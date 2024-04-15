复星旅文四度亮相消博会：持续布局海南，引领度假生活新风尚

海口2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月13日，第四届中国国际消费品博览会（以下简称"消博会"）正式揭幕，来自59个国家和地区、超过3000个品牌齐聚海口。作为连续四年消博老友，复星旅文携旗下Club Med地中海俱乐部、三亚亚特兰蒂斯、太仓阿尔卑斯国际度假区等国际化、高品质旅游度假产品，亮相本届展会1号馆数字和服务消费展区（1A02）。

紧跟旅游消费新需求，引领度假生活新风尚

近年来，旅游消费作为满足人民对美好生活向往的重要承载，已成为国内拉动内需、推动经济复苏的重要引擎。本次展会，复星旅文围绕"度假让生活更美好"的企业使命，紧跟当下旅游市场品质化、多样化、体验化等新兴旅游消费趋势，展示了包括城市度假、冰雪度假、亲子度假等主题产品，诠释将度假融入生活日常的品牌理念，引领度假生活新风尚。

地中海俱乐部带来了去年全新发布的高端城市度假产品线——地中海•白日方舟（Club Med Urban Oasis）。三年疫情的出行限制让人们比以往更重视身心平衡与健康，更灵活、更便捷的城市微度假持续走热。地中海•白日方舟寓意"城市一隅的活力方舟"，旨在让忙碌的都市人群无需远行也能开启自由自在的假期。目前，地中海•白日方舟已在南京仙林与江苏太仓落地两座度假村，凭借优越的地理位置、丰富的休闲体验与特色的儿童托管服务，一经开售便取得了累计1.4亿元GMV的佳绩。

消博会期间，地中海俱乐部亦顺势启动了"夏日旅行计划"推广活动，邀请海内外宾客一同开启夏日的清凉山林假期。在"早鸟价到，度假更自在"为主题的假期预订活动中，优惠最高可达7折，并可享受房型任选，节假日通用，30天无忧退改，以更好地满足消费者提前制定假期安排的需求。该活动覆盖地中海俱乐部旗下多家度假村，包括国内的人气避暑胜地丽江、桂林，海外的马尔代夫、民丹岛、普吉岛、石垣岛、巴厘岛、珍拉丁湾等。

除了城市度假，冰雪度假亦随着北京冬奥会的顺利举办而成为旅游消费新的增长点。由中国旅游研究院发布的《2024中国冰雪旅游发展报告》显示，有66.2%的游客希望在2023—2024冰雪季体验冰雪休闲旅游活动。去年太仓阿尔卑斯国际度假区盛大揭幕，打造纯正的阿尔卑斯冰雪度假体验，让长三角地区的消费者实现一年四季的"冰雪自由"。今年春节期间，阿尔卑斯雪世界七日日均客流量达约3,000人次，累计客流量超20,000人次，体现出当地旺盛的冰雪热情。

在本次消博会开幕同一天，太仓阿尔卑斯国际度假区火热开启"滑雪生活季•More Than Ski"活动。活动邀请"阿尔卑斯滑雪推荐官"奥运冠军徐梦桃现身度假区，带消费者玩转阿尔卑斯雪世界•滑雪场、冰雪乐园、地中海白日方舟•太仓度假村、光影艺术展、野奢营地等多项体验，体验一段不止是滑雪的微度假之旅。

持续布局海南，助力海南国际旅游消费中心建设

自2013年三亚亚特兰蒂斯项目启动以来，复星旅文深耕海南已超过10年。海南不仅有治愈身心的碧海蓝天，更有创新制度带来的勃勃生机。对于复星旅文而言，海南未来不仅仅会局限于一个以休闲度假为单一目的的旅游胜地，而是会发展成为一个综合性的旅游度假消费中心。

作为复星旅文助力海南文旅产业提质升级的标杆作品，三亚亚特兰蒂斯今年亦是连续第四届参展消博会。自2018年4月开业以来，度假区累计接待游客超过2,857万人次，年客流峰值超过608万人次，累计向三亚市纳税28.66亿元，每年创造超过3,000个就业岗位。

不同于传统的旅游目的地，三亚亚特兰蒂斯除提供酒店、水族馆、水世界体验之外，近年来不断创新与升级餐饮、演艺、购物、活动等体验内容，成为众多宾客流连忘返、年年必往的度假胜地。2023年，三亚亚特兰蒂斯创纪录地实现营业额16.7亿元，平均入住率维持在82%的高位。今年首两月，度假区热度居高不下，实现营业额4.6亿元，平均入住率达到95%。

在即将到来的五一假期，三亚亚特兰蒂斯将启幕六周年特别活动——山海奇遇庆典大秀。活动别出心裁地将西方的亚特兰蒂斯传说与中国远古神话《山海经》融合，打造一个光怪陆离的奇幻世界，届时现场将有数千架无人机腾跃夜空，更有数万枚高空烟花，一同绽放无限想象，配合水幕秀，共同打造一场视觉盛宴。

复星国际联席首席执行官、复星旅文董事长徐晓亮表示："在国家扩内需、促消费的宏观背景下，文旅消费产业发展空间广阔。海南有着得天独厚的自然条件与开放完善的营商环境，文旅创新在海南大有可为。目前，复星旅文正在积极规划旗下首个‘超级地中海’项目在海南落地。我们期待未来能打造更多世界级的旅游度假产品，推动当地旅游业态的多元化、消费层次的高端化以及客源结构的国际化，继续为海南建设国际旅游消费中心贡献力量。"

关于复星旅游文化集团 (股份代号：1992)

复星旅游文化集团（简称"复星旅文"，股份代号：01992.HK）是全球领先的综合性旅游休闲度假集团之一。作为复星"快乐"业务板块的核心组成，复星旅文以"度假让生活更美好"为使命，致力于引领度假生活，智造全球领先的家庭休闲度假生态系统。

集团旗下品牌及产品包括在全球运营60余座度假村的精致"一价全包"度假的全球领导者地中海俱乐部，一站式海洋主题的高端综合度假目的地三亚•亚特兰蒂斯，一站式国际旅游休闲度假目的地太仓阿尔卑斯国际度假区与丽江地中海国际度假区、复星旅文全球会员平台复游会等。

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