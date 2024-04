Exyte收购Kinetics集团，进一步巩固在全球高科技设施解决方案领域的领导地位

德国斯图加特和加利福尼亚州普莱森顿2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球高科技设施设计、工程和交付的领先企业Exyte宣布,计划收购全球领先的安装服务、设备和技术设施管理提供商—Kinetics集团(简称"Kinetics")。Exyte与投资机构Quadriga Capital已达成收购协议,交易细节和购买价格将保密。此项收购还需等待监管机构的批准。

Kinetics is a globally leading provider of installation services and equipment. © @Kinetics.