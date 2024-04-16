第30届全国肿瘤防治宣传周（安徽站）暨临床科研与肿瘤防治综合研讨会在合肥圆满落幕

合肥2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年4月14日，由中国抗癌协会科普专业委员会、中国抗癌协会康复分会主办，安徽医科大学第二附属医院、皖南医学院弋矶山医院、蚌埠医科大学第一附属医院承办，医朵云协办的第30届全国肿瘤防治宣传周（安徽站）暨临床科研与肿瘤防治综合研讨会在合肥圆满落幕。



谢栋栋教授主持

本次会议邀请中国抗癌协会科普宣传部部长支修益教授、安徽医科大学第二附属医院于德新教授、蚌埠医科大学第一附属医院李庆文教授、皖南医学院弋矶山医院姜书传教授 共同担任大会主席，肿瘤学领域30余名专家学者出席了会议，围绕公众及患者关注的热点话题、健康热点、治疗前沿、疾病误区等议题进行全方位、多形式的系列科普。大会开设了同步直播，吸引了线上60万余人次广泛关注，共同见证本次会议圆满举行。同时，医朵云、广州绿葆等媒体参与了会议直播采访报道。



研讨会现场

科普之路，任重道远

榜样为先，引领示范

会议伊始，中国抗癌协会科普宣传部部长支修益教授对大会给予殷切寄语，为第30届全国肿瘤防治宣传周（安徽站）暨临床科研与肿瘤防治综合研讨会的启动拉开序幕。支教授强调，肿瘤防治宣传周已走过29年，医务工作人员应当站在科普一线，共同努力，夯实科普与患者教育工作，为广大群众与患者朋友树立正确的防癌抗癌理念。与此同时，支教授对本次会议予以诚挚祝福，期望通过本次沟通交流，让全国各省市的医务工作者能够共同见证安徽省的肿瘤防治科普工作的进步与成果。



支修益教授致辞

由安徽医科大学附属阜阳医院谢栋栋教授担任主持，安徽医科大学第二附属医院于德新教授、蚌埠医科大学第一附属医院李庆文教授、皖南医学院弋矶山医院姜书传教授对莅临本次会议的各位专家教授表示欢迎和致辞。于德新教授特别强调，医务人员在为患者提供治疗的同时，也应当科普宣传，从源头减少癌症发生的风险。李庆文教授与姜书传教授同样提出，肿瘤防治科普宣传对于提升治愈率起到了积极作用，应当重视并大力推进肿瘤防治科普工作。

在本次大会现场，嘉宾们共同观看了来自各地医务工作者所创作的肿瘤防治科普短视频优秀作品片段，以实际案例为科普工作推行提供了榜样参考。伴随着第30届全国肿瘤防治宣传周（安徽站）暨临床科研与肿瘤防治综合研讨会启动仪式毕，会议正式拉开帷幕。



左起：医朵云 王勤女士、皖南医学院弋矶山医院 姜书传教授、安徽医科大学第二附属医院 于德新教授、中国抗癌协会科普宣传部部长 支修益教授、蚌埠医科大学第一附属医院 李庆文教授 、恒瑞 羊宏先生

首先，在中国科学技术大学附属第一医院（西区）黄涛教授的主持带领下，马鞍山市人民医院蒋堃教授、宿州市立医院鲁卫民教授、中国科学技术大学附属第一医院孙友文教授、中国科学技术大学附属第一医院吴奎教授围绕"肿瘤防治势在必行，抗癌科普难在哪"，"坦然说癌，科学治癌，安徽肿瘤防治全域科普如何做"两个话题进行深入探讨，娓娓道出多年临床工作感悟。

作为肿瘤防治领域的"科普达人"，中国抗癌协会科普宣传部部长支修益教授分享了坚持做肿瘤防治科普的初衷，并对各阶段肿瘤患者科普重点做出建议，强调临床医务工作者提升健康科普能力，成立地区科普专业委员会的重要性。

科普先行，防治实践

共襄盛会，谱写未来

大会邀请了六位来自不同领域的专家教授，围绕肿瘤科普与防治实践两个主题，进行了主题演讲。上半场中，由安徽医科大学第二附属 医院陈磊教授担任主持，中国科学技术大学附属第一医院王露方教授以"肿瘤防治科普"为主题进行演讲，分享了不同免疫检查点抑制剂常见的免疫相关不良反应、发生机制、特点及处理策略，并进行病例分享。

皖南医学院弋矶山医院董昌斌教授围绕"前列腺癌前沿诊疗热点"进行分享，盘点了新型AR抑制剂重要研究成果和最前沿的科学进展。

安徽医科大学第二附属医院张志强教授围绕"转移性前列腺癌新型内分泌治疗"进行分享，提到我国目前前列腺癌发病率呈上升趋势，并分析多种内分泌药物治疗优势，以及自己临床治疗中独特的看法与见解。

随后，由马鞍山市人民医院郑奇传教授担任主持，特约安徽医科大学第一附属医院江山教授、中国科学技术大学附属第一医院李玉教授、芜湖市第二人民医院秦海波教授、黄山市人民医院吴涛教授、淮南市第一人民医院吴正凯教授、淮北市人民医院乙从亮教授共同围绕肿瘤患者的治疗方案和不良反应等，如何进行科普等问题展开点评。

主题分享的下半场，首位讲者为蚌埠医科大学第一附属医院刘贝贝教授，带来题目为"腹腔镜前列腺癌根治关键技术解析与创新"的精彩报告，分享了他对肿瘤领域以及医学科普的经验和见解，并结合自身多年经验，反思、总结手术技巧与创新点。

安徽医科大学第二附属医院王进有教授分享了"保膀胱癌治疗指南"的进展，结合个人临床体会详细介绍了NMIBC保膀胱治疗方案和MIBC保膀胱综合治疗方案。

中国科学技术大学附属第一医院沈洲教授结合临床病例，分享了"腹腔镜保留肾单位手术"的实践和应用。

随后，由蚌埠医科大学第一附属医院王允武教授担任主持，特约庐江县人民医院李林教授、滁州市第一人民医院王雪强教授、安徽医科大学附属安庆第一人民医院周真文教授、铜陵市人民医院朱金海教授、亳州市人民医院朱家红教授针对本篇章，围绕泌尿系统肿瘤治疗结合患者科普进行精彩分享和点评。

会议尾声，中国抗癌协会科普宣传部部长支修益教授、安徽医科大学第二附属医院于德新教授、蚌埠医科大学第一附属医院李庆文教授、皖南医学院弋矶山医院姜书传教授做了精彩总结，强调了研讨会的重要意义，并对与会嘉宾的分享表示感谢。

苏州医朵云健康股份总经理谷可军也对该会议做了高度的评价，"以患者为中心，用媒体和技术的力量为肿瘤科普保驾护航"，2024年是抗癌科普关键一年，也是医朵云患者服务，推动抗癌事业的关键一年，本次大会的内容设置，将肿瘤科研和防治相结合，涉及协会、企业、媒体和医院多方参与，整合式科普，防治结合，对于医朵云患者管理服务，媒体宣传工作推进具备重要指导意义。

2024年是我国实施"十四五"规划目标任务的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。本次研讨会云集了众多肿瘤防治"战友"，围绕"泌尿系统肿瘤、科普、防治、早筛早诊、疾病进展"等关键词，分享经验、解决痛点、创新思路，为健康中国肿瘤防治事业凝心聚力。期待大家继续共同携手，提升泌尿系统肿瘤关注度，共筑健康梦！

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