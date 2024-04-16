Kamet Capital重塑财富管理格局：融合西方策略与亚洲文化

新加坡2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚洲联合单一家族办公室模式的开创者Kamet Capital（简称"Kamet"）正通过将全球最佳实践与对地区独特经济形势的深刻洞察完美结合，改写财富管理行业的格局。



Kerry Goh, Founder, CEO and CIO, Kamet Capital

掌舵者的愿景

Kerry Goh是一位拥有超过27年全球金融行业经验的资深投资管理专家。在创立Kamet之前，他曾在著名的罗斯柴尔德家族办公室工作，负责管理雅各布·罗斯柴尔德勋爵（Lord Jacob Rothschild）的投资组合。这段脱胎换骨的经历，加上他对家族办公室行业发展的深刻了解，为Kamet Capital的创新理念奠定了基础。

Kamet Capital的创始人、首席执行官兼首席信息官Kerry Goh表示："西方的家族办公室（FO）历史悠久，根基深厚，而亚洲的家族办公室直到Kamet Capital成立才开始起步。Kamet的发展源于一个愿景，即构建一个专业且凝聚力强的财富管理生态系统，以应对亚洲代际财富管理的复杂性。"

重新定义业务模式和行业标准

2018年，Kamet率先转型为专业的联合单一家族办公室（MSFO）模式，这标志着财富管理行业迎来了范式转变。Kamet打破单一家族办公室的设置，创建了一个综合性平台，为专属的亚洲杰出企业家网络提供服务。这一合作生态系统促进了家族办公室之间的协同效应和知识共享。Kamet致力于扩大其合作伙伴关系，并积极推动与其他为新加坡高净值人士服务的单一家族办公室（SFO）之间的合作。

Kerry解释道："我们将西方家族办公室的丰富经验和长期配置策略与亚洲文化相结合，开创了一种独一无二的模式。这种对悠久传统家族办公室管理方法的颠覆，使我们在亚洲家族办公室行业中独树一帜，并确立了领导地位。我们认为自己不仅是财富的管理者，也是客户遗产的守护者。"

MSFO模式使Kamet能够依托专业家族团队提供全面的服务，同时通过共享资源优化运营效率。这种独特的架构确保每个家族的利益都能得到最大程度的保护和个性化的关注，同时也能从团队的专业知识和规模效应中获益。

量身定制且差异化的投资理念

随着Kamet Capital的不断发展，公司在打破传统做法的同时树立了新的标杆，为亚洲精英人士量身打造专属的财富管理方案。Kamet与众不同的整体投资理念源自西方的家族投资与捐赠基金相结合的策略，同时根据亚洲特有的文化元素和经济市场动态进行了调整。Kamet专注于全权委托投资，通过灵活调整资产配置来获取长期回报，包括大量配置长期增长型资产和私募股权，并采取积极的风险管理措施，为投资组合提供下行保护，在市场压力时期降低回撤幅度。

在定制化理念的引领下，尽管全球市场环境充满挑战，私募股权的募资环境也异常严峻，但Kamet创始人基金I（Kamet的首只私募股权基金）仍于2024年3月成功实现封闭，筹得近7000万美元的认购规模，这一成绩令人瞩目。

Kamet还打造了独有的创始人俱乐部（Founders Club），这一精英社群汇聚了众多成功企业家。Kamet拥有一支实力雄厚的投资团队作为客户的守门人，在资产配置策略上优先考虑科技、医疗保健和消费创新等成长型行业。此外，公司还配有专业礼宾团队，旨在帮助企业家在新加坡安家立业。

守秘承诺，信赖不渝

虽然MSFO模式通过共享资源优化了运营效率，但审慎、隐私和保密仍是公司处理客户关系时奉行的神圣原则。Kerry表示："我们的超高净值家庭委托我们处理他们的家族事务和财务事宜。我们要求每一个专属服务团队恪守最高的服务标准，以及对家族信息最高的保密性和隐私性。"

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