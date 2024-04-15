玛氏在第四届消博会上加入"全球可持续消费倡议"

为人与宠物创造更美好的世界

海口2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月14日，第四届可持续消费主题活动在第四届中国国际消费品博览会（以下简称"消博会"）上成功举办。活动期间，玛氏加入"全球可持续消费倡议"。

"全球可持续消费倡议"发起于2021年首届中国国际消费品博览会，是由可持续发展经济导刊联合在可持续发展领域深耕多年并积极推动可持续消费的企业发起。截至2024年，参与组织包括戴尔科技集团、赛得利、Visa、欧莱雅中国、华润雪花啤酒、京东物流等17家伙伴单位。

在本次"全球可持续消费倡议"加入仪式中，玛氏箭牌中国商务及可持续发展副总裁王可代表玛氏中国发出倡议：秉持"未来始于当下"的愿景，承诺2050年实现全价值链的温室气体（GHG）净零排放，为人与宠物创造更美好的世界。



玛氏箭牌中国商务及可持续发展副总裁王可代表玛氏中国发出倡议

对于玛氏加入"倡议"，王可表示："在可持续发展这条道路上，玛氏已经坚定地走了很久。‘倡议’给了我们一个更广阔的平台，让我们和志同道合的企业伙伴们，一起交流经验，攻克挑战，分享成果，携手推动全社会的可持续发展，助力中国双碳目标的实现！"

玛氏以技术创新为出发点，致力实现包括生产制造、物流运输、包装可持续等环节的全生命周期的减碳降塑，推动产业链协同可持续发展。

在生产制造环节，玛氏通过精进生产工艺、使用可持续能源、减少资源浪费等手段实现节能减排，其北京怀柔巧克力工厂荣获"国家绿色工厂"称号、北京市节水型单位，嘉兴工厂在2022年获得嘉兴市首批"无废工厂"称号。即将建成的玛氏天津宠物食品工厂，也将利用一系列可持续新技术，为打造可持续供应链与构建可持续商业新生态提供新的可能。

在物流运输环节，根据国际能源署数据，2022年，重型卡车的碳排放量占公路货运的比重超过85%，是公路减排的重要对象。玛氏旗下皇家宠物食品在2023年率先启用两辆新能源电动重型卡车。玛氏箭牌紧随其后，启用了第一台新能源电动重型卡车，这也是广东地区首批上路行驶的商用重卡。此外，玛氏也通过持续优化物流线路、在地区物流中心之间增加海运、减少陆运等方式，努力实现物流端减排。



玛氏旗下皇家宠物食品率先启用新能源电动重型卡车

在包装可持续环节，玛氏有着非常雄心勃勃的目标，承诺逐步达成全球产品包装100%可循环、可重复使用或可堆肥降解。

为了达成这一目标，玛氏开展了系统化的举措推进包装可持续。其一，减少不必要的包装。目前玛氏已经在中国市场成功减少超千吨的原生塑料的使用；其二，重新设计包装，让其更利于循环。其三，推动软塑包装的回收和再利用。为了让有回收价值的软塑不再被白白浪费，玛氏联合行业上下游，共同发起"软塑新生"项目，通过在杭州、上海、北京等地的软塑回收试点工作，目前已经成功回收废弃软包装5000吨以上。

作为一家拥有百余年历史的私营家族企业，玛氏致力于为全球消费者提供多样且高品质的休闲食品、食物以及宠物护理产品与服务，并始终将地球的健康繁荣、人类的蓬勃发展以及人宠物福祉建设当作己任。秉持"未来始于当下"的愿景，玛氏将继续从全生命周期角度出发，加大在技术创新和可持续运营上的投入，2050年实现整个价值链体系的温室气体（GHG）净零排放，为人与宠物创造更美好的世界。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com