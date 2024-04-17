新质生产力成第135届广交会亮点标签，引领电子家电领域新革命

广州2024年4月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 已火爆拉开帷幕的第135届广交会一期线下展中，新质生产力成为核心亮点。超3100名以先进生产力和优质为关键词的创新企业集结现场，向世界释放新质生产力赋能下的行业新"磁力"。电子家电板块中的各大展区表现最为抢眼，展示着因新科技、新模式焕发出的磅礴生产力。

虚拟现实领域的开拓者广州卓远虚拟现实科技股份有限公司，拥有多项核心技术，包括伺服驱动的曲柄传动动感控制技术、人体运动检测的传感器技术等。此次卓远在广交会展出了多款新质生产力赋能下应运而生的高科技VR设备。其中，幻影飞碟采用专利曲柄技术与360°全方位回旋技术，搭载震背、吹风、拍拍键射击等特效，呈现沉浸感、真实性更强的趣味体验。获悉更多资讯，请点击 https://goo.su/ovp5。

作为一家专注创新研发的技术型企业，科沃斯机器人股份有限公司深耕服务机器人设计、制造领域，致力于用智能科技创造未来美好新世界。此次，科沃斯在广交会展出了其高科技新品——DEEBOT T30 PRO扫拖一体机器人，是其打造新质生产力的最佳证明。该产品以自研TruEdge灵隙灵动恒贴边技术、ZeroTangle灵缠双梳齿防缠绕技术为加持，可助力消费者智享洁净生活。获取更多产品信息，请点击 https://goo.su/6SUeDTR。

珠海安士佳电子有限公司专注于数字化、网络化、高清智能化视频监控产品的研发生产。此次安士佳展出了双向视频通话摄像机C519M，凭借其功能性、科技感，成为诠释新质生产力内涵的标志性产品。这款视频通话智能摄像机不仅自带2.5K高清彩屏，图像清晰细腻，还可通过按键或手势实现双向视频通话。此外，该产品还拥有人形检测、手势识别等多种AI学习算法，支持人形跟踪能力，可轻松锁定对象。了解更多创新产品，请点击 https://goo.su/3GEQ3。

这些凝聚着新质生产力的硬核企业，在第135届广交会上重新定义电子家电的行业标准，革新消费者对于产品的期待。了解本届广交会最新资讯，敬请注册

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