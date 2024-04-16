勃林格殷格翰2023年实现强劲增长，晚期研发管线加速推进

人用药品业务销售收入同比增长10.3%*，达208亿欧元，主要得益于欧唐静 ® 和维加特 ® 的强势表现

和维加特 的强势表现 动物保健业务销售收入同比增长6.9%*，达47亿欧元，主要得益于新产品上市

研发支出同比增长14.2%，达58亿欧元

德国殷格翰2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，研发驱动的全球领先生物制药企业勃林格殷格翰发布了2023年全年业绩表现。公司加速夯实研发管线，重点研发领域的多项关键性临床试验顺利按计划推进。全年研发投入同比增长14.2%，达58亿欧元，研发投入占销售收入的比重高达22.5%。2023年全年，集团销售收入同比增长9.7%*至256亿欧元，其中人用药品业务业绩同比增长10.3%*，动物保健业务业绩同比增长6.9%*，表现均优于市场平均水平。

2023年，勃林格殷格翰新获美国食品药品监督管理局（FDA）颁发5项快速通道认定和1项突破性疗法认定，获欧洲药品管理局（EMA）授予1项优先审评药物（PRIME）资格。勃林格殷格翰致力于针对存在巨大未满足患者需求的领域研发突破性疗法，专注于心血管、肾脏和代谢疾病（心-肾-代谢）、肿瘤、呼吸系统疾病、免疫、精神健康和视网膜健康等疾病领域。

勃林格殷格翰全球执行董事会主席冯保和（Hubertus von Baumbach）先生表示："我们的产品管线目前所呈现出均衡而健康的发展态势，我感到非常振奋。我们致力于加速研发一系列新疗法，并以最优、最快的方式提供给患者。在此过程中，我们的使命在于既要帮助患者恢复健康，也要助力构建一个更加公平、高效的医疗健康系统。"

人用药品业务产品组合取得强劲增长

2023年，用于治疗2型糖尿病和心力衰竭的药物欧唐静®势头强劲，全年净销售额同比增长31%*至74亿欧元。用于治疗特发性肺纤维化和特定纤维化性间质性肺疾病的药物维加特®净销售额同比增长12.8%*至35亿欧元。

此外，欧唐静®在欧洲、美国和中国新获批第三个适应症，用于治疗成人慢性肾病。据估计，全球慢性肾病患者人数约8.5亿。如今，欧唐静®有望为超过10亿心-肾-代谢疾病患者提供助益。

人用药品研发投入维持高位

公司处于研发晚期阶段的管线在肿瘤、心-肾-代谢和精神健康等领域持续加速，取得了显著进展。Brigimadlin已进入治疗去分化脂肪肉瘤的关键性临床研究，——这是一种罕见的癌症类型，迄今治疗选择有限。Zongertinib的临床开发进程也在积极的早期临床数据支持下不断加速。此外，survodutide针对治疗代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎（MASH）的II期临床试验取得突破性结果，并且针对肥胖症的临床试验也已进入III期阶段。

2023年，人用药品业务的研发投入增至52亿欧元，占人用药品销售收入总额（208亿欧元）的25.1%。此外，勃林格殷格翰还加大了数字技术投入和针对研发的IT投入，旨在把握人工智能应用等领域的新机遇。

勃林格殷格翰全球执行董事会成员、财务及集团职能部门负责人Michael Schmelmer先生表示："2023年，我们的投资规模显著，跻身业内顶级的高研发投资企业之列。我们致力于保持高水平的研发投入，确保能够将研发管线所有的创新产品尽快带给患者。我们全球53,500名员工深知，我们每天取得的每一项进展，都有可能真正改变患者的生命。"

动物保健新产品上市驱动强劲增长

2023年，动物保健业务销售收入同比增长6.9%*，达47亿欧元，公司在宠物、马匹和家畜业务领域的市场份额持续提升，业绩增长得益于宠物抗寄生虫药物、宠物治疗药物和疫苗等市场的需求增长。作为公司动保业务的头号产品，犬用抗寄生虫药物尼可信®家族产品销售收入同比增长17.2%*至12亿欧元。

2023年，勃林格殷格翰推出了四款全新动物保健产品，分别是猫用糖尿病药物SENVELGO®、犬用跳蚤、蜱虫、心丝虫病、蛔虫和钩虫预防产品NexGard® PLUS、用于预防跳蚤和蜱虫、预防心丝虫病、治疗和控制蛔虫、钩虫和绦虫的驱虫产品NexGard® COMBO以及犬用抗跳蚤和蜱虫非处方咀嚼片FRONTPRO®。这些新产品都为动物保健业务业绩增长做出贡献。

持续高位资本支出

去年，勃林格殷格翰宣布了一项为期5年、总额70亿欧元的资本投资计划，用于支持公司发展。2023年，该计划下的资本支出达到12亿欧元。公司在德国的主要投资项目包括位于殷格翰的化学创新工厂和生物质发电厂，以及位于比伯拉赫的生物制品开发中心。在过去五年里，勃林格殷格翰的资本投资总额达60亿欧元，其中在德国投资达29亿欧元。

可持续发展

勃林格殷格翰也在不断推动可持续发展项目，加深对健康公平的关注，专注于公司能够对社会及环境做出最大贡献的领域。其中，勃林格殷格翰支持公私合作性质的战胜非传染性疾病合作组织（Defeat-NCD Partnership），覆盖更多欠发达地区对非传染性疾病的治疗。此外，勃林格殷格翰还启动了"天使"（Angels）项目，目前已成为全球规模最大的卒中社区，为155个国家的1,600万卒中患者提供优化的照护。去年，公司通过"消灭狂犬病"（STOP Rabies）项目为狂犬病疫区国家提供了4,320万剂疫苗，其中有8,000剂通过无人机运送到肯尼亚的农村社区。

2023年，凭借在制药行业中积极推动可持续转型的全球努力，勃林格殷格翰荣获德国可持续发展奖。公司所采取的脱碳战略已获得"科学碳目标倡议"认证，与2015年巴黎气候协定目标高度一致。

展望

未来12-18个月内，人用药品业务计划启动10项新的II期和III期临床试验，预计到2030年将收获25项获批上市成果。动物保健业务预计到2026年将在全球收获20项获批上市成果，包括产品更新、适应症扩展和新产品。经汇率及特殊影响调整后，勃林格殷格翰2024年预期营收将同比略有增长。

* 销售额增长数据经汇率调整

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com