Comviva 推出服务于数字支付和银行业务的创新低代码/无代码平台

全新解决方案可让银行和金融机构通过企业级安全性和无与伦比的生产力，定制和自动化工作流程

新德里2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 客户体验和数据货币化解决方案领域的全球领袖 Comviva 于今日宣布，推出变革性的低代码/无代码平台。

Comviva 的低代码/无代码组合平台是其现有 mobiquity® 平台的延伸，将使包括银行、金融科技公司和数字钱包供应商在内的金融机构彻底改变发展格局。

全新平台将帮助金融机构快速适应市场变化、监管要求和持续升级的客户需求。凭借可视化构建用户旅程和工作流，并与第三方系统无缝集成的能力，该平台可加速创新并优化运营。它将使用户可以快速适应新要求，同时快速推出新功能，显著缩短上市时间。此外，预计可将部署时间缩短 30%-40%，从而降低开发成本并提高生产力。

Comviva 数字金融解决方案执行副总裁兼首席运营官 Srinivas Nidugondi 在官宣时表示："我们的低代码/无代码新平台标志着数字银行和钱包领域的突破性进展，有望彻底改变银行、金融科技公司和数字钱包供应商的服务设计和部署。当前，组织面临着快速融合新技术和引入新服务需要大量资金的挑战。我们的创新平台简化了开发周期，可显著提高生产力、加速创新并缩短上市时间。这一新平台将使组织能够使用智能原生服务无缝处理不断增长的客户需求，并快速高效地开发和部署新的数字应用程序。"

Comviva 的下一代低代码平台超越配置功能，简化了连接系统、映射数据字段以及定义用户旅程和工作流的过程。

其包含 Service Flow Composer、Channel Composer 和 Integration Flow Composer 等功能。这些工具可帮助具备不同技术背景的用户轻松创建/修改服务、构建应用程序，以及与第三方系统集成，而无需编写代码。

Comviva 的 mobiquity® 是数字支付领域的全球领袖。该平台已在 50 余个国家/地区进行了 90 多次部署，每年处理 2500 亿美元的交易额，为全球消费者、商家、企业和银行提供支持，帮助电信公司和金融科技公司拓展业务能力。该平台提供海量功能，服务范围涵盖数字化入门、账单支付、商户交易等等。

联系方式： Sundeep Mehta

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