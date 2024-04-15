深圳国际传感器与应用技术展览会盛大开幕，自动化网受邀参展

深圳2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月14日，传感器领域专业展会"深圳国际传感器与应用技术展览会"在深圳会展中心（福田）盛大开幕。4月14-16日，展会为期三天。作为传感器产业链的盛大集会，本届Sensor Shenzhen聚集100余位国际传感巨头核心人物，1000余位国内传感器企业负责人，超600家全球传感器产业链企业集体亮相，20+个重点技术展区，20+场专业技术应用论坛，集中呈现感知领域发展新动能，新业态，吸引专业观众超20000位。

开展首日，在深圳热情的气氛中，现场热闹非凡，10000余名来自五湖四海的观众前来观展，现场人头攒动，企业展台上掀起了交流热潮，成为一场感知领域朋友圈的大聚会。

观众热情空前，在开展第一时间涌入展馆，携大量应用需求和发展思路，寻求技术产品及解决方案。



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自动化网受邀参加本届深圳国际传感器与应用技术展览会。本届展会自动化网与战略合作伙伴–中国传感器与物联网产业联盟成果委共同以"诚邀传感器合作伙伴，对接自动化科技项目 促进成果转化"为主题，以"推动绿色低碳、水利水务、人工智能、机器视觉、智能制造、自动驾驶、传统产业数字化转型等自动化科技项目更好实施。"，"科技成果评审认定、市场推广、资金补贴、科技证据链完善，打造‘传感谷’生态圈，推动传感器产业高质量发展。"为两条主线，与众多展商及参观展览的行业内专业人士进行了深入的交流。



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自动化网的展示引起了众多与会者的浓厚兴趣。自动化网总经理朱霆先生携参展代表与业界人士就自动化科技项目对接，自动化科技成果评估、转化，自动化科技赋能高质量发展解决方案等等进行了深入的交流。自动化网、"TWINHOW 推好"高质量发展平台相关的活动及成绩也获得了与会者的一致认可。

自动化网、"TWINHOW 推好"高质量发展平台未来将会积极参与更多自动化科技行业相关的展会交流，进一步加强与各类自动化科技企业的合作，也希望有更多的从事绿色低碳、水利水务、人工智能、机器视觉、智能制造、自动驾驶、传统产业数字化转型等领域的产业基金、股权投资企业、科技成果转化企业参与进来，共同"推动高质量发展、共创更美好世界"。

在本届展会中，参会展商携带优势前沿技术、创新产品及解决方案，集中展示当下传感器领域的需求和动向。现场，展商观众以高度的热情积极交流，展商的产品与服务和观众的期望与需求高度契合，作为一场产业链的合作盛会，Sensor Shenzhen有效帮助上下游实现链接。

作为感知领域合作交流的窗口，深圳国际传感器与应用技术展览会国际化的水准，呈现传感器前沿动态，为产业升级贡献发展力量，获得了展商、观众及众多与会嘉宾的高度评价。未来，我们将以此为目标，持续呈现产业前瞻性、权威性、引领性观点，为全球感知领域贡献新信号、新力量。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com