博泽出席德总理朔尔茨访华德企圆桌，传递对中国市场的坚定信心

上海2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 德国总理奥拉夫•朔尔茨（Olaf Scholz）4月15日来到此次访华第二站——上海，与部分在华德企代表举行了圆桌会议，交流国际新形势下的中德经贸合作与发展。博泽作为重点在华德企代表受邀出席此次会议。

在圆桌会上，博泽中国区总裁项洁向朔尔茨总理及代表团一行介绍了百年家族企业博泽过去近三十年在中国的发展，并就中国汽车产业的现状及德企在华发展面临的机遇和挑战进行了深入的交流。

"中国不仅是全球最大的汽车市场，也是全球最具活力的科技创新中心之一。未来我们将继续深耕中国市场，全面提升核心竞争力，用更优秀的产品、更合理的成本、更快速灵活的服务响应，为汽车产业变革升级提供强劲助力。"会后，项洁再次强调了博泽对中国市场的坚定信心和长期承诺。

自1996年进入中国市场以来，博泽在产品研发、制造、供应链等汽车产业链各环节持续投入并不断成长。受益于中国汽车市场的飞速发展，公司目前在中国拥有11处驻地，约4200名员工，2023年约占博泽集团五分之一的营收。

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