Exyte收购Kinetics集团，进一步巩固在全球高科技设施解决方案领域的领导地位

Kinetics 是全球领先的安装服务和设备提供商

该公司专注于为半导体、生物制药和电池等高科技行业客户提供服务

Kinetics 业务遍布全球 20 余地，员工总数达 2,500 人

Exyte 将涉足技术设施管理业务

Exyte首席执行官Büchele表示： "Kinetics的加入，将增强Exyte的业务组合，助力我们更好地把握高科技设施市场的持续投资机遇。"

德国斯图加特和加利福尼亚州普莱森顿2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球高科技设施设计、工程和交付的领先企业Exyte宣布，计划收购全球领先的安装服务、设备和技术设施管理提供商—Kinetics集团（简称"Kinetics"）。Exyte与投资机构Quadriga Capital已达成收购协议，交易细节和购买价格将保密。此项收购还需等待监管机构的批准。



Kinetics is a globally leading provider of installation services and equipment. © @Kinetics.

Kinetics专注于为生物制药和半导体行业提供解决方案，服务的客户包括全球运营的技术和市场领导者。Kinetics业务遍布位于亚洲、欧洲和北美的20余地，提供工程、生产和服务。2023年，凭借约2,500名员工的努力，实现了超过5亿欧元的营收。展望未来，Kinetics计划在各个业务领域持续推动强劲的盈利增长。

结合Kinetics强大的业务与专业知识，Exyte强化了在生物制药、半导体和高科技行业综合解决方案领域的领先地位。此项战略举措不仅扩大了Exyte的服务范围，还进一步强调了其致力于推动全球高科技行业可持续增长的承诺。

Exyte增加了技术设施管理服务能力

通过收购Kinetics，Exyte将涉足技术设施管理领域。在此领域，Exyte提供场地规划、采购、安装和运营最先进的工艺设备，以及管理专业公用设施的存储和交付等服务。技术设施管理服务使Exyte能够将其业务活动扩展到工程、规划和建设阶段之外，在运营期间继续为客户提供服务，保持其客户关系的连续性。

Exyte首席执行官Wolfgang Büchele博士表示： "半导体、电池和生物制药等目标行业正加大投资以扩充产能。Kinetics将完美助力 Exyte充分利用这些投资机遇。我们将携手共创未来，持续为客户提供前沿可靠的解决方案。" Büchele进一步强调： "Kinetics在全球工程、生产和服务领域的卓越表现，与我们追求成为高科技行业全球领先合作伙伴的愿景高度契合。"

"成为Exyte大家庭的一员，我们满怀激情。" Kinetics首席执行官Peter Maris表示。 "Kinetics与Exyte在技术专长和项目执行能力方面享有同样的卓越标准。此次合并将使我们得以更全面、更高效地满足全球客户的需求。作为各自领域的佼佼者，Exyte和Kinetics的结合必将激发我们更强大的增长动力。"

Jörg Mugrauer是Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH的管理合伙人，为Quadriga Capital的发展提供建议。他表示： "得益于全球经验丰富且专注的Kinetics团队的辛勤工作，在我们投资期间，Kinetics的收入增加了五倍，员工基数扩大了四倍，成功转型为全球高纯度解决方案的系统提供商。我们坚信，Exyte作为Kinetics的理想合作伙伴和新的股东，将继续推动Kinetics在未来几年沿着增长之路稳步前行。"

Exyte 科技与服务业务单元的战略举措

根据收购协议条款，Kinetics将融入Exyte的科技与服务（T&S）业务单元，基于双方的联合实力，共同推动创新和增长。T&S业务领域涵盖了洁净室技术、安装服务、子系统设备以及场外制造（OSM）解决方案。自2020年该业务单元组建以来，实现了强劲增长。2023年，T&S业务单元的销售额增长了25%，达到超过9.6亿欧元。通过收购Kinetics，T&S业务领域将进一步实现快速和可持续的盈利增长。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com