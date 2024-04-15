Equativ 增强了策展服务，在不断变化的身份识别环境中推动更高的可寻址性

Equativ Buyer Connect(EBC) 平台提高了程序化效率，将创新的策展工具与第一方数据相结合，简化了独特交易的创建过程。

巴黎和纽约2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球独立广告技术公司 Equativ 今天宣布了 Equativ Buyer Connect (EBC) 的最新增强功能，这是一个专为控制和简化而构建的自助式策展平台。EBC 为代理商、数据提供商和媒体所有者提供一套全面的工具包，用于创建、丰富和扩展媒体产品，从而帮助他们提高业绩并发展业务。 该平台在过去一年中进行了大量投资，由于第三方 cookie 的丢失，受控媒体购买解决方案的重要性与日俱增，现在该平台提供更多可寻址选项，为买卖双方提供更直接、高效、透明的交易。



Equativ Curation Marketplace

扩展后的产品还拥有一系列功能，可推动大规模创新，并利用定制媒体产品实现竞争差异化。这包括在多个媒体所有者之间，推动简化创建具有广泛影响力的数据丰富交易。买家可直接从 Equativ 的市场获得高质量的供应，而将其库存用于策展的媒体所有者则可获得增量需求，从而推动整个生态系统的公平价值。

其他平台优势包括：

创意多样性： 通过优质库存和有影响力的创意形式，实现多样化的受众定位，涵盖联网电视 (CTV)、在线视频和显示广告。

通过优质库存和有影响力的创意形式，实现多样化的受众定位，涵盖联网电视 (CTV)、在线视频和显示广告。 高效的交易 管理： 能够将多个交易打包成一个交易 ID，围绕 CTV 和可持续发展等关键战略构建战略市场，并提高供应路径的透明度。

能够将多个交易打包成一个交易 ID，围绕 CTV 和可持续发展等关键战略构建战略市场，并提高供应路径的透明度。 面向未来的媒体购买： 隐私优先解决方案（如情境营销）可实现大规模安全寻址，而 Equativ 与领先的 Clean Rooms 合作，可实现第一方受众数据的安全无缝激活。

隐私优先解决方案（如情境营销）可实现大规模安全寻址，而 Equativ 与领先的 Clean Rooms 合作，可实现第一方受众数据的安全无缝激活。 身份不可知论法： 在任何需求方平台 (DSP) 上使用替代 ID 提供广告用例（数据打通、广告频次控制），促进关键性能指标的增强交付和测量。

宏盟媒体集团 是领先的媒体和营销机构，它使用 EBC 的策展工具来构建市场，最大限度地实现其全球广告目标。宏盟媒体集团程序化广告运营主管 Carlos Aguilar 重点介绍他们最近成功的广告活动："2023 年，Equativ 的 SSP 以精选广告资源为重点，成功推动了我们 50% 的广告营销活动，确保我们的广告高质且物有所值。这种方法也符合宏盟集团的关键原则，即供应链透明化、优质库存选择、客户保障和优质品牌安全，以及优化竞争成本。"

Audigent 是一家具有前瞻性的数据提供商，致力于探索潜在的数据管理方式，以推动以隐私为中心、透明化和可持续的数据使用。在谈及公司与 Equativ 的长期合作时，Audigent 供应方合作总经理 Chris Meredith 表示："通过在集成和基础设施方面的大量投资，Equativ 等合作伙伴展示了其在策展方面的领导力，这有助于其合作伙伴和客户充分发挥策展潜力。"

"通过促进清晰、直接和灵活的交易创建以及以数据为导向的智能目标定位，EBC 平台新增的更多策展功能有助于我们实现简化供应路径的目标，"Equativ 首席营收官 Parag Vohra 评论道。"在不久的将来，Equativ 将增加即时营销活动激活功能，助力其成为唯一的端到端策展平台。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com