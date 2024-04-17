从第四届消博会看海南自贸港发展活力与机遇

扩大的"朋友圈"开放的"新机遇"

海口2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下是来自海南国际传播中心Hainan International Media Center (HIMC) 的报道：

新老朋友汇聚，共享消费盛宴。走进今年消博会的各大展馆，仿佛置身于国际大都会。来自71个国家和地区的超4000个消费精品品牌在此展出，洋溢着一阵浓浓的"国际风"。

而带来这些各国精品新品的，正是消博会上的各位新老朋友们。"四岁"的消博会，结交的各国朋友越来越多，"朋友圈"也越来越大——除了美国、意大利、法国、瑞士、捷克、加拿大等国家继续参展，今年还来了不少"新朋友"，英国、俄罗斯、蒙古国、马来西亚等首次组团参展。RCEP成员国企业也继续热情"赴约"，除了中国以外共有11个RCEP成员国的超300个品牌参展。

展馆各处，如期赴约的"老朋友"热情依旧，慕名而来的"新面孔"层出不穷。

"老朋友"们有了新展望——

在与中国建交45周年之际，连续4年亮相的爱尔兰第一次作为主宾国参与消博会，展出面积比之前扩大了6倍，期待通过消博会这一重要开放平台，让更多爱尔兰企业能够进入中国市场；

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Ambassador Ann Derwin: FTPs great opportunity for investment in China

今年法国再次以国家馆的形式参加消博会，为了让中国消费者轻松购买到优质的法国消费品，法国商务投资署着手在美妆及食品等领域设立线上商务平台——经贸网，并依托消博会向广大中国消费者推介该平台。

"新朋友"们期待新收获——

今年消博会上首次设立的英国国家馆，汇聚了奢侈品、营养保健、美妆等多个领域的14个品牌，期间还将举办专场对接和品鉴活动，越来越多的国际品牌希望来到中国寻找合作机会；

而第一次以国家馆亮相的俄罗斯则带来了蜂蜜、奶粉等本土优势品牌，期待让观众们深入领略俄罗斯食品文化魅力，体验一场别开生面的俄罗斯风情之旅。

随着"朋友圈"持续扩容，作为消博会的举办地，海南自贸港正以更加开放的姿态拥抱世界，不断吸聚更多的"流量"。

本届消博会的各国客商明显感到进出海南自贸港越来越方便。今年2月9日实施的扩大59国人员免签入境海南事由政策，将事由从旅游扩展至商贸、访问、探亲、医疗、会展、体育竞技等短期来华事由，不少参展商、采购商成了这项新政的受益者。

消博会游艇展吸引来80家国际品牌参展，参展的境外船艇数量有所突破，水上泊位可交易实船变多，较去年翻倍增长。海口港海关在通关现场设立"消博会通关绿色通道"，建立全天候服务机制，推出"随到随验"等便利通关措施，保障进境展品实现"零延时"通关。

有了"流量"，就有了发展的能量。海南自贸港开放活力不断释放，2023年全省货物贸易进出口总值超2300亿元，同比增长15.3%；实际使用外资和对外直接投资分别达227.1亿元、38.8亿美元；人民币跨境收支首次突破3000亿元，增长1.2倍。

"流量"进得来，也要留得住。如何把"流量"变为"留量"，让其转化成海南自贸港高质量发展的"增量"？

近年来，海南通过加快构建"两个基地""两个网络""两个枢纽"，努力打造服务和融入新发展格局的战略支点，为全球企业共享中国市场、中国企业走向全球创造新的机遇。

更多的"新朋友"变"老朋友""头回客"变"回头客"！连续举办四届的消博会，溢出效应持续扩大，叠加海南自贸港优惠政策，推动展品变商品、展会变机会、参展商变投资商，共享海南自贸港开放机遇。

本届消博会首创"1+N全岛办展"模式，除继续在海南国际会展中心设置主会场外，还在海口、琼海博鳌等地新增免税购物、帆船游艇、国际健康消费3个分展区，同时举办多场主题活动和特色活动，充分利用免税购物、博鳌乐城"医疗特区"、教育开放等政策优势，促进"三大境外消费回流"，让更多"流量"变"留量"。

"海南正凭借政策和区位优势，利用我国推进高水平对外开放的有利环境，吸引着来自全球的投资者。"正如毕马威亚太区主席陶匡淳所言，举办消博会，进一步展现出中国推进高水平制度型开放的决心。

开放的海南自贸港，活力迸发，机遇无限！

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