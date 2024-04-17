FP Markets 拓展了其大宗商品品种，新增了布伦特原油、棉花和糖期货
悉尼2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为了应对客户日益增长的大宗商品市场灵活性要求，同时兑现提供全面交易解决方案的承诺，FP Markets 宣布拓展其大宗商品交易品种。此举让 FP Markets 的交易者和投资者不仅能够抓住大宗商品领域的新机遇，还可以实现投资组合的多元选择。
FP Markets 的客户现在可以进行布伦特原油、棉花和糖期货差价合约的交易和投资，扩大了 FP Markets 大宗商品差价合约交易的范畴。
- 代码：布伦特期货
说明：布伦特原油期货
合约规模：1000
- 代码：棉花
说明：美国 2 号棉花期货
合约规模：100
- 代码：糖
说明：美国 11 号糖期货
合约规模：100
新增的大宗商品期货差价合约可在 cTrader、MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台上进行交易。引入这些大宗商品期货差价合约时，布伦特原油（全球油价基准）期货价格正冲刺今年以来的最高点，而棉花和糖期货价格正快速跌近今年以来的最低点。 您可以在 FP Markets 网站上查看可交易商品的详尽清单。
FP Markets 风险主管 Christodoulos Psomas 就最近新增交易产品发表评论说："为了恪守提供多元化产品、提升客户交易体验的承诺，我们欣然宣布将新的期货商品纳入我们的投资组合：布伦特原油、棉花和糖。这些新的选择旨在补充我们现有的大宗商品投资组合，丰富客户的交易机会。我们致力于为客户提供全面的资源和坚定的支持，助力其有效管理这些风险，实现多元化的投资策略。"
创立于 2005 年，FP Markets 是一家受多方监管的品牌，为客户在主要资产类别中提供超过 10000 种可交易产品，并提供多家顶级流动性提供商的汇总价格。此外，FP Markets 提供的服务包括一贯的低点差、快速执行、无可匹敌的 7 天 24 小时全天候多语言 客户支持，以及适合满足所有交易策略和风格的多种账户类型 。
编者按
关于 FP Markets：
- 作为一家受到多重监管的外汇和差价合约经纪商，FP Markets 拥有逾 19 年的行业经验。
- 该公司提供极具竞争力的银行间外汇点差（0.0 点差起）。
- 交易员可以选择使用包括 FP Markets 移动应用程序、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView 在内的各种领先强大在线交易平台。
- 公司卓越的 7 天 24 小时全天候多语言客户服务，已经得到了 Investment Trends 的赞誉，并连续五年荣膺"最高整体客户满意度"奖。
- FP Markets 连续五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）获得了 Global Forex Awards 的"全球最佳外汇价值经纪商"奖项。
- FP Markets 曾在 2022 和 2023 年的 Global Forex Awards 中获得了"最佳外汇经纪商（欧洲）"和"最佳外汇合作伙伴计划（亚洲） "两个奖项。
- FP Markets 还在 Ultimate Fintech Awards 2022 上荣获了"最佳交易执行"奖。
- FP Markets 荣获 FAME Awards 2023 的"最佳非洲差价合约经纪商"奖。
- FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards APAC 2023 评选中荣膺 "最佳交易执行" 和 "最透明经纪商" 奖项。
- FP Markets 目前的监管机构包括：澳大利亚证券投资委员会 (ASIC)、南非金融部门行为监管局 (FSCA)、毛里求斯金融服务委员会 (FSC)、塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)、巴哈马证券委员会 (SCB) 和肯尼亚资本市场管理局 (CMA)。
- FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 Singapore 评选中荣膺"最佳价格交易执行"奖。
欲了解 FP Markets 全方位产品和服务的更多信息，请访问 https://www.fpmarkets.com/
Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com