中智国资国企改革上海大会成功举办，凝聚政企学研力量推动上海“五个中心”建设

上海2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月11日，中智《百川汇流 央地融通，全力以赴加快五个中心建设》主题大会在上海成功举办，本次大会由上海市经信委和上海市国资委指导、中智经济技术合作股份有限公司和中智管理咨询有限公司联合主办，复旦大学智力支持。大会吸引了沪内外众多知名企业嘉宾、专家学者的参与，中国国新、中国宝武、中国商飞、中国船舶、东航集团、中远海运、中国电气装备、上汽集团、上海电气、上海建科、华大半导体等沪上央国企代表参会。

会上，中智咨询和复旦大学共同合作的国企人才发展研究项目完成合作签约、正式开启。同时，立足申城，中智咨询发挥自身优势和专业经验，积极搭建了促进上海国资国企高质量发展的"政企学研"协同交流平台，凝心聚力、深度融合，围绕上海"五个中心"建设，在长三角产业创新发展、上海战新产业布局、上海人才高地建设、国企改革深化提升和企业价值创造等方面，多方代表分享专业和经验、畅谈交流，共同为上海奋力交出"五个中心"答卷和新质生产力发展出谋划策，给政企学研各方代表及现场参会企业深受启发。

一、政府机构联合指导，沪上央地企业协同发展、融通创新，引领共建上海"五个中心"

本次论坛主题是"百川汇流 央地融通"，一方面加快"五个中心"建设，是党中央赋予上海的重要使命，另一方面党中央也要求：国央企要充分发挥国有经济主导作用和战略支撑作用，在建设现代化产业体系、构建新发展格局上发挥更大作用；

大会特邀上海市经信委副主任、一级巡视员戎之勤，上海市国资委党委委员、副主任姚汝林，以及中智股份党委书记、董事、副总经理李双发表致辞。

戎之勤副主任提到，围绕"五个中心"建设新答卷，需要加快推进三个方面的工作：一是加快推动传统产业的升级，二是加快推动新兴产业的壮大，三是加快推动新赛道和未来产业的培育。未来，上海将围绕国家战略，进一步强化创新引领，深化改革开放，优化发展环境，全面提升城市能级和核心竞争力。

姚汝林副主任提到，国企改革深化提升行动要把服务"五个中心"建设与发挥科技创新、产业控制、安全支撑"三个作用"相结合，关注协同发展，融通创新，加强创新融通、产业融通和国际融通。

李双在致辞中提到，在改革深化提升行动落实的关键之年，在沪央国企如何在更高起点上增强发展动力和竞争力，需要在科技创新、改革提升、人才体系三个方面强化支撑。

二、中智X复旦专业研究合作项目启动，产学相融，共同推动人才强国战略目标

中智咨询和复旦大学的国企人才发展研究项目启动仪式顺利开展。为响应我国深入实施新时代人才强国重大战略、更好地参与全球人才资源市场竞争，中智咨询与复旦大学全球科创人才发展研究中心探索校企合作、共研共享新模式，就国有企业核心人才队伍与建设研究项目达成长期合作，将共同为国有企业管理人员、创新、科研、国际化等人才培养和能力提升提供全面的理论指导和实践落地支撑，共同 为 推动实现新时代人才强国的战略目标。

复旦大学党委常委、副校长姜育刚，复旦大学管理学院教授、全球科创人才发展研究中心主任姚凯，中智股份党委书记、董事、副总经理李双，中智咨询党委书记、董事、总经理周晶，中智咨询高级合伙人、研究院副院长王嘉等出席了合作项目签约仪式。

双方还就战新产业和科技创新、人工智能和企业AI应用的现状和发展、AI人才需求等进行了座谈交流，为后续合作项目的开展明确了目标与路径。双方将会主要围绕《国有企业人才发展趋势白皮书》、《国有企业国际化人才体系建设研究》、《国有企业创新人才建设指数研究》等主题开展研究，共同对外发布白皮书、人才指数，共享研究成果。

复旦大学姚凯教授还为到场企业做了《发挥高地优势，推动新质生产力加快发展》的主题分享，针对新形势下面临的新挑战，建设高水平人才队伍，发挥上海的发展基础和优势引才、留才，以及人才高地建设的对策建议给出了独到的见解。

三、立足沪城，搭建企业协同交流平台，赋能科技创新和新质生产力发展

1. 科创为本、改革为径，加速实现高质量发展

主题分享环节，中智咨询党委书记、总经理周晶女士发表了《科创为本、改革为径，加速实现高质量发展》的主题演讲。针对全新背景下，科技创新是"双重身份"下的重中之重，科技创新中心是上海"五个中心"建设的重点。

打造科技创新能力优势的"作战地图"，周晶从四个方面结合科技创新实践案例进行分享：1.顶层设计：明确科技创新活动全生命周期；2.配套机制：建立科技创新评估机制，持续诊断、持续评估，确保规划落地；3.人才队伍：以战略性视角搭建科技创新人才队伍，打造"第一资源"核心优势。4.保障支撑：充分发挥体制和资源优势，持续夯实科技创新土壤。周晶总的分享不仅为科技创新和改革深化提升明确了发展方向，而且为企业提供了切实可行的实施路径和实践参考。

2. 发挥市场配置要素资源作用，助推长三角产业创新发展

作为改革开放的前沿阵地和深度链接全球的战略枢纽，上海汇聚了丰富的科创技术和前沿产业。该如何发挥长三角一体化发展的龙头带动作用，以更加开放的思维和更有力的举措推动新质生产力的布局和发展。长三角要素公司总经理徐艳女士发表了"发挥市场配置要素资源作用，助力长三角产业创新发展"的主题分享。从全球资源配置功能的新趋势、中央对要素市场化配置新要求、上海建设"五个中心"强化"四大功能"新任务、上海交易集团全要素全资源平台新定位、长三角要素公司服务央企高质量发展新模式、助力长三角产业创新发展新贡献这六个方面展开分享。

3. 圆桌会议促进交流，助力企业找准切入点加速价值创造

立足申城，中智咨询希望发挥自身优势，搭建在沪企业协同交流的平台、促进政企学研深度融合。为此，大会设置了圆桌交流环节，由中智咨询高级合伙人、研究院副院长王嘉女士主持，邀请中国国新战略综合部副总经理胡远志，仪电智慧城市设计研究院负责人、云赛智联股份有限公司技术负责人陈正伟，以及复旦大学管理学院教授、全球科创人才发展研究中心主任姚凯参与探讨。圆桌讨论围绕企业如何找准切入点、提升价值创造能力，助力上海"五个中心"建设这一命题展开，从战新产业布局、科技创新驱动、人才体系支撑三个角度展开深入探讨。

围绕上海"五个中心"建设，中智咨询在赋能企业改革、建设世界一流、提升科技创新能力、建设人才队伍等方面有着专业的研究和丰富的经验；未来，中智咨询愿与各方携手，共同打造 "沪上朋友圈"，创造更多交流合作机会，为沪上央国企高质量发展，上海现代化产业体系建设和新质生产力发展贡献积极力量。

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