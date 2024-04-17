马石油携手2024 Student Voices，举办F1车手刘易斯•汉密尔顿见面会

上海2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Student Voices x马石油F1车手见面会在世界一级方程式锦标赛（F1）中国大奖赛前夕正式拉开帷幕。活动特邀F1世界冠军车手刘易斯•汉密尔顿（Lewis Hamilton）来到现场，与2024"student voices"英文演讲比赛团体赛中脱颖而出的三组学生展开互动与对话，共同构建和畅想可持续美好未来的理念与实践。

自2010年以来，马来西亚国家石油公司（PETRONAS，简称"马石油"）一直是梅赛德斯-AMG马石油F1车队的冠名和技术长期合作伙伴。作为车队油液技术合作伙伴，马石油先进的油液技术为车队连续八次斩获车队冠军(2014-2021)和连续七次夺得车手冠军(2014-2020)做出了重大贡献。

本次活动以"驱动绿色未来，赋能少年之声"为主题，三组优胜学生团队依次展示了他们以未来可持续发展理念及实践为核心的绿色学校和社区改造计划，这与马石油企业社会影响力三大支柱之一——"播种未来"不谋而合，即教育年轻人认识到生物多样性保护和可持续生活的重要性。

马石油北京代表处首席代表李焱女士表示："在马石油，我们热衷于推动进步，为所有人创造更美好的未来，这包括使业务所在地的社区更具适应性及韧性，并为建设一个更宜居的地球做出贡献。我们与‘Student Voices’的合作不仅在吸引年轻一代加深对未来可持续发展的认知方面发挥了至关重要的作用，更在他们深化对于集体责任的共同理解时提供了积极的助推力量。"



Student Voices 参赛学生展示讲解作品

今年是F1时隔五年后再次回归上海，也恰逢F1中国大奖赛20周年。以此为契机，今年的"Student Voices"英文演讲比赛特别增设团体赛，鼓励青少年们通力合作，在携手完成绿色学校和社区改造计划的同时，深化他们的团队意识，培养团队协作能力，并让他们有机会与梅赛德斯-AMG马石油F1车队车手刘易斯•汉密尔顿就团队的改造计划进行深入的对话。

刘易斯•汉密尔顿表示："能看到这些学生对于可持续生活的热情和激情真的太棒了。正如在F1的比赛中，团队的默契配合是胜利的关键。三组学生共同努力、相互支持的过程，让我感受到了相同的力量并为之动容。"



Student Voices x 马石油F1车手见面会活动合影

未来，马石油将继续坚守低碳和可持续发展的理念，将其融入企业的日常运营和发展战略中。同时积极履行企业社会责任，通过 "知识赋能"、"改善生命"、"播种未来"企业社会影响力三大支柱，致力于回馈马来西亚国民及业务所在地的国家与地区。

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