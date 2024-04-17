安道教育（Amdox）• 慧聪教育行业城市巡展成都站首站告捷

2024年教育数字化巨浪来袭，如何引领潮流、筑起行业壁垒？

成都2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在信息技术飞速发展的今天，数字化已成为推动各行各业革新的强大引擎。特别是在教育领域，一场前所未有的变革正在悄然兴起。面对教育产业的巨变，我们如何在这场激烈的竞争中抢占先机？如何确保企业不仅生存下来，还能在数字化的浪潮中乘风破浪？



现场座无虚席

3月26日，由慧聪教育网主办，安道教育（Amdox）独家冠名的2024年慧聪教育行业全国城市系列巡展成都站在成都新华宾馆盛大召开。本届活动以"创新•赋能，塑造教育发展新业态"为主题，现场汇聚了当地从事教育装备领域的生产商、集成商以及教育行业的一线教师等用户代表，深入当地发展，共同探索与分享在2024年这个教育行业百年变局之下，教育数字化战略发展的未来发展。

主题演讲：科技革新，为教育数字化发展赋能

在这个时代，我国教育领域承担着两大核心任务：一是推动教育公平，二是提升教育质量，同时不断增强我国教育的整体实力和国际竞争力。随着时代的发展，技术的创新和变革变得尤为重要。在这一进程中，中国的教育装备企业发挥着中流砥柱的作用，凭借其创新能力、快速响应能力以及服务能力，积极满足教育信息化领域的多样化需求，提供符合现代教育用户需求的技术、产品及解决方案。

活动现场，成都大学计算机学院院长高朝邦在演讲中提到，智慧教育是教育信息化进入新阶段的必然要求，以顺应智慧教育跨界融合、人机协同、主动智能的发展需要为目标，以教、学、评等关键环节的教学模型构建为主要方式，构建自适应的动态循环的智慧教育生态体系框架。在他看来，探索培养新时代全面发展需要的智慧人才，需要通过打造沉浸融合的智慧环境，提升物人协同化的智慧素养，达成全生态需要的智慧融合，以实现全面回应智慧教育发展的需要。

安道教育：扎根教育行业，开启智慧校园新篇章

活动现场，安道教育（Amdox）西南区销售总监张劲先生，在其主题演讲《软硬结合，安道教育全线赋能智慧教育新生态》中，强调了作为国家高新技术企业的安道教育（Amdox）在教育行业的深入耕耘。张总介绍，公司致力于利用前沿技术激活教与学的转型，通过智能终端硬件、教学应用工具、校园管理平台和全场景智慧教室解决方案，助力教学资源的均衡分配，促进教育公平。这些服务旨在满足地方政府、教育管理机构、学校、教育工作者、学生及家长的多方面需求。

今天，安道教育（Amdox）拥有150多项企业资质，130多项产品认证，200多项软著专利，公司拥有视觉健康认证、环境标志产品认证、节能认证报告等多项认证。2023年，安道教育赢得了市场的高度认可与表彰，斩获多项行业大奖，用硬实力创领行业标杆。

维海德：云视频+教育行业解决方案，开启智能教学新篇章

活动现场，深圳市维海德技术股份有限公司售前技术总监刘豫带来了主题为《云视频+教育 行业解决方案》的演讲，具体介绍了公司为教育行业带来的AI轻量化智慧教室解决方案和无感本地扩声解决方案。维海德AI轻量化智慧教室解决方案，以"智能、高效、公平"为核心理念，借助先进的人工智能技术，为教育行业打造一个全新的教学模式。通过个性化学习路径推荐、智能化的教学评估以及灵活的互动教学模式，致力于打造一个自主、适应性强的学习环境，让每一个学生都能在这里找到适合自己的学习节奏，享受公平而有质量的教育。

博雅视音：声润校园，健康同行，赋能校园声音生态

活动现场，广东博雅视音科技有限公司销售总监叶瑾庭做了《声润校园，健康同行，博雅视音赋能校园声音生态》主题演讲。演讲中，叶瑾庭介绍道：此次活动，博雅视音带来的是其中一款革命性颠覆的产品——健康教学智能辅音系统，该系统具有八大优势。博雅视音首创的无喇叭发声，采用了全新的物理震动叠音专利发声技术，为师生带来了前所未有的听觉体验。这一创新产品展示了博雅视音在视音频技术领域的深厚实力和技术前沿性，为行业发展注入了新的活力。

精品展示：面对面交流解决入校最后一公里问题

此次教育巡展不仅提供了企业产品的精彩展示，更吸引了知名教育企业携最新技术和产品亮相，让观众零距离感受技术的魅力，深入了解教育装备，以及企业的发展成果。

2024年，安道教育（Amdox）• 2024年慧聪教育行业城市系列巡展成都站精心挑选了：安道教育（Amdox）的智能交互平板系列产品，VHD维海德的线上线下混合教学直播解决方案，博雅视音的健康教学智能辅音系统，希沃的录播解决方案及教育PC解决方案，海信的智慧显示终端136寸LED一体机，极域自主研发的软硬件一体化智能设备CLASSHUB，空净视界的健康校园AI心理健康解决方案，视颐科技的借阅机/瀑布流/数字人等解决方案，INDOTA（因度）智控系统、JVC的视频会议摄像机KY-PZ510系列产品及雄云视听的投影机、投影机吊架、HDMI高清线材等系列产品与解决方案，汇集教育装备行业最新技术和产品。

同时，为了回馈广大集成商和用户朋友的积极参与，雄云实业为本次会议提供礼品赞助。

在活动现场，集成商、企业以及用户之间的互动交流打破了信息壁垒，实现了更深层次的沟通。通过场景化的展示，观众能够更加深入地理解教育数字化的进展和企业装备的实力。同时，教育企业也能够更深入地洞察一线集成商和用户的需求痛点，从而让供需双方能够更紧密地对接，提供更加贴切的服务。

这不仅仅是一次供需的对接之旅，一次产品从厂商到用户的落地之行，还打通了教育数字化融合发展重要通道。

5月21日，让我们相约昆明，不见不散！

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com