华通证券国际于亚马逊云科技产业大会发布AI新品

展示AaaS时代的无限可能

深圳2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月9日，亚马逊云科技产业大会（AWS Industry Forum）在香港举办。大会聚焦金融服务业和零售业等关键领域，议题围绕不同行业如何借助AWS云端技术及生成式AI来推进业务的创新和转型，并深究AWS云端解决方案在数码转型及升级中的关键角色。

华通证券国际（以下简称华通证券）作为华通集团领先的数字金融技术服务出口商受邀参展。华通集团董事长周凯、集团子公司华通科技CEO孙路等人出席，在会上展示了华通集团开发的AI数位人格分身、虚拟资产交易系统等产品。华通证券表示希望通过金融、算法和科技的三方结合，助力金融服务业的数字化转型升级。

此次展出的新品AI数位人格分身产品以LLM打造个人化智能体，针对特定领域（如股票研究、金融投顾、职业教育）应用场景，为专业人士提供客制化服务。使用者可以保存自己的个人化资料和私有知识库，将调教好的数位人格发布于各大平台，提升个人影响力，甚至创造收益。另外，AI与真人用户互动，AI与AI在元宇宙中的互动，也为创建元宇宙世界提供了更好的测试和应用场景。

随着香港地区对虚拟资产市场的政策开放，华通证券也顺势研发并推出全新VASP虚拟资产交易系统和解决方案，完善原有券商云服务范围的同时，为客户提供更加合规、安全、便捷而全方位的升级服务。

近年来，云计算、大数据、人工智能正以迅猛之势交互纵深发展，AI与金融科技结合的价值愈加显现。华通证券作为亚马逊云AWS唯一认证的券商云服务供应商，有着超35年行业积淀的传统券商出身背景，深刻理解监管需求以及行业痛点。其首创的SaaS产品"券商云"，让企业客户无需自营IT团队，也可独立部署和运营性能优异的数字化客户信息管理和交易系统，并为全球终端客户提供顶级的移动端操作体验。自上线以来，已累计服务全球超30家企业客户，客户遍布10多个国家及地区。与此同时，华通证券时刻关注AI技术与应用的最新动向与技术发展，将AI SaaS for Finance作为新阶段的发展策略，并将借助AWS云端技术及生成式AI推进业务创新。

未来，伴随金融科技的创新发展、云原生应用的成熟和金融云产业协同生态的建立，金融云服务市场有望迎来新的需求爆发。华通证券将充分结合自有行业资源与金融技术的优势，不断完善并升级其AaaS（AI as a Service）业务以赋能全球金融行业的发展，并持续探索云端服务的无限可能。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com