TUMI途明进一步加深与1% FOR THE PLANET组织的合作关系，承诺2024年将19 DEGREE系列1%的全球销售额用于支持环保事业

这项最新承诺加深了TUMI途明与1% for the Planet现有的区域合作关系

纽约2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先高品质商务、旅行和生活方式品牌TUMI途明宣布其进一步扩大了与1% for the Planet组织的合作关系。作为一家全球组织,1% for the Planet致力于将企业与环保组织相连,鼓励企业拿出部分销售额来支持环保事业,从而加速实现环保捐赠高效化。TUMI途明在全球范围内承诺,将19 Degree系列聚碳酸酯产品1%的销售额捐赠给已加入1% for the Planet组织且经过验证的非营利环境组织,这标志着TUMI途明已在全球范围内建立起首个慈善合作关系。



TUMI 的 19 Degree collection 聚碳酸酯系列

1% for the Planet首席执行官Kate Williams表示:"我们很欣喜地看到TUMI途明借助19 Degree系列产品线来进一步扩大其作为1% for the Planet会员所许下的环保承诺。他们的足迹正扩展至全球各地,这将显著提高他们的影响力。TUMI途明已清晰地认识到,所有人必须即刻行动起来,为保护地球贡献一份力量,而我们则非常荣幸能成为他们的慈善战略合作伙伴。"

TUMI途明致力于打造经久耐用的产品,并且尽可能多地采用回收材料,从而保护地球的美丽面貌。19 Degree系列采用再生聚碳酸酯和消费后回收PET面料制成的,现已成为TUMI途明最受欢迎的系列之一。

TUMI途明营销和电子商务高级副总裁Jill Krizelman指出:"在TUMI途明,我们非常注重用心打造产品并坚持使用环保材料。1% for the Planet始终致力于保护地球的美丽面貌,并且取得了出色的工作成果。2024年,我们为TUMI途明能够继续在全球范围内支持该组织而深感荣幸。"

如需了解更多有关1% for the Planet的信息,请访问 www.onep ercentfortheplanet.org 。19 Degree系列在全球各大TUMI途明零售店和TUMI途明官网均有销售。 欢迎前往附近的TUMI途明线下零售店、TUMI途明官网 (WWW.TUMI.COM)、 TUMI途明天猫和京东官方旗舰店选购,及了解更多信息。

关于 TUMI

TUMI 途明自 1975 年以来,不断致力于打造世界级商务及旅游必备品,以优秀的设计为旅客完善、简化与美化生活的方方面面。TUMI 把独特创新的设计理念与卓越功能巧妙地融合,为追随热情的旅行者与行动派倾力打造可终身使用的旅行 "伴侣" ,成就完美旅程。

访问 WWW.TUMI.COM ,获取更多TUMI途明相关信息。

TUMI及"TUMI"标识隶属于TUMI, Inc.的注册商标。©2024 TUMI, Inc.。

关于 1% for the Planet

作为一个全球组织,1% for the Planet旨在确保我们的地球和子孙后代繁荣发展。我们以负责任的方式与企业携手合作,并通过年度会员计划来支持我们的环保合作伙伴。我们提供合作咨询、影响力故事讲述和第三方认证,从而使得环保捐赠变得简单、有效。

2002年,1% for the Planet由Patagonia的创始人Yvon Chouinard和Blue Ribbon Flies的创始人Craig Mathews共同创办,迄今为止我们的企业会员已向我们的环保合作伙伴捐赠了数百万美元。如今,1% for the Planet的全球网络已吸纳了数千家企业成员和环境合作伙伴,并与他们携手共创更美好的未来。

寻找我们的标识,为保护地球贡献一份力量。请登录onepercentfortheplanet.org了解更多信息并加入我们的合作网络。

TUMI 媒体联系

Alexandra Gillis

TUMI 全球公关 + 社交经理

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

1% for the Planet 媒体联系人:

1% for the Planet 品牌和营销团队

[email protected]

办公室:802-861-0460

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com