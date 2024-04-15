第135届广交会重磅启幕，亮点升级助企拓全球商机
广州2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月15日至5月5日，第135届广交会盛大启幕，分3期举行线下展，同时常态化运营线上平台。其中，线下展面积达155万平方米，设55个展区，展位多达7.4万个，吸引近2.9万家参展企业。
本届广交会亮点频现：
- 优化结构：线下展分别以"先进制造""品质家居""美好生活"为主题，培育新能源汽车及智慧出行、工业自动化及智能制造等新题材及"新三样"相关展区。
- 发展新质生产力：展会吸引品牌企业2606家，国家级高新技术、专精特新小巨人等企业超5500家；新参展企业4300多家；展出新品超100万件、绿色低碳产品超45万件、自主知识产权产品超25万件。
- 平台优化：展会共对47项线上平台功能进行了优化，如供采对接、即时沟通等。
- 强化实效：展会将举办超600场贸促活动，包括超300场新品首发活动、210场"贸易之桥"活动。围绕产业高质量发展、新渠道新模式赋能高质量出海，举办10余场行业活动。
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