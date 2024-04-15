Equativ 增强了策展服务，在不断变化的身份识别环境中推动更高的可寻址性
Equativ Buyer Connect(EBC) 平台提高了程序化效率，将创新的策展工具与第一方数据相结合，简化了独特交易的创建过程。
巴黎和纽约2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球独立广告技术公司 Equativ 今天宣布了 Equativ Buyer Connect (EBC) 的最新增强功能，这是一个专为控制和简化而构建的自助式策展平台。EBC 为代理商、数据提供商和媒体所有者提供一套全面的工具包，用于创建、丰富和扩展媒体产品，从而帮助他们提高业绩并发展业务。 该平台在过去一年中进行了大量投资，由于第三方 cookie 的丢失，受控媒体购买解决方案的重要性与日俱增，现在该平台提供更多可寻址选项，为买卖双方提供更直接、高效、透明的交易。
扩展后的产品还拥有一系列功能，可推动大规模创新，并利用定制媒体产品实现竞争差异化。这包括在多个媒体所有者之间，推动简化创建具有广泛影响力的数据丰富交易。买家可直接从 Equativ 的市场获得高质量的供应，而将其库存用于策展的媒体所有者则可获得增量需求，从而推动整个生态系统的公平价值。
其他平台优势包括：
- 创意多样性：通过优质库存和有影响力的创意形式，实现多样化的受众定位，涵盖联网电视 (CTV)、在线视频和显示广告。
- 高效的交易管理：能够将多个交易打包成一个交易 ID，围绕 CTV 和可持续发展等关键战略构建战略市场，并提高供应路径的透明度。
- 面向未来的媒体购买：隐私优先解决方案（如情境营销）可实现大规模安全寻址，而 Equativ 与领先的 Clean Rooms 合作，可实现第一方受众数据的安全无缝激活。
- 身份不可知论法： 在任何需求方平台 (DSP) 上使用替代 ID 提供广告用例（数据打通、广告频次控制），促进关键性能指标的增强交付和测量。
宏盟媒体集团是领先的媒体和营销机构，它使用 EBC 的策展工具来构建市场，最大限度地实现其全球广告目标。宏盟媒体集团程序化广告运营主管Carlos Aguilar 重点介绍他们最近成功的广告活动："2023 年，Equativ 的 SSP 以精选广告资源为重点，成功推动了我们 50% 的广告营销活动，确保我们的广告高质且物有所值。这种方法也符合宏盟集团的关键原则，即供应链透明化、优质库存选择、客户保障和优质品牌安全，以及优化竞争成本。"
Audigent 是一家具有前瞻性的数据提供商，致力于探索潜在的数据管理方式，以推动以隐私为中心、透明化和可持续的数据使用。在谈及公司与 Equativ 的长期合作时，Audigent 供应方合作总经理 Chris Meredith 表示："通过在集成和基础设施方面的大量投资，Equativ 等合作伙伴展示了其在策展方面的领导力，这有助于其合作伙伴和客户充分发挥策展潜力。"
"通过促进清晰、直接和灵活的交易创建以及以数据为导向的智能目标定位，EBC 平台新增的更多策展功能有助于我们实现简化供应路径的目标，"Equativ 首席营收官 Parag Vohra 评论道。"在不久的将来，Equativ 将增加即时营销活动激活功能，助力其成为唯一的端到端策展平台。
Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com