2024金点设计奖全球征集启航！6月7日前报名享早鸟优惠

台北2024年4月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由"台湾设计研究院"执行的2024金点设计奖即日起正式开放在线报名，至台北时间6月26日下午5点截止。6月7日下午5点前完成报名缴费，即享有报名费早鸟价优惠。奖项设有产品设计类、传达设计类、空间设计类、整合设计类等四大参赛类别，各类别下共有50个组别，涵盖了多元的设计范畴；惟报名作品须为已商品化且上市销售之产作品，或已完成、启用之空间／整合设计作品，申请单位可为业者或设计团队。诚邀全球设计师及企业踊跃报名，与国际好手同台竞技，展现设计创意与创新实力！



2024金点设计奖全球征集启航

金点设计奖"设计观点×金点沙龙"今年首发两场线下活动将分别于4月20日在上海、4月26日在深圳登场！与中国最大工业设计网络社区"普象网"合作的上海站，特邀上海天文馆总设计师飞苹果（Alexander Brandt）、上汽集团创新研究开发总院副院长暨总设计师邵景峰、常言道创意有限公司创办人蒋友常、普象网创办人郑中央分享设计心法（报名链接）。与深圳工业设计行业协会合作办理的深圳场，讲者阵容亦是两岸菁英荟萃，包括矩阵研究院院长姜雪、深圳格外设计经营有限公司创办人陈锋明、深圳市出山创文化有限公司创办人阴鹏、物外设计创办人廖宜贤等，分享前沿设计洞见（报名链接）。

今年度详细参赛办法，敬请访问金点设计奖官网（www.goldenpin.org.tw）查询。

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