验"四项VIP礼遇。

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