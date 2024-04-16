Anyverse 与 Sony Semiconductor Solutions 携手优化自主系统的模型设计和验证周期

马德里2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 合成数据解决方案的领先提供商 Anyverse 自豪地宣布与 Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) 进行技术合作，并将索尼的图像传感器模型集成到 Anyverse 的合成数据平台中。此次合作是高级驾驶辅助系统 (ADAS)、自动驾驶和其他自动驾驶技术发展的重要里程碑。



Sony IMX728 sensor simulation using an Anyverse Hyperspectral image as input. (Top) HDR on, (Bottom) HDR off.

通过将 Sony 的图像传感器模型集成到 Anyverse的平台，将彻底改变感知系统的设计和验证周期，使开发人员能够在运行前评估传感器配置并提高模型性能。借助 Anyverse 的高光谱渲染技术，此次合作可确保生成高精度的合成数据、实现基于物理的传感器仿真，并通过 Sony 的图像传感器模型增强这些功能。

Anyverse 首席执行官 Víctor González 表示："与 Sony Semiconductor Solutions 的合作标志着我们在缩小感知领域差距方面实现重大飞跃，这是数据集创建中最关键的挑战之一。我们通过将高保真数据和物理传感器仿真相结合来缩小这一差距，让开发人员能够创建有效处理各种现实场景的深度学习模型。"

感知领域差距是指数据采集中使用的传感器与部署在生产系统中的传感器之间的特性差异。这种差异会显著影响深度学习模型的性能，降低其准确解读数据的能力。通过 Sony 的图像传感器模型，Anyverse 平台得到了丰富的拓展，开发人员现在可以缓解这一难题，确保将新数据无缝集成到生产系统中。

这种合作减少了业界对收集真实数据的依赖，精简了上市时间表，并最大限度地降低了与物理测试相关的成本。开发人员可以通过 Anyverse 的平台获取高质量的数据和传感器模型，无需在大量车辆/设备上部署传感器进行测试，从而加快系统的评估过程或扩大感知模型的覆盖范围。

Sony Semiconductor Solutions Corporation 汽车业务部总经理 Tomoki Seita 表示："Anyverse 和 Sony Semiconductor Solutions 之间的合作将为 ADAS 感知系统开发人员提供汽车级端到端光谱仿真流水线。Sony 已经根据相机系统中使用的图像传感器的内部架构创建了图像传感器模型，以实现汽车级保真度。"

通过这种技术合作，Anyverse 和 Sony 重申了他们对推动自主系统创新和塑造先进感知未来的承诺。如需了解更多信息，请访问 https://anyverse.ai/ 和 https://www.sony-semicon.com/en/。

关于 Anyverse：

Anyverse SL（前身为 Next Limit）是一家总部位于马德里的西班牙深度科技公司，拥有 25 年的先进技术开发经验。这家获得过奥斯卡奖的公司始终走在创新仿真解决方案的前沿。

作为合成数据解决方案的领先提供商，Anyverse 提供先进的工具和技术，以生成用于训练和验证人工智能模型的高仿真数据集。Anyverse 与全球蓝筹公司开展合作，提供独特的数据解决方案，以加速各个行业的创新，包括汽车车内监控、ADAS、自动驾驶、安防、国防、检验等。

联系方式：

Carlos Luque

营销经理

[email protected]

www.anyverse.ai

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