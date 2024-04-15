TIC国际检验检测认证理事会受邀出席2024年消费品安全国际圆桌会议

赋能消费品质量安全提升

杭州2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月11日，2024年消费品安全国际圆桌会议在杭州成功举办。此次会议由杭州市人民政府主办，以“协同共治赋能‘放心消费行动’”为主题，共同聚焦消费品安全问题。大会邀请了中国海关总署、市场监督管理总局、工信部、商务部和美国消费品安全委员会、欧盟委员会司法与消费者总司等国内外多个部门。TIC国际检验检测认证理事会中国地区指导委员会主席Kilian Aviles林一墨博士、首席代表许敏女士受邀出席，与国内外跨境电商平台企业、消费品生产企业、行业协会等150位专家和代表，围绕消费品安全话题展开讨论，并就检验检测认证机构赋能消费品行业和跨境电商高质量发展，推动消费品质量标准与国际接轨，加强跨国合作，消除贸易壁垒等方面进行交流探讨。

大会伊始，浙江省人民政府、杭州市人民政府及海关总署领导为大会致辞，充分体现了地方政府在保障消费品安全方面的积极态度和监管政策。市场监管总局和海关总署分别从国内市场和进出口环节两个方面介绍了中国在消费品质量安全方面的安全监管政策及技术法规要求。美国消费品安全委员会国际项目部主任Mr. Richard O’Brien, 欧盟委员会司法与消费者总司产品安全和快速预警系统事务副主任Ms. Eva Sinkovlc分别介绍了美国和欧盟地区在消费品安全监管方面的理念和实践。

在圆桌对话环节，TIC国际检验检测认证理事会中国地区指导委员会主席、DEKRA德凯亚太区高级副总裁Kilian Aviles林一墨博士与参会嘉宾分享道：“TIC 理事会成立于2018年，是代表100多家独立的测试、检验和认证机构的国际性组织，总部位于比利时布鲁塞尔，在中国上海、美国华盛顿、印度新德里等战略关键城市设有分支机构。” 他讲道：“TIC理事会确保消费者在安全、质量、健康、道德和可持续性方面的倡导和理念，正是为了促进各个国家和地区的贸易发展，在全球范围内保障消费者购买到安全的产品和可持续的价值体验。”

据海关统计，2023年中国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。伴随着数字技术的发展，电子商务和跨境电商是企业发展中必不可少的加速器。杭州作为中国第一个跨境电商综试区所在地，2023年全年实现跨境电商进出口1400.4亿元，同比增长16.4%。在谈及TIC行业如何促进跨境电商的高质量发展时，林一墨博士讲道：“TIC行业是贸易的促进者，是消费者和产品质量中间的保障桥梁。尤其是对于跨境电商，检测和认证服务可以有效的助力企业向可能不熟悉其品牌的跨境客户证明其产品的合规性和高质量。检测认证机构是国际标准制定的重要参与者，作为独立的第三方机构，检验产品是否符合相关标准，认证其是否符合国际市场准入需求。检验检测认证服务有助于增强全球消费品市场监督，提升消费品安全、贸易便利化和出海品牌认可度。期待TIC理事会集合更多的全球独立测试认证机构，共同推动全球标准互认，加强监管合作，助力中国消费品在全球市场上赢得更广阔的发展空间。”

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