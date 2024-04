Anyverse 与 Sony Semiconductor Solutions 携手优化自主系统的模型设计和验证周期

马德里2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 合成数据解决方案的领先提供商 Anyverse 自豪地宣布与 Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) 进行技术合作,并将索尼的图像传感器模型集成到 Anyverse 的合成数据平台中。此次合作是高级驾驶辅助系统 (ADAS)、自动驾驶和其他自动驾驶技术发展的重要里程碑。

Sony IMX728 sensor simulation using an Anyverse Hyperspectral image as input. (Top) HDR on, (Bottom) HDR off.