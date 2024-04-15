2024台达杯国际太阳能建筑设计竞赛在津启动

"阳光•乡村韧性" 共谋乡村振兴新篇章

天津2024年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为乡村振兴注入新活力，为乡村基础设施建设提供新思路，2024台达杯国际太阳能建筑设计竞赛以"阳光•乡村韧性"为赛题， 4月12日在天津大学举办启动会，向全球征集优秀作品。本届竞赛两个项目地均在河北，分别为张家口市怀安县二堡子村建设项目和保定市清苑区李八庄村建设项目。赛题结合相关政策，旨在提高农村的防灾减灾能力，推动可再生能源在建筑上的应用，以期打造出安全、可持续、富有活力的农村社区。启动会同期举办2023台达杯竞赛颁奖仪式，去年竞赛以"阳光•零碳建筑"为主题，两个赛题包括：零碳设计项目-广州科教城文化科技馆、零碳提升项目-广州市公用事业技师学院社团综合楼，两项一等奖获奖团队均来自天津大学。

天津大学党委常委、常务副校长胡文平在致辞中表示，天津大学作为国家新工科教育行动计划的重要提出者，一直致力于推动跨界融合、集成共享、系统创新的方案，与台达杯国际太阳能建筑设计竞赛的理念高度契合。天津大学自上世纪70年代起开展太阳能建筑实践，在历届台达杯国际太阳能建筑设计竞赛中，多次获得荣誉奖项，培养出大批低碳建筑领域的高端人才，促进产教融合的创新与实践。本次竞赛不仅是学术盛宴，更是一次思想交流的盛会，期待通过竞赛拓展合作与交流空间，为人才培养注入新的活力。

中国工程院院士、全国工程勘察设计大师、中国建设科技集团首席科学家、台达杯国际太阳能建筑设计竞赛评审专家组组长崔愷致辞，认为台达杯竞赛是高水平的国际竞赛，来自世界各地的行业专家评委和高水平的参赛队伍，使竞赛更像是学术的切磋与交流。特别是在台达的支持下，很多获奖项目相继落地，真正服务于城乡建设，更提升了竞赛的吸引力。竞赛不仅是一个切磋与交流学术的平台，更是一个推动绿色建筑发展的重要载体。他期望通过竞赛，能够涌现出更多优秀的设计作品，为绿色建筑的发展注入新的动力。崔院士在启动仪式结束后还进行一场公开课，围绕"科技创新推动原创设计"主题，通过大量的项目案例，展示了科技技术的创新应用对建筑设计的全方位提升。

中国建设科技集团股份有限公司副总裁刘志鸿致辞表示，在乡村振兴的大背景下，乡村生态治理应以绿色为基准。他强调，改善人居环境、提高农民幸福生活指数是推动乡村振兴的重要任务。中国建设科技集团将积极践行"双碳"战略，依托中央研究院，推动行业技术进步和国家绿色低碳发展。同时，刘志鸿对多年来支持竞赛、以实际行动践行"环保 节能 爱地球"经营使命的台达集团创办人郑崇华先生致以敬意，并祝愿竞赛在各方关注和支持下取得圆满成功。

台达首席品牌官郭珊珊表示，应对气候危机刻不容缓，台达一直努力运用科技解决问题。"阳光•乡村韧性"的赛题切合了全球极端气候下对韧性建设的安全需求，既响应了政府提倡的乡村振兴政策，也能为河北的灾后重建贡献一份力量。台达长期关注气候变化，希望通过创新科技帮助地球节能减碳，不仅自身运用核心技术发展智慧节能的楼宇解决方案，还通过全球自建与捐建的绿色建筑发挥示范作用。并持续支持举办台达杯竞赛培养更多绿色设计人才，共同推广绿色建筑及可再生能源的应用。

天津大学建筑学院党委书记、常务副院长宋昆感谢台达杯竞赛为高校提供了非常好的实践平台，强调天津大学建筑学院积极参与和推动产教研融合，承担起绿色低碳教育的时代责任，促进创新设计要素高效融合，培养具有扎实知识和能力素养的专门人才，让学生更早建立绿色低碳的知识体系，成为未来推动绿色低碳建设发展的坚实力量，形成助力国家实现"双碳"目标的人才梯队。

中国建筑设计研究院有限公司副总经理景泉致答谢辞时欣喜地表示，竞赛规模逐年扩大，作品水准不断提升，行业影响力持续增强，已成为引领中国太阳能建筑发展的风向标。竞赛聚焦可再生能源建筑应用，推动太阳能等清洁能源的普及，已成为全球知名品牌活动，平台效应显著，影响深远。目前已有5个获奖作品投入使用，2个项目建设中。景泉期待更多人参与竞赛，共同传播绿色低碳、节能环保、可持续发展的理念，为建设美丽中国贡献力量。

主持人国家住宅工程中心低碳建筑技术研究所所长鞠晓磊介绍，作为以"可再生能源建筑应用"为题的品牌赛事——台达杯国际太阳能建筑设计竞赛开始于2006年，至今已成功举办12届，先后有全球万余团队参赛，提交了2,254项有效作品，赛题覆盖了新农村建设、美丽乡村、城市住宅，有建筑改造、阳光小学、适老建筑、幼儿园、科学考察站等多种类型，都反映了社会民生的实际需求。

国家住宅与居住环境工程技术研究中心副总建筑师曾雁介绍，本届竞赛赛题在河北乡村，贯彻落实《"十四五"国家综合防灾减灾规划》精神，围绕如何构建具有韧性的村镇基础设施、提升农村地区的抗灾减灾能力展开，重点关注村镇的规划布局、建筑结构、公共设施、生态环境、绿色能源技术等方面。期待本次竞赛作品能为构建具有韧性的村镇基础设施，推动乡村的可持续发展作出贡献。

启动会还邀请到竞赛评委专家、各高校师生团队及媒体参加，与会专家及有意参赛团队在现场互动热烈。本届竞赛由国际太阳能学会、中国建设科技集团中央研究院、中国建筑设计研究院有限公司主办，国家住宅与居住环境工程技术研究中心承办，台达集团独家冠名，保定市荣清国控集团有限公司、际源控股（北京）有限公司、北京天正软件股份有限公司、中国建筑学会学生分会、世界建筑杂志社等单位支持。希望竞赛团队更能兼具深入与广度来设计方案，总奖金高达33万元。一等奖2组，每组奖金10万元；二等奖4组，每组奖金2万元；三等奖6组 ，每组奖金五千元；还有20组优秀奖与30组入围奖，注册时间至2024年8月15日截止。详情请见竞赛官网: www.isbdc.cn

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