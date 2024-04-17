FP Markets 拓展了其大宗商品品种，新增了布伦特原油、棉花和糖期货

悉尼2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为了应对客户日益增长的大宗商品市场灵活性要求，同时兑现提供全面交易解决方案的承诺，FP Markets 宣布拓展其大宗商品交易品种。此举让 FP Markets 的交易者和投资者不仅能够抓住大宗商品领域的新机遇，还可以实现投资组合的多元选择。



FP Markets Increases its Commodity Offering, Adding Brent Oil, Cotton and Sugar Futures

FP Markets 的客户现在可以进行布伦特原油、棉花和糖期货差价合约的交易和投资，扩大了 FP Markets 大宗商品差价合约交易的范畴。

代码：布伦特期货

说明：布伦特原油期货

合约规模：1000

说明：布伦特原油期货 合约规模：1000 代码：棉花

说明：美国 2 号棉花期货

合约规模：100

说明：美国 2 号棉花期货 合约规模：100 代码：糖

说明：美国 11 号糖期货

合约规模：100

新增的大宗商品期货差价合约可在 cTrader、MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台上进行交易。引入这些大宗商品期货差价合约时，布伦特原油（全球油价基准）期货价格正冲刺今年以来的最高点，而棉花和糖期货价格正快速跌近今年以来的最低点。 您可以在 FP Markets 网站上查看可交易商品的详尽清单。

FP Markets 风险主管 Christodoulos Psomas 就最近新增交易产品发表评论说："为了恪守提供多元化产品、提升客户交易体验的承诺，我们欣然宣布将新的期货商品纳入我们的投资组合：布伦特原油、棉花和糖。这些新的选择旨在补充我们现有的大宗商品投资组合，丰富客户的交易机会。我们致力于为客户提供全面的资源和坚定的支持，助力其有效管理这些风险，实现多元化的投资策略。"

创立于 2005 年，FP Markets 是一家受多方监管的品牌，为客户在主要资产类别中提供超过 10000 种可交易产品，并提供多家顶级流动性提供商的汇总价格。此外，FP Markets 提供的服务包括一贯的低点差、快速执行、无可匹敌的 7 天 24 小时全天候多语言 客户支持，以及适合满足所有交易策略和风格的多种账户类型 。

编者按

关于 FP Markets：

作为一家受到多重监管的外汇和差价合约经纪商，FP Markets 拥有逾 19 年的行业经验。

该公司提供极具竞争力的银行间外汇点差（0.0 点差起）。

交易员可以选择使用包括 FP Markets 移动应用程序、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView 在内的各种领先强大在线交易平台。

公司卓越的 7 天 24 小时全天候多语言客户服务，已经得到了 Investment Trends 的赞誉，并连续五年荣膺"最高整体客户满意度"奖。

FP Markets 连续五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）获得了 Global Forex Awards 的"全球最佳外汇价值经纪商"奖项。

FP Markets 曾在 2022 和 2023 年的 Global Forex Awards 中获得了"最佳外汇经纪商（欧洲）"和"最佳外汇合作伙伴计划（亚洲） "两个奖项。

FP Markets 还在 Ultimate Fintech Awards 2022 上荣获了"最佳交易执行"奖。

FP Markets 荣获 FAME Awards 2023 的"最佳非洲差价合约经纪商"奖。

FP Markets 在 Ultimate Fintech Awards APAC 2023 评选中荣膺 "最佳交易执行" 和 "最透明经纪商" 奖项。

FP Markets 目前的监管机构包括：澳大利亚证券投资委员会 (ASIC)、南非金融部门行为监管局 (FSCA)、毛里求斯金融服务委员会 (FSC)、塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC)、巴哈马证券委员会 (SCB) 和肯尼亚资本市场管理局 (CMA)。

FP Markets 在 Brokersview Awards 2024 Singapore 评选中荣膺"最佳价格交易执行"奖。

欲了解 FP Markets 全方位产品和服务的更多信息，请访问 https://www.fpmarkets.com/

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com