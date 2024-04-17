Nobu Hospitality 实现里程碑：第 40 家酒店揭幕

Nobu 在越南的第二家酒店将在胡志明市开业

纽约2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的奢华生活方式及标志性酒店、餐饮和住宅品牌 Nobu Hospitality与 Viet Capital Real Estate (VCRE) 持续合作，宣布即将在胡志明市开设 Nobu 酒店和餐厅。这是该品牌的第 40 家酒店，也是继宣布东南亚首个 Nobu 住宅项目"岘港 Nobu 酒店、餐厅和住宅"后，在越南开设的第二家酒店。



岘港 Nobu 酒店、餐厅和住宅

Nobu 胡志明酒店和餐厅坐落于胡志明市历史悠久的第一区腹地，直接与市内著名的地标建筑、购物中心、餐饮和娱乐场所相连。这座令人印象深刻的 40 层多功能综合体目前正在建设中，将包括甲级办公空间和 Nobu 酒店及餐厅。酒店位于较高楼层，坐拥 135 间设施齐全的客房和套房、屋顶泳池、先进的健身设施以及位于 7 层的著名 Nobu 餐厅。这座大楼预计于 2026 年开业，届时将可俯瞰壮美的城市天际线和西贡河的壮丽景色。此外，VCRE 在岘港的 Nobu 酒店、餐厅及住宅项目也取得了重大进展。

Nobu Hospitality 首席执行官 Trevor Horwell 表示："我们非常高兴宣布在越南开设第二家酒店，希望深化与 VCRE 的合作关系，推出胡志明市 Nobu 酒店和餐厅，以及我们之前宣布的亚洲首个住宅项目 – 岘港 Nobu 酒店和住宅。我们正庆祝我们的第 40 家酒店，并且衷心感谢团队及合作伙伴坚定不移的支持与信任。我们携手并肩，共同实现了这一非凡的里程碑。"

Viet Capital Real Estate 首席执行官 Vo Thanh Lam 补充道："继在 2023 年宣布岘港 Nobu 项目后，胡志明市 Nobu 酒店和餐厅再次标志着 VCRE 与 Nobu Hospitality 之间的可持续合作。Nobu Hospitality 已成为全球生活方式的标志，不论在全球哪座城市，Nobu 的出现都会带来独特的建筑和创意美食。胡志明市是一座具有巨大潜力、经济繁荣且充满活力的城市，VCRE 相信胡志明市 Nobu 酒店和餐厅会成为绝佳的目的地，提供卓越的酒店和美食体验。"

自 1994 年成立以来，Nobu 集团发展迅猛，不断扩展其投资组合，现如今包括 40 家酒店、76 家餐厅和 12 套住宅。



胡志明市 Nobu 酒店和餐厅

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