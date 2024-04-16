北京2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月13日至14日，第二十届中国人力资源服务业高峰论坛和第十届亚太人力资源技术与服务博览会在深圳举办。会上同步发布"第十届亚太人力资源服务奖"，众合云科凭借在跨地域用工合规和SSC数字化对接集成方面的深度实践，荣获技术进步奖，集团创始人兼CEO余清泉获优秀青年企业家。



众合云科荣获第十届亚太人力资源服务奖两项大奖

"亚太人力资源服务奖"的评选旨在发现人力资源行业先进事迹、先进人物，推动人力资源服务机构和从业人员创新、进取，对在经营管理、创新发展中取得显著成绩的人力资源服务机构和做出突出贡献的行业英才进行表彰。评选自2015年举办以来，已成功举办了十届，在行业内颇具影响力，众合云科集团作为人力资源服务行业的参与者与见证者，已连续多年获此荣誉，反映市场对于众合云科的科技创新、服务质量予以高度认可。



众合云科荣获第十届亚太人力资源服务奖两项大奖

在技术创新方面，众合云科基于针对企业跨地域用工和SSC数字化等诸多痛点，进一步升级101HR和智能社保SaaS两大产品。以101HR企业工作平台为例，通过采用超大规模SSC架构和全面服务管理体系，101HR在满足属地化用工的合同、社保、薪酬个税自动化校验一致的同时，灵活支持多账户、多角色，分权限管理，打造软服一体的PEO专业雇主服务SaaS体验，助力企业快速搭建数字化SSC。



软服一体 构建数字化PEO SaaS共享服务体验

此外，101HR具备高性能、高扩展的开放能力，通过API接口可实现跨平台实时数据传输，大规模提升服务质量效率。同时，101HR提供的数据BI看板，详细展示了五险一金在缴情况、在职员工属性、企业人力成本等关键数据，辅助企业决策者制定用工战略。

2024年，众合云科也将持续推动技术创新，以高质量的PEO专业雇主服务，实现人力资源服务数字化升级，并通过专业、敏捷的员工服务，提升雇员体验与满意度，让企业聚焦主业，快速增长。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com